4 kiểu chân váy chữ A không bao giờ lỗi mốt mà hội mê style "old money" đặc biệt yêu thích

Nếu muốn xây dựng tủ đồ theo tinh thần "old money", dưới đây là 4 kiểu chân váy chữ A đáng để đầu tư nhất.

Nhắc đến phong cách "old money", nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bộ trang phục sang trọng, tinh tế và mang vẻ đẹp vượt thời gian. Điều thú vị là phong cách này không phụ thuộc vào việc sở hữu những món đồ đắt đỏ, mà nằm ở khả năng lựa chọn các thiết kế kinh điển, có tính ứng dụng cao và không bị ảnh hưởng bởi những xu hướng nhất thời. Trong số những item được các tín đồ "old money" yêu thích, chân váy chữ A luôn giữ vị trí đặc biệt. Thiết kế này có khả năng tôn dáng, tạo cảm giác thanh lịch và phù hợp với nhiều độ tuổi. Không quá ôm sát như chân váy bút chì, cũng không cầu kỳ như những kiểu váy nhiều tầng lớp, chân váy chữ A mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, chỉn chu và đầy nữ tính. ếu muốn xây dựng tủ đồ theo tinh thần "old money", dưới đây là 4 kiểu chân váy chữ A đáng để đầu tư nhất.

1. Chân váy chữ A denim - Trẻ trung nhưng vẫn sang trọng

Nhiều người thường cho rằng chất liệu denim chỉ phù hợp với phong cách năng động hoặc đường phố. Thực tế, một chiếc chân váy chữ A bằng denim có thể trở thành món đồ cực kỳ thanh lịch nếu được lựa chọn đúng kiểu dáng. Các tín đồ "old money" thường ưu tiên những mẫu váy denim có gam màu xanh đậm, xanh cổ điển hoặc trắng ngà thay vì các thiết kế rách, mài hay đính kết cầu kỳ. Chính sự tối giản này tạo nên vẻ sang trọng rất riêng. Chân váy chữ A denim có thể kết hợp với áo sơ mi trắng, áo len mỏng, blazer hoặc cardigan. Đây là công thức thường xuyên xuất hiện trong phong cách đời thường của nhiều quý cô châu Âu. Vừa trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết. Đặc biệt, kiểu váy này phù hợp quanh năm và gần như không bao giờ lỗi mốt.

2. Chân váy chữ A chấm bi - Nét cổ điển vượt thời gian

Họa tiết chấm bi luôn gắn liền với hình ảnh những quý cô thanh lịch từ thập niên 50. Dù thời trang liên tục thay đổi, chấm bi vẫn luôn giữ được sức hút riêng nhờ vẻ đẹp cổ điển và nữ tính. Với phong cách "old money", những chiếc chân váy chữ A chấm bi có kích thước họa tiết nhỏ, màu sắc trung tính như đen trắng, xanh navy trắng hoặc nâu kem thường được ưu ái hơn cả. Món đồ này có khả năng tạo điểm nhấn mà không gây cảm giác rườm rà. Chỉ cần phối cùng áo sơ mi trắng hoặc áo dệt kim đơn giản là đã đủ tạo nên một set đồ thanh lịch, chuẩn tinh thần quý cô cổ điển. Đây cũng là kiểu váy rất phù hợp cho môi trường công sở, những buổi cà phê cuối tuần hay các chuyến du lịch mùa hè.

3. Chân váy chữ A màu trắng - Biểu tượng của sự sang trọng

Nếu chỉ được chọn một màu sắc đại diện cho phong cách "old money", rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến màu trắng. Một chiếc chân váy chữ A màu trắng mang đến cảm giác sạch sẽ, tinh tế và đắt giá. Dù được kết hợp với áo sơ mi, áo len hay áo thun đơn giản, món đồ này vẫn giúp tổng thể trở nên thanh lịch hơn đáng kể. Không chỉ vậy, chân váy trắng còn có khả năng phản chiếu ánh sáng tốt, giúp người mặc trông tươi tắn và nổi bật hơn. Đây cũng là item thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của các biểu tượng thời trang theo đuổi phong cách tối giản sang trọng. Để tăng vẻ "old money", bạn có thể phối chân váy trắng cùng áo màu be, xanh navy, nâu chocolate hoặc các tông màu pastel dịu nhẹ.

4. Chân váy chữ A màu đen - Món đồ kinh điển của các quý cô thượng lưu

Bên cạnh màu trắng, màu đen cũng là gam màu không thể thiếu trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách "old money". Khác với vẻ nổi bật của màu trắng, chân váy chữ A màu đen mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại và sang trọng một cách kín đáo. Đây là kiểu trang phục xuất hiện rất nhiều trong phong cách của giới thượng lưu châu Âu bởi khả năng phối đồ linh hoạt và không bao giờ lỗi thời. Chân váy màu đen đặc biệt phù hợp khi kết hợp cùng áo sơ mi xanh nhạt, áo len màu kem hoặc blazer màu nâu. Những công thức phối màu trung tính này tạo nên vẻ ngoài đắt giá mà không cần quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là món đồ dễ mặc, phù hợp với nhiều tông da và có thể diện từ công sở đến những sự kiện thường ngày.

Điểm chung của phong cách "old money" không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở khả năng lựa chọn những thiết kế có giá trị sử dụng lâu dài. Một chiếc chân váy chữ A đẹp có thể đồng hành cùng bạn nhiều năm mà vẫn giữ nguyên sức hút. Từ chân váy denim trẻ trung, chân váy chấm bi cổ điển đến chân váy trắng và chân váy màu đen thanh lịch, tất cả đều là những món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Nếu đang muốn xây dựng tủ đồ tinh giản, sang trọng và dễ ứng dụng, đây chính là 4 kiểu chân váy chữ A đáng để đầu tư nhất.