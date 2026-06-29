Cốc nước màu xanh chứa đầy collagen, gái Hàn dùng đều đặn để bơm da căng bóng

Muốn sở hữu làn da “glass skin” chuẩn Hàn không nhất thiết phải đầu tư vào những chu trình làm đẹp phức tạp.

Nhắc đến làn da căng mướt, trong veo như phủ một lớp "glass skin" của phụ nữ Hàn Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chu trình skincare cầu kỳ hay các liệu trình làm đẹp đắt đỏ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy còn là cả một lối sống khoa học, đặc biệt là thói quen chăm sóc cơ thể từ bên trong thông qua chế độ ăn uống.

Trong số những công thức được nhiều tín đồ làm đẹp xứ Hàn yêu thích, sinh tố chuối, bơ và hạt lanh đang được xem như một "ly sinh tố làm đẹp" nhờ khả năng cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho làn da. Không chỉ giúp bổ sung năng lượng cho ngày mới, thức uống này còn được nhiều người lựa chọn với mong muốn cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và vẻ ngoài tươi sáng của làn da.

Ảnh: Instagram.

Sau tuổi 25, quá trình sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể bắt đầu chậm lại, khiến da dễ xuất hiện những dấu hiệu như khô ráp, kém săn chắc, xỉn màu. Bên cạnh đó, áp lực công việc, thiếu ngủ hay thay đổi nội tiết tố cũng có thể khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung dưỡng chất qua thực phẩm hằng ngày trở thành một phần quan trọng trong hành trình giữ gìn nhan sắc.

Sinh tố chuối – bơ – hạt lanh được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa chất béo tốt, vitamin chống oxy hóa và omega-3 thực vật. Ba thành phần này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà còn góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, hạn chế tình trạng khô sạm và thiếu sức sống.

Bộ ba nguyên liệu giúp da ẩm mượt, rạng rỡ hơn

Chuối là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều công thức sinh tố nhờ vị ngọt tự nhiên cùng hàm lượng dinh dưỡng cao. Loại quả này giàu kali, vitamin B6 – những dưỡng chất góp phần duy trì độ ẩm cho cơ thể và hỗ trợ làn da trông tươi tắn hơn. Ngoài ra, chuối còn chứa tryptophan, một loại axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin, giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ. Đây cũng là yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến vẻ ngoài của làn da, bởi ngủ đủ giấc luôn là một trong những "bí quyết" quan trọng để da phục hồi.

Trong khi đó, bơ được xem là "ngôi sao" trong các công thức làm đẹp nhờ lượng chất béo không bão hòa dồi dào. Các axit béo tốt cùng vitamin E, vitamin C trong bơ có thể hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, giúp hạn chế tình trạng khô ráp và mang lại vẻ ngoài mềm mại, căng bóng hơn.

Hạt lanh tuy nhỏ bé nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý, đặc biệt là omega-3 thực vật và lignan – một hợp chất chống oxy hóa. Omega-3 đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe làn da, trong khi lignan được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ cân bằng nội tiết. Đây cũng là lý do hạt lanh thường xuất hiện trong chế độ ăn của nhiều người theo đuổi lối sống lành mạnh.

Ảnh: Instagram.

Công thức sinh tố "glass skin" đơn giản ngay tại nhà

Để làm một ly sinh tố chuối, bơ và hạt lanh theo phong cách Hàn Quốc, bạn có thể chuẩn bị 1 quả chuối chín, nửa quả bơ, 1 thìa cà phê hạt lanh, khoảng 100ml sữa hạt như sữa yến mạch hoặc sữa hạnh nhân. Nếu thích vị ngọt nhẹ, có thể thêm một chút mật ong và vài viên đá để tăng độ thơm mát.

Tất cả nguyên liệu chỉ cần cho vào máy xay đến khi đạt độ sánh mịn là có thể thưởng thức. Việc uống vào buổi sáng giúp cơ thể dễ dàng bổ sung năng lượng sau một đêm dài, đồng thời cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết cho ngày mới.

Không chỉ tốt cho da, công thức này còn có thể hỗ trợ quá trình giữ dáng nhờ lượng chất xơ cao từ trái cây và chất béo tốt từ bơ, hạt lanh. Sự kết hợp này giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hạn chế việc ăn vặt quá mức và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định.

Ảnh: Instagram.

Đặc biệt, hạt lanh còn được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng có mối liên hệ nhất định với tình trạng da, bởi các vấn đề như đầy bụng, táo bón kéo dài đôi khi có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của làn da.

Tuy nhiên, sinh tố không phải "phép màu" giúp da đẹp chỉ sau vài ngày. Để đạt hiệu quả lâu dài, cần kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và duy trì thói quen chăm sóc da phù hợp. Trong khi các xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên phức tạp, đôi khi một ly sinh tố đơn giản mỗi sáng lại là cách nhẹ nhàng giúp bạn chăm sóc cơ thể và làn da từ bên trong.