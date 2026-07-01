Tay chân tong teo như chưa nổi 45kg, chuyện gì xảy ra với Giselle (aespa)?

Việc giảm cân quá gắt khiến ngoại hình của cô bỗng trở nên thiếu sức sống.

Từng nhận được nhiều lời khen khi giảm cân thành công, Giselle (aespa) được đánh giá là có màn “lột xác” ngoại hình ấn tượng với gương mặt thanh thoát, đường nét sắc sảo hơn hẳn so với thời điểm mới debut. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ idol lại liên tục trở thành chủ đề bàn luận khi vóc dáng của cô ngày càng trở nên mảnh mai quá mức. Trong màn comeback mới nhất cùng aespa với ca khúc Lemonade , thân hình gầy gò của Giselle nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dân tình.

Cơ thể trông mất cân đối, tay chân siêu gầy của Giselle. (Ảnh: X)

Một bài đăng trên nền tảng X hút gần triệu lượt xem khi một người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước hình ảnh cánh tay gầy guộc của Giselle trên sân khấu, cho rằng việc giảm cân quá nhiều đã khiến tổng thể cơ thể cô mất đi sự cân đối vốn có. Người này nhận xét phần bắp tay của nữ idol hiện tại “gầy đến mức cực đoan”, cho rằng cô đã giảm một lượng cân đáng kể để đạt được vóc dáng hiện tại. Trong những khoảnh khắc trình diễn cùng aespa, phần vai và cánh tay trơ xương của ngôi sao sinh năm 2000 càng trở nên nổi bật, khiến nhiều người cảm nhận cơ thể cô đang gầy ở mức đáng báo động.

Đứng cạnh các thành viên aespa, có thể thấy cánh tay của Giselle trông gầy guộc vào thiếu sức sống nhất. (Ảnh: X)

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng giảm cân có phần quá đà của Giselle. Một số ý kiến cho rằng khi cơ thể trở nên quá gầy, tỷ lệ giữa gương mặt và vóc dáng có thể bị thay đổi, khiến khuôn mặt trông lớn hơn so với tổng thể. Đây là hiệu ứng thường thấy khi lượng mỡ tự nhiên trên cơ thể, đặc biệt ở vùng má và đường nét khuôn mặt, bị giảm đi đáng kể.

“Ngay cả Giselle cũng trông như đầu lớn hơn vì giảm cân quá nhiều. Gầy quá thực sự không tốt” – một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội. Một số người cũng cho rằng việc theo đuổi tiêu chuẩn siêu gầy đôi khi có thể làm mất đi vẻ hài hòa vốn có, bởi sức hút của một ngoại hình đẹp không chỉ nằm ở cân nặng mà còn đến từ sự cân đối, khỏe khoắn và thần thái tự nhiên.

Vóc dáng siêu gầy như chỉ khoảng 42-43kg hiện tại của Giselle. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Giselle từng là một trong những mỹ nhân Kpop nhận được nhiều sự chú ý khi có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo sau khi ra mắt. So với hình ảnh thời kỳ đầu hoạt động cùng aespa, nữ idol hiện tại sở hữu gương mặt nhỏ gọn hơn, đường nét nổi bật hơn và phong cách cũng ngày càng cá tính cuốn hút. Màn giảm cân giúp cô phù hợp với hình tượng sắc lạnh, hiện đại mà aespa theo đuổi, đồng thời nâng tầm visual trong những lần xuất hiện trước công chúng.

Giselle bùng nổ nhan sắc hậu giảm cân. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, màn siết cân quá đà của Giselle cũng đặt ra câu chuyện quen thuộc về áp lực ngoại hình trong ngành công nghiệp thần tượng. Việc duy trì vóc dáng phù hợp với hình ảnh sân khấu là điều nhiều idol hướng đến, nhưng một cơ thể quá gầy đôi khi lại khiến tổng thể mất đi vẻ khỏe khoắn và ảnh hưởng đến năng lượng biểu diễn. Đặc biệt với lịch trình dày đặc cùng những màn vũ đạo cường độ cao của aespa, việc giữ trạng thái thể chất ổn định càng trở nên quan trọng.

(Ảnh: Instagram)

Dù vẫn nhận được nhiều lời khen với nhan sắc xinh đẹp nhưng những hình ảnh mới nhất của Giselle cũng khiến người hâm mộ mong cô tìm được sự cân bằng giữa việc duy trì ngoại hình đẹp và chăm sóc sức khỏe. Việc tăng cân thêm chút sẽ giúp diện mạo của nữ idol trông khỏe khoắn, năng lượng hơn.