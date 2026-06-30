Show diễn đang gây sốt vì đường runway dài "vô tận": Đẹp choáng ngợp nhưng thấy thương cho dàn mẫu

Sáng ngày 29/6 (theo giờ địa phương), Jacquemus đã trình làng BST mới với bối cảnh sàn runway "tuyệt đối điện ảnh".

Nếu có một thương hiệu luôn biết cách biến địa điểm trình diễn thành chủ đề được bàn tán không kém gì quần áo, đó là Jacquemus. Từ cánh đồng oải hương ở Provence, cánh đồng lúa mì giữa mùa dịch cho đến cung điện Versailles, Simon Porte Jacquemus nhiều năm qua đã xây dựng ngôn ngữ riêng: thời trang phải gắn với khung cảnh, và khung cảnh cũng là một phần của bộ sưu tập.

Ngọn hải đăng Phare de la Pietra tại hòn đảo Corsica chính là địa điểm được NTK Jacquemus lựa chọn để trình diễn BST Xuân/Hè 2027.

Năm nay, nhà mốt này tiếp tục đẩy triết lý ấy lên một cấp độ mới khi mang show diễn đến Corsica, hòn đảo Địa Trung Hải thuộc Pháp. Giữa khung cảnh biển xanh và những mỏm đá gồ ghề dẫn lên ngọn hải đăng Phare de la Pietra, Jacquemus dựng nên một đường runway kéo dài uốn theo sườn đồi. Dàn người mẫu không chỉ sải bước trên catwalk mà còn phải men theo địa hình dốc trước khi tiến vào sân khấu, tạo nên một trong những khung hình ấn tượng nhất mùa mốt.

Thực tế, Corsica không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Đây là hòn đảo gắn với gia đình của NTK Simon Porte Jacquemus, đồng thời mang đậm tinh thần Địa Trung Hải - nguồn cảm hứng đã theo anh từ những ngày đầu thành lập thương hiệu. Sau cánh đồng lavender, cánh đồng lúa mì, bãi biển hay cung điện Versailles, Jacquemus tiếp tục đưa thời trang ra khỏi những không gian quen thuộc để biến chính thiên nhiên thành một phần của câu chuyện.

Khác với những sàn diễn thông thường chỉ dài vài chục mét, sàn catwalk của Jacquemus kéo dài đến mức người mẫu phải mất khá lâu mới đi hết quãng đường. Từ xa, họ chỉ là những chấm nhỏ giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, sau đó dần tiến về phía khán giả. Chính khoảng cách ấy tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt, giúp từng bước đi và chuyển động của trang phục trở nên chậm rãi, điện ảnh hơn rất nhiều.





Nhiều người nói vui dàn người mẫu như được "cardio" khi phải walk từ đỉnh ngọn hải đăng đến dưới chân đảo.

Nhớ trước đây, Jennie từng khiến MXH "nín thở" khi sải bước trên những bậc thang dựng đứng của Casa Malaparte ở Capri cho BST Jacquemus Xuân/Hè 2024, thì hai năm sau, NTK người Pháp lại tiếp tục biến việc... leo núi thành một phần của show diễn. Lần này, dàn model phải men theo con đường đá dốc dẫn lên ngọn hải đăng Phare de la Pietra tại Corsica. Không còn sàn catwalk bằng phẳng, mỗi bước chân đều diễn ra giữa địa hình dài, gió biển và vách đá, khiến khung hình runway trông chẳng khác nào một thước phim điện ảnh.

Về bối cảnh chung, show diễn này có vibe khá giống với show Xuân/Hè 2024, nơi Jennie từng gây chấn động vì có màn catwalk chính thức đầu tiên trong đời.

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện, nhiều tài khoản trên khắp các MXH đồng loạt gọi đây là "đường catwalk dài nhất và ấn tượng nhất”. Một số khách mời xem trực tiếp show diễn này còn chia sẻ các model mất khoảng 10 phút để đi từ điểm đầu tới cuối sàn runway.

