Búp bê Nhật 1m73 khiến mọi ống kính phải hướng về, tạo hình vừa đẹp vừa lộ hình xăm cực chiến

Ayaka Miyoshi là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên, người mẫu Nhật Bản với vẻ đẹp cá tính và khí chất riêng biệt. Sở hữu gương mặt sắc nét, đôi mắt cuốn hút cùng thần thái lạnh lùng, nữ diễn viên Alice in Borderland dễ dàng gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Ayaka Miyoshi còn nhiều lần chứng minh khả năng biến hóa trong lĩnh vực thời trang nhờ phong cách đa dạng cùng khả năng "cân đồ" ấn tượng. Mới đây, tạo hình của người đẹp tại show diễn Vetements tiếp tục nhận được nhiều lời khen khi cô khoác lên mình bộ cánh đầy cá tính và gợi cảm cùng khí chất hút mắt. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp sắc sảo, thân hình quyến rũ và phong cách thời trang độc đáo giúp Ayaka Miyoshi được truyền thông săn đón.

Ayaka Miyoshi gây ấn tượng mạnh với tạo hình cá tính trong 1 set đồ toàn sắc đen với bodysuit kết hợp cùng chân váy da dáng dài, quần tất mỏng và giày cao gót, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Thiết kế tối giản nhưng khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, vóc dáng cao ráo cùng đường cong cơ thể nổi bật của người đẹp Nhật Bản. Thiết kế cổ yếm ôm sát cùng phần quần siêu ngắn giúp mỹ nhân sinh năm 1996 khoe trọn đường cong gợi cảm.





Đôi chân dài miên man cùng body quyến rũ giúp Ayaka Miyoshi "cân đẹp" bộ cánh cá tính.



Đặc biệt, khoảnh khắc quay lưng lại ống kính càng làm visual của Ayaka Miyoshi thêm bùng nổ khi khoe phần lưng trần cùng hình xăm hoa cẩm quỳ chạy dọc sống lưng đầy nghệ thuật, tạo điểm nhấn nổi loạn và cuốn hút.





Bên cạnh đó, mái tóc đen cắt ngắn được tạo kiểu tự nhiên, hơi rối nhẹ càng làm tăng vẻ lạnh lùng, hiện đại cho nữ diễn viên. Kết hợp cùng kính râm bản nhỏ và loạt khuyên tai cá tính, Ayaka Miyoshi hoàn thiện hình ảnh một nàng thơ mang vẻ đẹp sắc sảo, bí ẩn và đầy sức hút.





Hình xăm hoa cẩm quỳ cực chiến của Ayaka Miyoshi . (Ảnh: Instagram)



Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Ayaka Miyoshi đã nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng nhờ vẻ đẹp được ví như “búp bê sống”. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, đôi mắt sâu cuốn hút cùng thần thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual siêu thực, Ayaka Miyoshi còn ghi điểm với vóc dáng cao ráo 1m73 cùng những đường cong nữ tính đầy cuốn hút. Người đẹp từng nhiều lần khiến công chúng chú ý khi xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang táo bạo, khoe vẻ đẹp trưởng thành và tự tin.





Ngũ quan sắc bén, đẹp siêu thực của Ayaka Miyoshi. (Ảnh: Instagram)