Tôi cứ nghĩ quần jeans loe đã lỗi mốt, cho đến khi thấy phụ nữ Pháp mặc theo 3 công thức này

Nếu vẫn chưa biết diện quần jeans loe sao cho đẹp, hãy tham khảo ngay 3 công thức dưới đây.

Có những món đồ không bao giờ lỗi mốt và quần jeans loe chính là một trong số đó. Không chỉ giúp đôi chân trông dài hơn, tôn dáng hiệu quả mà kiểu quần này còn rất dễ phối với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần thay đổi một chiếc áo hoặc phụ kiện, bạn đã có thể tạo nên những outfit hoàn toàn khác biệt, từ thanh lịch, phóng khoáng đến hiện đại.

3 công thức phối quần jeans loe thanh lịch, tôn dáng chuẩn phong cách Pháp

1. Áo sơ mi xanh + phụ kiện nâu: Thanh lịch nhưng vẫn đầy chất nghỉ dưỡng

Một chiếc sơ mi xanh cổ điển kết hợp cùng quần jeans loe luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Để tổng thể hài hòa hơn, hãy phối thêm túi xách và giày màu nâu đồng điệu. Nếu muốn tăng cảm giác mùa hè, bạn có thể thay bằng túi cói và sandal quai mảnh.

Set đồ này mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế và có chút phóng khoáng đặc trưng của phong cách miền Nam nước Pháp. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng từng chi tiết đều được kết nối khéo léo, tạo nên cảm giác chỉn chu mà không hề gò bó. Đây là công thức lý tưởng cho những buổi cà phê cuối tuần, du lịch hay dạo phố.

2. Áo xanh lá cổ chữ U: Tươi trẻ và hiện đại

Nếu muốn làm mới chiếc quần jeans loe, hãy thử kết hợp cùng một chiếc áo màu xanh lá có thiết kế cổ chữ U. Gam màu tươi mát giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn rất dễ mặc trong mùa hè.

Điểm cộng lớn nhất của quần jeans loe là khả năng kéo dài tỷ lệ cơ thể, giúp đôi chân trông thon và cao hơn. Khi đi cùng áo ôm vừa vặn, vóc dáng càng được tôn lên rõ rệt. Set đồ này mang lại cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hay dạo phố cuối tuần.

3. Sơ mi trắng + phụ kiện đen: Công thức kinh điển không bao giờ lỗi mốt

Nếu yêu thích phong cách tối giản, hãy chọn sơ mi trắng phối cùng quần jeans loe và hoàn thiện bằng túi xách, giày màu đen. Sự kết hợp giữa ba gam màu trắng – đen – xanh denim luôn tạo cảm giác cổ điển, trí thức nhưng không hề cứng nhắc.

Đây là outfit có tính ứng dụng rất cao, có thể diện đi làm, gặp đối tác, cà phê hay thậm chí chụp ảnh cũng đều đẹp. Vẻ ngoài vừa nhẹ nhàng, thanh lịch, vừa có chút cuốn hút giúp bộ trang phục phù hợp với nhiều độ tuổi và nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Điều thú vị của quần jeans loe là chỉ cần thay đổi chiếc áo hoặc một vài phụ kiện nhỏ, bạn đã có thể tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới. Vì vậy, nếu đang tìm kiếm một món đồ vừa tôn dáng, dễ mặc lại không bao giờ lỗi thời, hãy để quần jeans loe trở thành "át chủ bài" trong tủ đồ mùa hè của mình.