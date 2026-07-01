Mặc đúng kiểu áo này, tỷ lệ cơ thể trông đẹp hơn hẳn

Nếu có một công thức phối đồ vừa mang nét thanh lịch của phong cách "old money", vừa giữ được sự trẻ trung, năng động của tuổi đôi mươi thì đó chính là sự kết hợp giữa áo gile chiết eo và chân váy ngắn.

Điểm đặc biệt của những chiếc áo gile trong ảnh là phần eo được cắt may ôm nhẹ, tạo đường cong rõ ràng cho cơ thể. Thiết kế này giúp vòng eo trông nhỏ hơn, đồng thời làm nổi bật tỷ lệ vai – eo – hông một cách tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn cạp cao, tổng thể lập tức tạo hiệu ứng "chân dài eo nhỏ" mà không cần quá nhiều mẹo phối đồ phức tạp.

Những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch có thể chọn áo gile màu trắng phối cùng chân váy chữ A hoặc chân váy xếp ly đồng màu. Bộ đôi này mang đến cảm giác chỉn chu, sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung. Trong khi đó, các thiết kế váy phồng hoặc váy mini màu tương phản lại giúp tổng thể trở nên cá tính và nổi bật hơn.

Nhìn vào loạt outfit trong ảnh, dễ nhận thấy bảng màu được sử dụng chủ yếu là trắng, đen, kem và nâu chocolate – những gam màu kinh điển của phong cách tối giản. Chính sự tiết chế trong màu sắc giúp bộ trang phục trở nên cao cấp hơn, đồng thời dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm, đi cà phê cuối tuần đến những buổi hẹn hò hay du lịch.

Một ưu điểm khác khiến công thức này được yêu thích là khả năng phù hợp với nhiều vóc dáng. Những cô nàng có chiều cao khiêm tốn có thể tận dụng chân váy ngắn cạp cao để "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Trong khi đó, phần áo chiết eo lại giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác vóc dáng gọn gàng và thanh thoát hơn.

Về phụ kiện, không cần quá cầu kỳ. Một đôi giày Mary Jane, loafer, ballet flats hoặc giày mũi nhọn đều có thể kết hợp hài hòa với set đồ này. Thêm một chiếc túi xách nhỏ, vài món trang sức tối giản là đã đủ hoàn thiện vẻ ngoài vừa nữ tính vừa thời thượng.

Điều khiến áo gile và chân váy ngắn trở nên cuốn hút nằm ở chỗ chúng có thể biến hóa linh hoạt giữa nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần thay đổi kiểu váy, màu sắc hoặc phụ kiện đi kèm, bạn đã có thể tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới mà vẫn giữ được sự tinh tế và thời trang.

Mùa hè này, nếu đang tìm kiếm một công thức phối đồ vừa tôn dáng, vừa dễ mặc lại mang cảm giác sang trọng hơn những set đồ thông thường, áo gile chiết eo kết hợp chân váy ngắn chắc chắn là lự