Mỹ nam 2k là main visual của tuyển Nhật: Cầu thủ mang gương mặt điện ảnh, gu thời trang cũng không phải dạng vừa

Giữa dàn tuyển thủ Nhật Bản vốn nổi tiếng với phong cách lịch lãm, Keito Nakamura vẫn luôn là một trong những người thu hút nhiều sự quan tâm nhất.

Tiền đạo sinh năm 2000 ghi điểm trong lòng người hâm mộ không chỉ bởi màn trình diễn trên sân cỏ, mà còn bởi ngoại hình hiếm thấy ở một cầu thủ chuyên nghiệp: gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc, mái tóc dài lãng tử và thần thái điềm tĩnh. Không ít fan ví anh như diễn viên hoặc người mẫu hơn là một tiền đạo. Sức hút ấy nhanh chóng lan sang lĩnh vực thời trang, đưa Nakamura trở thành gương mặt được xuất hiện trên các tạp chí, sự kiện của các nhà mốt và những bảng xếp hạng về phong cách.

Keito được nhiều fan hâm mộ gọi là "nam thần" của bóng đá Nhật vì visual quá đỗi điện ảnh.

Sinh năm 2000 tại Abiko, tỉnh Chiba, Keito Nakamura ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Gamba Osaka trước khi sớm sang châu Âu phát triển sự nghiệp. Anh lần lượt thi đấu tại Hà Lan, Áo và hiện khoác áo Stade de Reims ở Ligue 1. Kể từ khi ra mắt đội tuyển Nhật Bản năm 2023, Nakamura nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và ghi bàn ổn định. Nhưng cũng chính quãng thời gian thi đấu tại châu Âu đã góp phần định hình hình ảnh của anh ngoài sân cỏ: một cầu thủ trẻ mang phong thái điềm tĩnh, tinh tế và ngày càng có sức hút với giới thời trang.

Khác với hình mẫu cầu thủ cơ bắp thường thấy, Keito Nakamura sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng mảnh, bờ vai gọn và những đường nét thanh tú đặc trưng của vẻ đẹp Á Đông. Trong văn hóa đại chúng Nhật Bản, anh thuộc kiểu shio-gao – khuôn mặt "muối" với đường nét gọn gàng, sống mũi cao, đôi mắt không quá lớn và biểu cảm điềm tĩnh. Đây cũng là kiểu visual được các tạp chí thời trang Nhật đặc biệt ưa chuộng vì dễ thích nghi với nhiều concept, từ tailoring cổ điển đến phong cách tối giản đương đại. Mái tóc dài rẽ ngôi giữa gần như đã trở thành dấu ấn nhận diện của Nakamura, góp phần tạo nên vẻ lãng tử, nghệ sĩ hiếm thấy ở một cầu thủ bóng đá.

Nhan sắc của Keito được nhiều người gọi vui là "main visual" của đội tuyển bóng đá Nhật.

Cũng giống như cách thi đấu trên sân, phong cách thời trang của Keito Nakamura không dựa vào sự phô trương mà chinh phục bằng tính nhất quán. Khác với nhiều ngôi sao bóng đá châu Âu thường xuất hiện trong những món đồ phủ kín logo hay phụ kiện xa xỉ, tiền vệ người Nhật theo đuổi tinh thần tối giản đặc trưng của thời trang đương đại Nhật Bản. Tủ đồ của anh gần như xoay quanh bảng màu trung tính như đen, xám, trắng, navy hay be, với những thiết kế đề cao phom dáng và chất liệu hơn là tính nhận diện thương hiệu.

Trên trang Instagram cá nhân, Nakamura thường xuyên xuất hiện trong những bản phối mang hơi hướng smart casual hoặc contemporary menswear. Áo bomber jacket, leather jacket, áo len cổ lọ hay sơ mi oversized được phối cùng quần trousers ống suông, denim wash nhạt hoặc quần cạp cao, tạo nên những tổng thể vừa gọn gàng vừa có chiều sâu. Khi cần lịch sự, anh chuyển sang những bộ suit hoặc tailoring tối giản với tỷ lệ vừa vặn; còn ở đời thường, các thiết kế oversized nhẹ cùng kỹ thuật layering trở thành lựa chọn quen thuộc.

