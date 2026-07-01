Tình cũ CR7 mất 11 triệu followers sau chia tay: 40 tuổi vẫn là "chiến thần hở bạo", diễn nội y khi mang bầu 6 tháng

Dù từng có mối tình dài 5 năm với Cristiano Ronaldo nhưng bà mẹ 1 con này chưa bao giờ để danh xưng "bạn gái cầu thủ" làm định nghĩa bản thân.

Trong lịch sử World Cup, không thiếu những nàng WAG (vợ và bạn gái) gây sốt truyền thông. Nhưng nếu phải chọn vài cái tên tiêu biểu vừa sở hữu nhan sắc, sức ảnh hưởng lẫn sự nghiệp đủ để vượt khỏi cái bóng của danh xưng "bạn gái cầu thủ”, thì ngoài Victoria Beckham, siêu mẫu Irina Shayk cũng là nhân vật được nhắc đến rộng rãi.

Trước khi được biết đến là bạn gái của Cristiano Ronaldo, Irina Shayk đã là ngôi sao đang lên của làng mẫu quốc tế. Và sau khi chuyện tình khép lại, cô cũng chưa từng bị gọi bằng cái tên "bạn gái cũ Ronaldo" trong thế giới thời trang.

Gần 20 năm làm nghề, Irina vẫn là gương mặt được các nhà mốt hàng đầu săn đón, một thành tích hiếm người mẫu nào cùng thế hệ có thể duy trì.

Siêu mẫu trình diễn nội y ở Victoria’s Secret Fashion Show khi đang mang bầu 6 tháng.

Sinh năm 1986 tại thị trấn nhỏ ở Nga, Irina Shayk có tuổi thơ không mấy êm đềm khi cha qua đời vì bệnh phổi lúc cô mới 14 tuổi, để lại gánh nặng mưu sinh lên vai mẹ. Chính những năm tháng khó khăn ấy đã tôi luyện sự tự lập của Irina. Bước ngoặt đến vào năm 2004, khi cô giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Chelyabinsk, mở ra cơ hội theo đuổi sự nghiệp người mẫu và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Nhan sắc thời trẻ của Irina Shayk.

Những năm đầu sự nghiệp, Irina gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt xanh, mái tóc nâu cùng gương mặt mang nét Đông Âu đặc trưng. Năm 2007, cô trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu nội y Intimissimi, trước khi tạo nên bước ngoặt lớn với tạp chí Sports Illustrated Swimsuit . Năm 2011, Irina trở thành người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm danh tiếng này, chính thức gia nhập hàng ngũ những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp người mẫu.

Irina và trang bìa tạp chí Sports Illustrated Swimsuit năm 2011.

Dù đã thành danh từ rất sớm, phải đến năm 2016, ở tuổi 30, Irina Shayk mới có màn ra mắt tại Victoria's Secret Fashion Show. Đáng chú ý, thời điểm sải bước trên sàn diễn nội y danh giá nhất thế giới, cô đang mang thai con đầu lòng khoảng 6 tháng. Với thần thái chuyên nghiệp và vóc dáng gần như không thay đổi, màn trình diễn của Irina nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử Victoria's Secret.

Trên sàn diễn năm ấy, Irina Shayk gây chú ý khi là một trong số ít người mẫu không diện những thiết kế nội y táo bạo. Thay vào đó, cả hai bộ trang phục của cô đều được phối thêm áo choàng hoặc chi tiết che phủ phần bụng, làm dấy lên nghi vấn mang thai. Không lâu sau buổi diễn, Irina xác nhận cô và tài tử Bradley Cooper đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Tám năm sau lần đầu tiên sải bước trên sân khấu Victoria's Secret, Irina Shayk tiếp tục được mời trở lại trong show diễn đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu vào năm 2024 sau 6 năm gián đoạn. Giữa dàn thiên thần huyền thoại như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks hay những gương mặt đình đám như Gigi Hadid, Bella Hadid và Kate Moss, Irina vẫn nổi bật với thần thái lạnh lùng đặc trưng, khẳng định vị thế của một trong những siêu mẫu bền bỉ nhất thế hệ mình.

Đến Victoria's Secret Fashion Show 2025, cô tiếp tục góp mặt, trở thành một trong số ít người mẫu không phải thiên thần chính thức nhưng vẫn liên tục được thương hiệu ưu ái mời trở lại ở những mùa diễn quan trọng.

Mất hơn 11 triệu người theo dõi chỉ trong 1 đêm.

Irina Shayk là một trong những siêu mẫu người Nga thành công nhất của thế hệ mình. Ở tuổi 40, khi nhiều chân dài cùng thời đã dần rời xa sàn diễn, cô vẫn là gương mặt quen thuộc tại các show diễn lớn, đồng thời sở hữu hơn 23 triệu người theo dõi trên Instagram. Ít ai biết rằng, để có được sức ảnh hưởng ấy, Irina từng trải qua cú sốc lớn khi mất hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội sau khi tuyên bố chia tay Cristiano Ronaldo vào năm 2015. Thế nhưng thay vì để danh xưng "bạn gái cũ Ronaldo" định nghĩa mình, cô từng bước xây dựng lại hình ảnh và tiếp tục khẳng định vị thế như một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng mốt quốc tế.

