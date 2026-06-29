Thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc không ăn cơm trong 13 năm

Mỹ nhân đình đám mới đây đã tiết lộ thói quen ăn uống nghiêm khắc của mình để có được vóc dáng vạn người mê.

Ở tuổi ngoài 40, Yoon Eun Hye vẫn là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu nhan sắc dường như “đóng băng theo thời gian”, nữ diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ cô đã duy trì những thói quen ăn uống cực kỳ nghiêm khắc suốt hơn một thập kỷ để giữ gìn hình thể.

Xuất hiện trong chương trình My Little Old Boy của đài SBS, Yoon Eun Hye có dịp chia sẻ về chế độ quản lý cơ thể mà cô đã áp dụng trong nhiều năm. Khi MC Shin Dong Yup nhắc đến thông tin rằng nữ diễn viên đã nói không với cơm trắng, nước ngọt có ga và rượu bia trong suốt 13 năm, cô xác nhận đây chính là lối sống mà mình duy trì nhiều năm qua.

Sắc vóc tuổi 41 của "thái tử phi đẹp nhất Hàn Quốc". (Ảnh: Instagram)

Thay vì ăn cơm trắng như thông thường, Yoon Eun Hye lựa chọn cơm ngũ cốc – loại thực phẩm thường chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn. Việc thay đổi một món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày có thể không tạo ra sự khác biệt ngay lập tức, nhưng khi được duy trì trong thời gian dài, đây lại trở thành một trong những yếu tố giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bên cạnh việc điều chỉnh tinh bột, nữ diễn viên cũng loại bỏ hoàn toàn rượu bia khỏi cuộc sống suốt 13 năm. Đây được xem là một trong những thói quen khó duy trì đối với nhiều người, đặc biệt trong môi trường công việc thường xuyên có các buổi gặp gỡ, tiệc tùng. Tuy nhiên, với Yoon Eun Hye, sự kiên trì này đã trở thành một phần trong lối sống hằng ngày thay vì chỉ là phương pháp giảm cân trong thời gian ngắn.

(Ảnh: Instagram)

Ngoài ra, Yoon Eun Hye luôn ưu tiên ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi, ổn định hormone và hạn chế cảm giác thèm ăn. Cô duy trì uống 2–2,5 lít nước mỗi ngày, kết hợp cùng matcha hoặc cà phê đen không đường để giữ cơ thể nhẹ nhàng. Mỗi sáng, nữ diễn viên uống hai thìa dầu ô liu nhằm hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát lượng đường trong máu. (Ảnh: Instagram) Yoon Eun Hye còn áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, giúp cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và đốt cháy năng lượng dư thừa. Trong mỗi bữa ăn, cô tuân thủ nguyên tắc ăn rau trước, sau đó đến protein rồi mới bổ sung tinh bột để nhanh no và hạn chế tích mỡ. Chính sự đều đặn trong những thói quen tưởng chừng đơn giản này, kết hợp cùng việc tập luyện chăm chỉ, đã giúp mỹ nhân sinh năm 1984 duy trì vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi ngoài 40. Nữ diễn viên chăm chỉ tập luyện giữ gìn vóc dáng. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Yoon Eun Hye từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tái xuất sân khấu cùng nhóm nhạc Baby V.O.X sau nhiều năm. Hình ảnh nữ nghệ sĩ trong màn hội ngộ này nhận được vô số lời khen khi nhiều khán giả cho rằng cô gần như vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của thời kỳ đỉnh cao. Không chỉ là minh chứng cho sức hút bền bỉ của một ngôi sao đình đám, màn xuất hiện này còn cho thấy hiệu quả từ việc chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc trong nhiều năm.

Yoon Eun Hye chính là hình mẫu cho việc duy trì vóc dáng không đến từ những phương pháp “cấp tốc”, mà là kết quả của những lựa chọn nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Một chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm không có lợi và sự kỷ luật trong sinh hoạt chính là những yếu tố giúp nữ diễn viên giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù đã bước sang tuổi 40.