Mái tóc dài đặc trưng, gương mặt mềm mại cùng vóc dáng mảnh khiến anh thường được nhận xét giống người mẫu hay tài tử điện ảnh hơn là một tiền đạo thi đấu ở châu Âu. Không ít người hâm mộ trên Reddit gọi anh là mẫu đàn ông mang đậm "female gaze" – hấp dẫn nhờ thần thái nhẹ nhàng, sạch sẽ thay vì vẻ nam tính cơ bắp truyền thống.

Keito gây ấn tượng với mái tóc dài lãng tử.

Sức hút ấy nhanh chóng đưa Nakamura đến gần thế giới thời trang. Đầu năm 2026, anh là một trong những khách mời tại show menswear của Louis Vuitton ở Paris. Tiền đạo người Nhật diện áo bomber màu olive xám phủ monogram LV ton-sur-ton, phần cổ tay và gấu áo được bo viền thể thao. Bên trong là áo len cổ lọ màu nâu xám, tạo hiệu ứng layer gọn gàng và thanh lịch. Anh phối cùng quần đen ống suông hơi loe nhẹ, kéo dài tỷ lệ cơ thể, kết hợp đôi derby đế chunky màu nâu mang cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.

Outfit của Keito tại show Louis Vuitton Thu/Đông 2026.

Cầu thủ sinh năm 2000 cũng vừa cùng đội tuyển Nhật gây bão MXH khi trở về nước trong bộ suit giá 150 triệu đồng của dunhill.

Chiếc túi du lịch của Louis Vuitton cũng được anh lựa chọn để kết hợp cùng outfit này.

Louis Vuitton cũng là nhà mốt được cầu thủ Gen Z thường xuyên lựa chọn để mặc thường ngày.

Khi tham dự show Sacai trong khuôn khổ Paris Fashion Week, Keito Nakamura tiếp tục trung thành với bảng màu trung tính quen thuộc. Anh diện áo khoác zip-up màu đen, phối cùng áo polo trắng cài kín cổ, tạo nên sự tương phản tối giản. Điểm nhấn của tổng thể nằm ở chiếc quần xám ống rộng được xử lý theo ngôn ngữ hybrid đặc trưng của Sacai, với lớp túi hộp và vạt vải bất đối xứng phủ bên ngoài, tạo hiệu ứng như một chiếc utility skirt. Hoàn thiện diện mạo là đôi loafer da đen đế dày, giúp cân bằng giữa tinh thần tailoring và utilitarian mà Sacai theo đuổi.

Màn phối đồ đậm chất streetwear tinh giản của tiền đạo sinh năm 2000 tại show Sacai Thu/Đông 2026 trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Không lâu sau đó, Nakamura tiếp tục xuất hiện trên trang bìa số đặc biệt của tạp chí anan cùng đồng đội Ayase Ueda. Bộ ảnh khai thác hai hình ảnh đối lập: những bộ suit may đo sắc sảo và các set đồ casual tối giản với tông màu sáng, cho thấy khả năng thích ứng của Nakamura trước ống kính thời trang.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy hình ảnh cầu thủ Nhật Bản được xử lý theo ngôn ngữ của các fashion editorial thay vì ảnh thể thao thông thường.

Nakamura cũng từng góp mặt trên ấn phẩm của GQ và được nhiều thương hiệu thời trang chú ý trong thời gian gần đây. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt của bóng đá hiện đại: cầu thủ không chỉ là vận động viên mà còn trở thành đại diện hình ảnh cho các thương hiệu xa xỉ và phong cách sống.

Mỹ nam Gen Z xuất hiện trên bìa tạp chí GQ Hype

Anh cũng đang là gương mặt có nhiều lần hợp tác quảng bá với thương hiệu đồng hồ Golden Concept.

Trong bối cảnh bóng đá và thời trang ngày càng xích lại gần nhau, Nhật Bản đang sở hữu một thế hệ cầu thủ có sức ảnh hưởng vượt khỏi sân cỏ. Nếu trước đây thế giới nhắc đến David Beckham hay Héctor Bellerín như những biểu tượng giao thoa giữa bóng đá và thời trang, thì với làn sóng cầu thủ Nhật Bản hiện nay, Keito Nakamura đang nổi lên như gương mặt tiêu biểu nhất.

Ảnh: IGNV, GQ, Anan, Sưu tầm