Mặc đẹp chỉ là vô tình với Anne Hathaway.

Sau vài tháng đầu năm bận rộn bay khắp thế giới để quảng bá cho loạt phim mới, nữ chính The Devil Wears Prada - Anne Hathaway vừa qua đã bất ngờ công bố tin vui khi sắp chào đón em bé thứ ba. Tin tức này khiến các tạp chí thời trang hàng đầu biết chắc họ sắp sửa bước vào một cuộc đua theo đuổi thời trang "bầu bí" của nữ minh tinh 44 tuổi. Thế nhưng, chẳng ai ngờ một "màn quê độ" lại đang tới với họ, nhanh đến mức không kịp trở tay.

Cụ thể, mới đây khi xuất hiện ở khu Financial District tại New York, nữ diễn viên đã khiến cả truyền thông xôn xao vì một diện mạo vô cùng rực rỡ. Dù bụng đã to, Anne Hathaway vẫn khẳng định gu thời trang đẳng cấp khi diện bộ jumpsuit màu đỏ anh đào bắt mắt nằm trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà thiết kế độc lập Ashlynn Park. Thiết kế sở hữu phom dáng hạ eo mềm mại, kết hợp cùng chi tiết peplum tôn dáng và phần cổ khoét sâu phóng khoáng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài monochrome bằng đôi giày cao gót quai mảnh của Aquazzura, sơn móng chân đồng điệu và kính râm thời thượng.

Với tạo hình này, Anne Hathaway ngay lập tức kích nổ một cuộc đua phân tích từ các chuyên trang phong cách hàng đầu thế giới. Các cây bút thời trang đều đồng loạt ngả mũ trước tư duy đột phá của cô khi biến một thiết kế runway thành món đồ bầu quyến rũ.

Tờ British Vogue nhanh chóng giật tít ca ngợi: "Anne Hathaway’s Maternity Style Trick? Wear It Backwards" (tạm dịch: Mẹo thời trang bầu bí của Anne Hathaway? Hãy mặc ngược váy).

Không chịu kém cạnh, W Magazine dành những lời có cánh để mô tả về tư duy đột phá này qua dòng chữ được chính nữ diễn viên sau đó chụp lại và highlight màu vàng dạ quang:

"Interestingly, Hathaway appeared to be wearing the dress backward" (tạm dịch: Thật thú vị, Hathaway dường như đã mặc ngược thiết kế này).

Harper's Bazaar còn đẩy sự phân tích lên một tầm cao mới khi khẳng định đây là dụng ý thời trang được tính toán kỹ lưỡng từ cô và stylist Erin Walsh:

"Hathaway’s boatneck top was actually worn backwards, offering a scoop-neck look instead; and the actor used the space to show off her golden Bulgari Tubogas choker" (tạm dịch: Chiếc váy cổ thuyền của Hathaway thực chất đã được mặc ngược để mang lại một dáng cổ khoét sâu, và nữ diễn viên đã tận dụng khoảng trống này để khoe khéo chiếc vòng cổ BVLGARI Tubogas bằng vàng).

Khi cả thế giới đang bận tán dương triết lý thời trang sâu sắc ấy, Anne Hathaway đã dội một gáo nước lạnh đầy hài hước vào các tòa soạn bằng một đoạn video không thể lém lỉnh hơn. Nữ diễn viên đã cầu kỳ chụp lại màn hình các bài viết, tỉ mỉ highlight lại toàn bộ những dòng phân tích ca ngợi về mẹo mặc ngược đồ của mình.

Cú twist đỉnh điểm nằm ở cuối đoạn video, khi máy quay chuyển hướng về phía chính chủ, mỹ nhân sinh năm 1982 làm một bộ mặt ngơ ngác, khó hiểu và thốt lên câu hỏi tỉnh bơ: Tôi đã làm vậy thật hả?.

Hóa ra, hoàn toàn không có một chiến lược phong cách vĩ mô nào ở đây cả. Việc chiếc jumpsuit bị mặc đảo chiều từ sau ra trước hoàn toàn là một sự tình cờ hoặc nhầm lẫn vô ý trong lúc sửa soạn của nữ minh tinh mà thôi. Sự thật dở khóc dở cười này đã bóc mẽ một màn "overthinking" tập thể của giới truyền thông khi tự biên tự diễn nên một câu chuyện ly kỳ từ một sự cố ăn mặc rất đỗi đời thường.

Video đang được chú ý của Anne Hathaway sau khi lộ diện cùng chiếc váy đỏ được ca ngợi tít mây xanh (Nguồn: IGNV).

Màn lật mặt đồng nghiệp của "cô nhà báo" Andy Sachs từ tạp chí RUNWAY ngay lập tức nhận về cơn bão tương tác từ netizen. Chi tiết khiến công chúng phấn khích nhất chính là việc sự cố này hoàn toàn trùng khớp với tính cách những nhân vật phim ảnh nổi tiếng của Anne. Nhiều bình luận nhận được hàng ngàn lượt yêu thích đã đồng loạt triệu hồi vai diễn kinh điển của nữ diễn viên khi khẳng định đây đích thị là một bước đi vụng về nhưng đáng yêu đậm chất Công chúa Mia của bộ phim The Princess Diaries.

Ngay cả tài khoản chính thức của tạp chí InStyle - một trong những "nạn nhân" cũng không cưỡng lại được sự hài hước này khi để lại bình luận dí dỏm: "wore her dress backwards, so i wore my dress backwards" (tạm dịch: Anne Hathaway mặc ngược đồ, nên tôi cũng mặc ngược đồ theo).

Mặt khác, phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước tính cách tự nhiên, không ngại bêu xấu mình của ngôi sao hạng A. Nhiều ý kiến khẳng định rằng dù có là lỗi ăn mặc thì đẳng cấp nhan sắc của mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2026 vẫn có thể biến mọi thứ thành xu hướng mới.

Hiện tại, đoạn video của Anne Hathaway vẫn đang tiếp tục được chú ý mạnh mẽ trên các trang cá nhân của cô. Sự việc lần này mang lại những tràng cười sảng khoái cho người hâm mộ, đồng thời để lại một kỷ niệm vui vẻ về ranh giới giữa sự nghiêm túc của giới thời trang và những khoảnh khắc ngẫu hứng đời thường của các ngôi sao.

Ảnh: Vogue, IGNV