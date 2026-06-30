Gấp đôi visual: Khoảnh khắc mỹ nam hot nhất tuyển Nhật được vợ minh tinh vỗ về sau trận thua Brazil gây chú ý

Cái ôm siết chặt qua hàng rào khán đài giữa trung vệ Shogo Taniguchi và người vợ minh tinh Rika Izumi sau trận đấu tại World Cup đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Khép lại trận đấu đầy kịch tính trước đối thủ Brazil tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026 với tỷ số sát sao 1-2, đội tuyển Nhật Bản đã phải dừng chân trong sự tiếc nuối của người hâm mộ khắp thế giới. Bên cạnh những diễn biến căng thẳng trên sân cỏ, một khoảnh khắc bình yên ở hậu trường của trung vệ Shogo Taniguchi lại nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nam cầu thủ đã chủ động hướng thẳng về phía khu vực khán đài - nơi người vợ của anh, nữ diễn viên Rika Izumi, đang đứng đợi.

Không cần đến những lời phân trần, cái ôm siết chặt mà cả hai dành cho nhau trên khán đài đã thay cho mọi ngôn từ. Rika Izumi xuất hiện với mái tóc buộc gọn giản dị, khoác trên mình chiếc áo đấu mang số áo của chồng cùng chiếc khăn cổ vũ đồng hành suốt trận đấu.

Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế đã nhận về nhiều phản hồi tích cực. Các khán giả nhận xét, sự đồng hành âm thầm nhưng kiên định của cặp đôi trông đẹp và tự nhiên như một thước phim truyền hình, ghi trọn khoảnh khắc trân quý của tình cảm gia đình trước những áp lực thi đấu. Đồng thời cảm thấy ghen tị với nam cầu thủ vì nhan sắc kiều diễm của bà xã anh.

Sở dĩ khung hình ôm nhau của hai vợ chồng nhận về lượng tương tác lớn là bởi cả Shogo Taniguchi và Rika Izumi đều sở hữu nhan sắc thuộc hàng top. Đối với những khán giả thường xuyên theo dõi bóng đá châu Á, Shogo Taniguchi là cái tên nổi bật với ngoại hình sắc sảo không thua kém tài tử điện ảnh. Cầu thủ sinh năm 1991 sở hữu chiều cao lý tưởng 1,83m cùng một thân hình rắn rỏi và gương mặt góc cạnh nam tính.

Tại Việt Nam, anh từng tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội sau trận đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản năm 2024. Thời điểm đó, đường nét gương mặt hài hòa cùng sống mũi cao thẳng của chàng trung vệ khiến hội chị em liên tục tìm kiếm thông tin, thậm chí nhiều người còn ví von anh sở hữu nét đẹp điện ảnh rất giống với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa.

Khi trút bỏ quần đùi áo số để khoác lên mình bộ suit xanh lịch lãm của tuyển Nhật, Taniguchi dễ dàng chạm đến hình mẫu "tổng tài" trong lòng công chúng. Giới truyền thông Nhật Bản nhận định, với lợi thế ngoại hình này, nam tuyển thủ hoàn toàn có thể thử sức trong vai trò người mẫu hoặc diễn viên sau khi khép lại sự nghiệp bóng đá.

Sánh đôi cùng nam thần sân cỏ là một nhan sắc cũng vô cùng xứng tầm của làng giải trí Nhật Bản. Rika Izumi, bà xã hơn anh 3 tuổi, là một người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ có sự nghiệp vững chắc. Cả hai hẹn hò nhiều năm và chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2025.

Nổi danh từ năm 15 tuổi với vai diễn Thủy thủ Sao Thủy trong phiên bản live-action của bộ phim Thủy thủ Mặt Trăng, Izumi nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn và nhãn hàng săn đón. Dù từng có giai đoạn tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 2 năm để tập trung cho việc học, sự trở lại của cô với sàn catwalk vào năm 2008 vẫn giúp người đẹp nhanh chóng khẳng định vị thế một người mẫu chuyên nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1988 vẫn giữ trọn vẹn đường nét trong trẻo như thiên thần nhưng lại có thể biến hóa linh hoạt sang phong cách quyến rũ, trưởng thành. Vóc dáng chuẩn mực cùng gu thẩm mỹ ổn định giúp cô luôn duy trì được sức hút lớn trên trang cá nhân và được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "nàng WAG quyến rũ nhất Nhật Bản".

Sự thấu hiểu và điểm tựa tinh thần vững chắc từ Rika Izumi chính là nguồn năng lượng to lớn để Shogo Taniguchi cống hiến hết mình trên sân đấu. Cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn của hai ngôi sao là một trong những cặp đôi đẹp và tương xứng nhất của làng thể thao giải trí Nhật Bản.

Ảnh: X, Yahoo, IGNV