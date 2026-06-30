Ăn khoai lang nào giảm cân: Đỏ, vàng hay tím?

Muốn giảm cân bằng khoai lang, chọn đúng màu mới phát huy tối đa lợi ích và tránh nạp thừa tinh bột.

Khoai lang từ lâu đã được xem là người bạn đồng hành của những ai đang giảm cân. Tuy nhiên, không phải loại khoai nào cũng giống nhau. Khoai lang vàng, đỏ và tím đều có thành phần dinh dưỡng, lượng đường và lợi ích sức khỏe riêng.

Nếu biết chọn và ăn đúng loại phù hợp với nhu cầu, quá trình kiểm soát cân nặng sẽ hiệu quả hơn mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Giảm cân bằng khoai lang có thực sự hiệu quả?

Trong thực đơn của nhiều người giảm cân, khoai lang thường được dùng để thay thế cơm hoặc các loại tinh bột tinh chế. Trên mạng xã hội từng lan truyền công thức bữa sáng gồm: 2 quả trứng luộc và 1 củ khoai lang, thậm chí có người chia sẻ đã giảm từ 61kg xuống còn 49kg sau 3 tháng áp dụng kết hợp chế độ ăn uống hợp lý.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Đài Loan, Trung Quốc), điều quan trọng không chỉ nằm ở việc ăn khoai lang mà còn là chọn đúng loại khoai phù hợp với nhu cầu cơ thể. Mỗi loại khoai lang phổ biến như vàng, đỏ hay tím đều có hàm lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa khác nhau.

Khoai lang vàng: Phù hợp với người hay bị phù nề

Khoai lang vàng là loại phổ biến nhất, có phần ruột bở, vị ngọt vừa phải và thường được nhiều người tập luyện lựa chọn làm nguồn tinh bột chính.

Trong 100g khoai lang vàng chứa khoảng 121 kcal, 27,8g carbohydrate, 4,8g đường tự nhiên, 2,5g chất xơ cùng lượng vitamin C và beta-carotene vừa phải.

Điểm nổi bật nhất của loại khoai này là hàm lượng kali khá cao. Kali giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa trong cơ thể, nhờ đó đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên ngồi nhiều, đứng lâu hoặc dễ bị tích nước, phù nề. Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ kali cũng góp phần duy trì sức khỏe của hệ xương.

Khoai lang đỏ: Giàu vitamin A và chất chống oxy hóa

Khoai lang đỏ có phần ruột mềm, thơm và vị ngọt đậm hơn nên cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Mỗi 100g khoai lang đỏ cung cấp khoảng 114 kcal, 25,4g carbohydrate, 5,1g đường tự nhiên, 2,4g chất xơ, đặc biệt chứa lượng beta-carotene rất cao cùng vitamin C dồi dào.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, chính beta-carotene là ưu điểm lớn nhất của khoai lang đỏ. Đây là tiền chất vitamin A, có tác dụng hỗ trợ thị lực, bảo vệ mắt và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Những người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại, thức khuya, đặc biệt là muốn chăm sóc da có thể bổ sung khoai lang đỏ vào thực đơn hàng tuần.

Khoai lang tím: Ít ngọt hơn, giàu anthocyanin

Những năm gần đây, khoai lang tím ngày càng được yêu thích nhờ màu sắc bắt mắt và giá trị dinh dưỡng cao. So với hai loại còn lại, khoai tím có kết cấu dẻo, mềm và mọng nước hơn.

Trong 100g khoai tím chứa khoảng 122 kcal, 28,5g carbohydrate, 4,3g đường tự nhiên và 2,8g chất xơ. Điểm khác biệt của khoai tím nằm ở hàm lượng anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa tạo nên màu tím đặc trưng. Anthocyanin giúp bổ sung các hợp chất thực vật có lợi, hỗ trợ chống oxy hóa và góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột.

Đồng thời, lượng đường tự nhiên trong khoai tím cũng thấp hơn hai loại còn lại nên thích hợp với những người đang muốn kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.

Vậy giảm cân nên chọn khoai lang màu nào?

Nếu mục tiêu chính là giảm cân, thực tế không có loại khoai lang nào vượt trội hoàn toàn. Chênh lệch năng lượng giữa ba loại chỉ khoảng 7-8 kcal trên mỗi 100g, không đủ để tạo khác biệt lớn trong quá trình giảm mỡ.

Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu:

- Nếu thường xuyên bị phù nề, giữ nước: ưu tiên khoai lang vàng.

- Nếu muốn bổ sung vitamin A, chăm sóc mắt và làn da: chọn khoai lang đỏ.

- Nếu quan tâm đến sức khỏe đường ruột hoặc muốn tăng cường chất chống oxy hóa: khoai lang tím là lựa chọn phù hợp.

Điều quan trọng hơn cả vẫn là tổng lượng tinh bột tiêu thụ trong ngày và cách kết hợp thực phẩm.

Ăn khoai lang thế nào để giảm cân hiệu quả hơn?

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang chỉ phát huy tối đa lợi ích khi được sử dụng đúng cách. Đầu tiên, nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch vì phần vỏ chứa khá nhiều chất xơ và hợp chất thực vật có lợi.

Thứ hai, có thể để khoai nguội rồi mới ăn. Khi đó, một phần tinh bột sẽ chuyển thành tinh bột kháng, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ ổn định đường huyết sau ăn và tạo cảm giác no lâu hơn.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng khoai lang vẫn thuộc nhóm tinh bột. Vì vậy, nên dùng khoai để thay thế một phần cơm, bún hoặc mì, thay vì ăn thêm ngoài khẩu phần. Kết hợp cùng nguồn protein như trứng, thịt, cá và nhiều rau xanh sẽ giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Khoai lang vàng, đỏ hay tím đều có những ưu điểm riêng và đều có thể xuất hiện trong thực đơn giảm cân. Điều quyết định hiệu quả không nằm ở màu sắc của củ khoai, mà là cách lựa chọn phù hợp với nhu cầu cơ thể, kết hợp cùng chế độ ăn uống cân đối và duy trì đều đặn trong thời gian dài.