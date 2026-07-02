Jennie (BLACKPINK) bị tố quảng cáo cho sản phẩm quấy rối phụ nữ

Sau hơn hai tháng ra mắt, chiến dịch quảng bá kính Ray-Ban AI do Jennie làm gương mặt đại diện bất ngờ nhận chỉ trích.

Hơn hai tháng sau khi chiến dịch thời trang công nghệ của Jennie (BLACKPINK) và Ray-Ban Meta được công bố rộng rãi, một làn sóng chỉ trích dữ dội bất ngờ bùng phát. Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng quốc tế đã lên án Jennie và sản phẩm vì lo ngại liên quan đến quyền riêng tư và sự an toàn của nữ giới.

Tháng 4/2026, thương hiệu kính mắt Ray-Ban gây chú ý lớn khi chính thức công bố Jennie là Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu mới sau nhiều năm tên tuổi của nữ idol đình đám hoàn toàn gắn liền với Gentle Monster. Màn hợp tác được giới chuyên môn đánh giá là bước đi chiến lược của Ray-Ban nhằm kết nối di sản lâu đời của nhãn hàng với sức ảnh hưởng khổng lồ của Jennie đối với tệp khách hàng trẻ.

Chiến dịch ra mắt mang tên "Styles for Unfiltered Confidence" được triển khai cùng thời điểm, đan xen hài hòa giữa các thiết kế Y2K cổ điển và dòng sản phẩm công nghệ cao. Đồng nghĩa với việc, thành viên BLACKPINK cũng đảm nhận vai trò gương mặt đại diện cho nhánh thời trang công nghệ (tech-wear) mới của hãng qua dòng kính thông minh Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2).

Đây là thiết bị tích hợp công nghệ AI mà Ray-Ban bắt tay sản xuất cùng tập đoàn của tỷ phú Mark Zuckerberg, với mức giá dao động từ 379 đến 499 USD (9,9 - 13 triệu đồng). Trong thông cáo phát đi vào thời điểm đó, Jennie chia sẻ cô cảm thấy sự hợp tác này rất tự nhiên, đồng thời định nghĩa sự tự tin đến từ việc thoải mái thể hiện bản thân một cách thầm lặng.

Mặc dù chiến dịch đã ra mắt được hơn hai tháng, nhưng mới đây những tranh luận gay gắt về tính đạo đức của sản phẩm này bất ngờ nổ ra. Làn sóng phản đối xuất hiện dày đặc dưới các post cá nhân của Jennie, đồng thời lan rộng qua các bài đăng trên mạng xã hội X.

Làn sóng chỉ trích nhắm thẳng vào trách nhiệm đạo đức của một ngôi sao hạng A như Jennie khi nhận tiền làm đại diện và thúc đẩy doanh số cho một thiết bị sở hữu tính năng ghi hình ẩn như Ray-Ban Meta Blayzer Optics, từ đó dẫn đến việc gia tăng hành vi quấy rối phụ nữ.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn trong việc xây dựng hình tượng của Jennie. Một số bài đăng trên X thẳng thắng chất vấn rằng, làm thế nào một nghệ sĩ hướng tới hình ảnh ủng hộ nữ quyền lại đi quảng bá cho một thiết bị có thể gây nguy hiểm cho nữ giới.

Để củng cố cho lập luận này, netizen còn dẫn lại báo cáo từ tháng 1/2026 của hãng tin BBC News về dòng kính Ray-Ban Meta. Theo nội dung được chia sẻ, hãng tin này từng phản ánh tình trạng một số đối tượng lạm dụng thiết bị trên để bí mật ghi hình phụ nữ. Những đoạn video sau đó bị phát tán lên TikTok kèm theo các thông tin cá nhân, khiến các nạn nhân phải đối mặt với vấn nạn bị theo dõi và quấy rối trực tuyến.

Tranh cãi càng trở nên căng thẳng hơn khi đặt vào bối cảnh xã hội Hàn Quốc, nơi vấn nạn camera quay lén vốn là chủ đề cực kỳ nhạy cảm và gây bức xúc dư luận. Nhiều ý kiến khẳng định việc quảng bá một sản phẩm tích hợp camera trên kính là hành động thiếu cân nhắc đối với cuộc đấu tranh chống nạn quay trộm tại quê nhà của nữ thần tượng.

Hiện tại, phía Jennie và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các tranh cãi trên. Dẫu vậy, sự việc lần này đã để lại một bài toán lớn về ranh giới phức tạp giữa tốc độ phát triển của xu hướng tech-wear và trách nhiệm xã hội mà các ngôi sao toàn cầu phải đối mặt.

Nhìn rộng hơn từ góc độ công nghiệp, làn sóng tranh cãi xung quanh chiến dịch của Jennie không làm giảm đi thực tế rằng kính thông minh đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu trên toàn cầu. Các ông lớn làng công nghệ như đều đang chạy nước rút, liên tiếp bắt tay với các thương hiệu kính thời trang để biến thiết bị số thành món phụ kiện định hình phong cách sống mới.

Trong cuộc đua này, Meta tích cực mở rộng hệ sinh thái tự chủ của mình. Bên cạnh dòng kính hợp tác cùng Ray-Ban thuộc tập đoàn EssilorLuxottica được duy trì từ năm 2023, ông lớn này đã tiến xa hơn khi tự thiết kế dòng kính AI độc lập đầu tiên với các phiên bản như Meta Adventurer, Meta Fury, hay phiên bản kết hợp cùng tên tuổi có sức ảnh hưởng Kylie Jenner vừa ra mắt.

Ảnh: IGNV, chụp màn hình