Irina Shayk từng là một bóng hồng của huyền thoại sân cỏ CR7 từ năm 2010 đến năm 2015. Chuyện tình kéo dài gần 5 năm với Cristiano Ronaldo giúp tên tuổi Irina vượt ra khỏi phạm vi thời trang. Hai người được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí và thể thao thế giới. Từ các lễ trao giải Quả bóng Vàng, những chiến dịch quảng cáo cho đến các sự kiện quốc tế, cả hai luôn thu hút mọi ánh nhìn.

Thời điểm World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, Irina gần như là nàng WAG nổi tiếng nhất hành tinh. Hình ảnh cô xuất hiện trên khán đài cổ vũ Ronaldo hay đồng hành cùng anh trong các sự kiện trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu.

2014 cũng là năm mà Ronaldo và Irina Shayk khiến fan hâm mộ thời trang và thể thao toàn cầu phải điêu đứng khi xuất hiện trong bộ ảnh cực kì nóng bỏng trên tạp chí Vogue. Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia huyền thoại Mario Testino và ngay lập tức gây bão mạng toàn cầu.

Tuy nhiên, khác với nhiều WAG nổi tiếng nhờ chuyện tình với các cầu thủ, Irina vốn đã sở hữu sự nghiệp người mẫu vững chắc trước khi yêu Ronaldo. Và sau khi hai người chia tay vào năm 2015, cô càng chứng minh danh xưng "bạn gái cũ Ronaldo" chưa bao giờ là điều định nghĩa sự nghiệp của mình.

Sau khi xác nhận chia tay Cristiano Ronaldo vào đầu năm 2015, Irina Shayk được cho là đã chấp nhận đánh đổi một phần sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thoát khỏi cái bóng của mối tình đình đám. Nhiều nguồn tin thời điểm đó cho biết nữ siêu mẫu từng bày tỏ rằng cô không muốn được biết đến chỉ với danh xưng "bạn gái của Ronaldo". Chỉ trong 24 giờ sau thông báo chia tay, tài khoản Instagram của Irina được cho là mất khoảng 11 triệu người theo dõi, tương đương gần 75% lượng follower khi ấy.

Tuy nhiên, theo thời gian, cô dần xây dựng lại hình ảnh bằng chính sự nghiệp người mẫu và hiện sở hữu hơn 23 triệu người theo dõi trên nền tảng MXH.

Cú chuyển mình từ người mẫu nội y sexy sang người mẫu high fashion.

Nếu giai đoạn đầu nổi tiếng nhờ hình ảnh quyến rũ, Irina nhanh chóng thực hiện cú chuyển mình sang địa hạt high fashion (với runway và commercial), nơi không phải người mẫu nội y nào cũng có thể đứng vững. Cô liên tục xuất hiện trên sàn diễn của Versace, Miu Miu, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Burberry, Marc Jacobs, Michael Kors, Fendi, cùng hàng loạt nhà mốt lớn khác. Song song với đó mỹ nhân sinh năm 1986 cũng có mặt trên những chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ và xuất hiện trong rất nhiều trang bìa Vogue khắp thế giới.

Không đóng khung bản thân trong hình ảnh gợi cảm, Irina ngày càng được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa. Từ những thiết kế couture cầu kỳ, phong cách menswear mạnh mẽ cho đến các bộ sưu tập mang tính thử nghiệm, cô đều xử lý đầy thuyết phục. Chính sự linh hoạt ấy giúp Irina duy trì vị thế hiếm có trong một ngành công nghiệp luôn tìm kiếm những gương mặt mới.

Năm 2022, Models.com đưa Irina Shayk vào nhóm "New Supers" – danh sách quy tụ những siêu mẫu có sức ảnh hưởng bền vững nhất của thời đại. Đây được xem là sự ghi nhận cho gần hai thập kỷ hoạt động liên tục và khả năng giữ vững vị trí giữa nhiều thế hệ người mẫu mới.

Ở tuổi 40, Irina vẫn là cái tên quen thuộc mỗi mùa Tuần lễ thời trang New York, Milan và Paris. Cô liên tục đảm nhận vị trí mở màn hoặc kết màn cho nhiều show diễn lớn, đồng thời là khách mời nổi bật tại Liên hoan phim Cannes và các sự kiện thời trang quốc tế.

Thời trang thảm đỏ của Irina Shayk cũng là chủ đề được quan tâm chú ý của dân tình mỗi lần người đẹp này lộ diện. Nếu không rực rỡ, đằm thắm với váy vóc như 1 minh tinh màn bạc, Irina sẽ mang đến những bộ cánh hở bạo, khoe trọn body "thần thánh" làm lay động lòng người. Nhiều tạp chí lẫn các tín đồ thời trang đã từng gọi Irina là một trong những "chiến thần hở bạo" đẹp nhất trên thảm đỏ.

Ở tuổi 40, Irina vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Cô cũng là mỹ nhân lọt top sao mặc hở bạo đẹp nhất tại Met Gala tháng 5 vừa qua.

Bên cạnh thảm đỏ, phong cách đời thường của bà mẹ một con cũng được giới mộ điệu đánh giá cao. Irina Shayk theo đuổi tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu, thường xuyên kết hợp những món đồ cơ bản với các thiết kế mang tính tuyên ngôn để tạo nên tổng thể vừa cá tính, vừa thời thượng.

Sự pha trộn giữa nét quyến rũ, mạnh mẽ và phóng khoáng giúp cô trở thành một trong những biểu tượng street style được săn đón mỗi mùa Tuần lễ thời trang, đồng thời khẳng định gu thẩm mỹ và khả năng định hình xu hướng vượt ra ngoài phạm vi sàn diễn.

Ảnh: Vogue, WWD, IGNV, Alamy, Getty Images