Bên cạnh những lời khen dành cho khung cảnh ngoạn mục, show diễn cũng làm dấy lên không ít tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi dàn người mẫu phải catwalk trên con đường dốc dẫn lên ngọn hải đăng dưới cái nắng gay gắt của Corsica, trong thời điểm nước Pháp đang trải qua đợt sóng nhiệt khắc nghiệt. "Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn thôi cũng thấy nóng", "Thời trang hay thử thách sinh tồn?", hay "Model còn phải leo đồi giữa trời nắng nữa chứ" là những bình luận xuất hiện dưới các video ghi lại show diễn.

Nhiều bình luận tỏ ra lo ngại cho sức khoẻ của người mẫu tham dự show diễn này.

Sau show diễn, Simon Porte Jacquemus cũng thừa nhận việc tổ chức sự kiện giữa đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp là đầy áp lực. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến khâu tổ chức mà còn gây ra một số sự cố ngoài ý muốn. Những cơn gió mạnh đã thổi bay một vài chiếc ô che nắng được dựng cho khách mời, trong đó có một chiếc suýt va trúng người mẫu kết màn. Dù không xảy ra thương tích, điều này càng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc các nhà mốt ngày càng lựa chọn những bối cảnh ngoài trời đầy ngoạn mục, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro khi châu Âu liên tục hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan.

Về trang phục, khác với nhiều mùa gần đây thiên về cấu trúc và tính trình diễn, BST Le Bonheur (Hạnh phúc) mang tinh thần thư thái đúng như cái tên. NTK Simon Porte Jacquemus tiếp tục khai thác thứ ngôn ngữ thiết kế đã làm nên tên tuổi mình: sự gợi cảm không đến từ những đường cắt táo bạo, mà từ chuyển động của chất liệu, tỷ lệ phóng khoáng và cảm giác tự do của cuộc sống ven Địa Trung Hải.

BST trải dài từ những chiếc váy cotton trắng, sơ mi oversized, quần suông cạp cao đến các thiết kế tailoring mềm mại dành cho cả nam và nữ. Linen, poplin, cotton và lụa trở thành những chất liệu chủ đạo, tạo nên phom dáng nhẹ, thoáng và gần như chuyển động theo từng cơn gió biển ở Corsica. Bảng màu cũng được tiết chế với trắng ngà, kem, be, đen, vàng bơ cùng một vài điểm nhấn đỏ, xanh, vàng gợi nhớ ánh nắng, đá và mặt biển Địa Trung Hải.

Dù vẫn trung thành với tinh thần tối giản, Jacquemus không từ bỏ thế mạnh xử lý phom dáng. Những chiếc váy ôm sát cơ thể được đặt cạnh chân váy phồng, áo khoác vai tròn hay quần ống rộng rủ mềm, tạo nên sự cân bằng giữa tính điêu khắc và sự dễ mặc. Các thiết kế menswear cũng không còn quá cứng nhắc, thay vào đó là những bộ suit relaxed-fit, sơ mi mở cúc và áo khoác mỏng mang cảm giác phóng khoáng của kỳ nghỉ hè. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều nhà mốt theo đuổi tại mùa mốt Xuân/Hè 2027, khi trang phục trở nên nhẹ hơn để thích nghi với thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Phụ kiện tiếp tục là "đặc sản" của Jacquemus. Bên cạnh những mẫu túi da với tỷ lệ đa dạng, thương hiệu giới thiệu loạt sandal quai mảnh, giày mules cùng kính mát và trang sức kim loại tối giản. Không chạy theo sự cầu kỳ, mọi chi tiết đều góp phần hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ và người đàn ông Jacquemus: thanh lịch, thư thái nhưng vẫn đủ gợi cảm.

Sau tất cả những tranh cãi về đường runway, thời tiết hay địa hình hiểm trở, Jacquemus một lần nữa đạt được điều mà không nhiều thương hiệu làm được: tạo ra một show diễn khiến cả giới thời trang lẫn mạng xã hội đều phải bàn luận. Và có lẽ đó cũng là điều Simon Porte Jacquemus luôn hướng tới suốt nhiều năm qua – không chỉ trình làng một bộ sưu tập mới, mà còn tạo nên một khoảnh khắc đủ sức ở lại trong ký ức của người xem, ngay cả khi ánh đèn runway đã tắt.

Ảnh: Instagram, Jacquemus, WWD