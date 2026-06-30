Mùa hè 2026 có một "luật ngầm" khi mặc bikini mà ai cũng đang làm theo

Hội gái xinh đang đồng loạt áp dụng 6 công thức để level-up outfit hè 2026.

Mỗi mùa hè, bikini luôn là món đồ không thể thiếu trong vali nghỉ dưỡng. Thế nhưng năm 2026, tâm điểm của những outfit đi biển lại không còn nằm ở chính bộ đồ bơi, mà ở những món đồ được mặc bên ngoài. Chỉ cần thay đổi cách layer, cùng một bộ bikini cũng có thể mang đến những phong cách hoàn toàn khác nhau.

Nếu trước đây áo choàng mỏng hay cardigan là lựa chọn quen thuộc, thì mùa hè này, các tín đồ thời trang đang phá bỏ mọi giới hạn giữa đồ bơi và trang phục thường ngày. Baby tee, áo tank, denim, sơ mi oversized hay đồ crochet đều trở thành những "cover-up" được yêu thích. Bí quyết nằm ở việc không che kín bikini, mà để chúng xuất hiện vừa đủ như một phần của tổng thể outfit.

Dưới đây là 6 công thức cover-up đang phủ sóng khắp Instagram và Pinterest mùa hè năm nay.

1. Bikini + Babytee

Nếu chỉ được chọn một món đồ để mặc ngoài bikini, baby tee chắc chắn đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Một chiếc áo phông ôm dáng, dáng crop ngắn phối cùng bikini lập tức mang đến cảm giác trẻ trung, nghịch ngợm đúng tinh thần Y2K. Càng xinh hơn nếu chọn những mẫu in graphic hoặc slogan vintage. Đừng ngại để phần cạp bikini lấp ló bên dưới, bởi chính chi tiết nhỏ này lại khiến outfit trông "có gu" hơn hẳn.

2. Bikini + Đồ mặc hằng ngày

Xu hướng năm nay là xóa nhòa ranh giới giữa đồ bơi và thời trang thường ngày.

Một chiếc tank top trắng, áo ba lỗ, quần cargo hay bermuda lấy ngay từ tủ đồ cũng đủ tạo nên outfit nghỉ dưỡng cực chất. Bí quyết là đừng cố giấu hoàn toàn bikini. Chỉ cần để màu sắc hoặc dây áo thấp thoáng phía dưới lớp áo mỏng là tổng thể đã trông thú vị hơn rất nhiều.

3. Bikini + Chất liệu xuyên thấu

Không phải ngẫu nhiên mà sheer đang xuất hiện dày đặc trong mọi bản phối mùa hè.

Những chiếc váy, áo hay quần xuyên thấu giúp bikini hiện lên nhẹ nhàng, mềm mại thay vì trở nên quá phô trương. Sắc trắng mang đến cảm giác trong trẻo, còn những thiết kế ánh nhũ hoặc đính sequin lại khiến outfit bắt nắng cực đẹp, vừa quyến rũ vừa sang.

4. Bikini + Denim

Denim chưa bao giờ lỗi mốt, kể cả khi xuất hiện trên bãi biển.

Một chiếc quần jeans ống rộng hoặc cạp trễ mix cùng bikini đủ để biến outfit nghỉ dưỡng trở nên cá tính hơn. Những bộ bikini màu sắc nổi bật hay họa tiết vui mắt khi đi cùng denim lại càng "ăn ảnh", đúng tinh thần Y2K đang trở lại mạnh mẽ.

5. Bikini + Crochet

Crochet vẫn giữ vững vị trí biểu tượng của thời trang biển.

Nhờ kết cấu đan hở đặc trưng, những chiếc váy, áo hay quần crochet vừa khéo léo khoe bikini, vừa giúp tổng thể bớt cảm giác quá hở. Các thiết kế kẻ sọc hoặc nhiều màu sắc còn tạo thêm nét vui tươi, đúng tinh thần của những chuyến du lịch mùa hè.

6. Bikini + Áo sơ mi oversized

Áo sơ mi luôn là công thức cover-up kinh điển, nhưng năm nay ưu tiên những thiết kế oversized với phom dáng rộng rãi.

Sơ mi kẻ sọc, sơ mi màu hoặc chất liệu linen khoác hờ bên ngoài bikini mang đến vẻ ngoài thư thái, sang trọng nhưng vẫn đủ gợi cảm. Nếu phối cùng quần đồng chất liệu, bạn sẽ có ngay một set đồ đậm chất resort, dễ dàng diện từ bãi biển đến quán cà phê hay nhà hàng ven biển.





Có thể nói, bikini giờ chỉ còn là lớp nền của outfit. Điều khiến một bản phối thật sự nổi bật lại nằm ở cách bạn layer và lựa chọn món đồ khoác ngoài.

Không cần quá cầu kỳ hay sắm cả tủ đồ mới, chỉ với những item vốn đã có sẵn như baby tee, sơ mi, denim hay crochet, bạn hoàn toàn có thể biến bộ bikini quen thuộc thành một outfit đi biển chuẩn fashionista. Và có lẽ, đây cũng chính là công thức mặc đẹp được hội mê thời trang "chấm điểm tuyệt đối" cho mùa hè 2026.