Bảo Thy giảm 6kg trong 2 tháng, tiết lộ cách không cần nhịn ăn

Vóc dáng tuổi 38 của Bảo Thy đến từ việc kết hợp khoa học giữa ăn uống và luyện tập đều đặn.

Ở tuổi 38, Bảo Thy tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng ngày càng thon gọn, săn chắc. Không chỉ giữ được nhan sắc rạng rỡ sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong phong cách sống khi chủ động xây dựng hình ảnh khỏe khoắn, năng động hơn.

Mới đây, hình ảnh khoe vóc dáng thon thả trên mạng xã hội của bà mẹ một con nhanh chóng nhận được nhiều lời khen.

Điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là Bảo Thy không chỉ chia sẻ thành quả giảm cân mà còn tiết lộ hành trình thay đổi bản thân phía sau.

Nữ ca sĩ cho biết dù hiện nay có không ít công nghệ hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, cô lại muốn tự thử thách mình bằng một hành trình khỏe đẹp bền vững hơn. Sau 2 tháng nghiêm túc thay đổi chế độ ăn uống, từ bỏ những thói quen cũ và duy trì kỷ luật với bản thân, Bảo Thy đã giảm được 6kg mỡ thừa.

Sắc vóc tuổi 38 đáng ngưỡng mộ của Bảo Thy

"Công chúa bong bóng" gây ấn tượng với thân hình cân đối với đường cong mềm mại, vòng eo săn chắc cùng đôi chân thon dài. Bộ swimsuit trắng với thiết kế ôm sát càng tôn lên vẻ nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch của bà mẹ một con.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng khỏe khoắn, Bảo Thy còn ghi điểm với làn da trắng mịn, thần thái tự tin và vẻ ngoài trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi. Thành quả này là minh chứng cho sự kỷ luật trong chế độ ăn uống và luyện tập mà cô duy trì suốt 2 tháng qua.

Giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ, với cô, một vóc dáng vừa vặn, thon gọn và khỏe khoắn mới giúp phụ nữ cảm thấy tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Quan điểm này cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận việc giữ dáng: Không còn chạy theo cân nặng hay những tiêu chuẩn ngoại hình quá khắt khe, mà hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Cơ bụng săn chắc, khỏe khoắn của bà mẹ 1 con

Bí quyết giúp Bảo Thy lấy lại vóc dáng nằm ở việc kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và luyện tập đều đặn.

Nữ ca sĩ cho biết trong giai đoạn này, cô áp dụng phương pháp eat clean, ưu tiên những nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng như protein, rau xanh và tinh bột tốt.

Thay vì cắt giảm quá mức lượng thức ăn, cô duy trì 4 bữa ăn mỗi ngày để cơ thể luôn đủ năng lượng, hạn chế cảm giác đói và tránh tình trạng ăn uống mất kiểm soát.

Nữ ca sĩ khoe vóc dáng nóng bỏng với bikini

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, Bảo Thy cũng chăm chỉ tập luyện với bộ môn pickleball khoảng 3-4 buổi mỗi tuần ở cường độ cao. Đây là hình thức vận động vừa giúp đốt cháy năng lượng, vừa tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái thay vì áp lực như những bài tập giảm cân truyền thống.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, cô hạn chế sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình này để cơ thể nhẹ nhàng hơn và hỗ trợ quá trình thay đổi vóc dáng.

Bảo Thy yêu thích bộ môn pickleball cho hành trình giữ dáng. (Ảnh: FBNV)

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Bảo Thy là cô không lựa chọn phương pháp giảm cân cực đoan.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ ca sĩ hiểu rằng vẻ đẹp lâu dài không chỉ đến từ một con số trên cân nặng mà còn nằm ở sức khỏe, tinh thần và sự tự tin. Chính vì vậy, thay vì ép bản thân nhịn ăn hay áp dụng chế độ quá khắc nghiệt, cô tập trung xây dựng những thói quen có thể duy trì lâu dài.

Từ một nữ ca sĩ gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung, Bảo Thy hiện tại ngày càng trưởng thành, khỏe khoắn và cuốn hút hơn. Vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 38 chính là thành quả của sự kỷ luật, cho thấy việc chăm sóc bản thân đúng cách có thể giúp phụ nữ luôn tự tin ở bất kỳ độ tuổi nào.