Thua World Cup nhưng thắng tuyệt đối về phong cách: Dàn cầu thủ Nhật đóng suit 150 triệu về nước khiến MXH ầm ĩ

Loạt hình ảnh dàn cầu thủ đội tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi thua cuộc tại World Cup đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH.

World Cup 2026 đang bước vào những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng nhất, nơi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các ứng viên cho chức vô địch. Trong khi những đội bóng chiến thắng tiếp tục hành trình trên đất Bắc Mỹ, không ít đội tuyển đã chính thức nói lời chia tay giải đấu. Thế nhưng, ngay cả khi hành trình trên sân cỏ khép lại, một số khoảnh khắc bên ngoài sân cỏ vẫn đủ sức chiếm sóng mạng xã hội.

Mới đây, đội tuyển Nhật Bản trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sân bay trở về nước trong những bộ suit đồng bộ của dunhill sau thất bại 1-2 trước Brazil. Hình ảnh các chiến binh “samurai blue” lịch lãm trên đường trở về quê nhà nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên một trong những màn thời trang sân bay được bàn tán nhiều nhất mùa World Cup năm nay.

Không cần những màn phối đồ cầu kỳ hay logo phô trương, dàn tuyển thủ Nhật Bản lựa chọn phong cách tối giản tuyệt đối: suit ba mảnh, sơ mi trắng, cà vạt đồng màu và giày da đen. Sự đồng bộ ấy không chỉ mang đến cảm giác lịch lãm mà còn phản ánh tinh thần kỷ luật vốn đã trở thành thương hiệu của "Samurai Blue" (một biệt danh riêng mà người hâm mộ đặt cho đội tuyển bóng đá Nhật Bản). Nhiều bình luận trên X và Instagram cho rằng, dù phải dừng bước sớm, Nhật Bản vẫn giữ được hình ảnh chuyên nghiệp từ trong sân cỏ cho đến ngoài đời thường.

Đây không phải là lần đầu dunhill đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Nhà mốt Anh Quốc đã trở thành đối tác may đo chính thức cho đội tuyển từ năm 1999, với mục tiêu mang tinh thần tailoring Anh hòa quyện cùng sự điềm tĩnh và chuẩn mực của bóng đá Nhật.

Campaign dunhill và đội tuyển Nhật tại World Cup 2010.

Campaign cho mùa World Cup 2018.

Campaign năm 2022.

Trước World Cup 2026, hai bên tiếp tục giới thiệu chiến dịch SAMURAI BLUE COLLECTION 2026 , với sự góp mặt của HLV Hajime Moriyasu cùng các tuyển thủ. Bộ ảnh tập trung vào những khoảnh khắc chuẩn bị trước trận đấu thay vì sân cỏ, nhấn mạnh triết lý "calmness and conviction" – bình tĩnh và bản lĩnh – mà cả dunhill lẫn đội tuyển Nhật đều theo đuổi.

Một số hình ảnh của dunhill và đội tuyển Nhật tại World Cup 2026.

Điều khiến giới mộ điệu quan tâm hơn cả là giá trị của những bộ suit đang gây sốt. Theo thông tin từ bộ sưu tập SAMURAI BLUE COLLECTION 2026, chiếc blazer Bourdon làm từ chất liệu Super 130's wool pha cashmere có giá khoảng 435.600 yên (xấp xỉ 76 triệu đồng). Áo gile và quần tây đều có giá 143.000 yên mỗi món (khoảng 25 triệu đồng), trong khi sơ mi Giza cotton có giá 86.900 yên (khoảng 15 triệu đồng). Nếu hoàn thiện với cà vạt lụa và khăn cài túi cùng bộ sưu tập, tổng giá trị một outfit đầy đủ có thể vượt 845.000 yên, tương đương khoảng 145–155 triệu đồng, chưa tính giày và các phụ kiện khác.

Và chất liệu chính là điều làm nên giá trị thật của các bộ suit này. Trọng tâm của SAMURAI BLUE COLLECTION 2026 là bộ suit ba mảnh Bourdon được may từ vải Super 130's wool pha cashmere – dòng len siêu mịn có đường kính sợi khoảng 16,5-17 micron, nổi tiếng nhờ bề mặt mềm, nhẹ và có độ rũ tự nhiên nhưng vẫn giữ được phom dáng sắc nét. Chất liệu này được dệt riêng tại một xưởng vải lâu đời ở Anh trước khi hoàn thiện bằng kỹ thuật may đo truyền thống của dunhill, kết hợp các chi tiết thủ công như khuy áo Milanese khâu tay, cấu trúc nửa lót (half-lined) giúp bộ suit thoáng khí hơn và vai áo theo phom Anh đặc trưng. Bộ suit được phối cùng sơ mi Giza cotton – loại cotton Ai Cập sợi dài cao cấp nổi tiếng nhờ độ mềm, bóng và bền vượt trội – tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa đủ thoải mái cho những chuyến di chuyển đường dài.

Chi tiết bộ suit dunhill dành cho đội tuyển Nhật Bản tại World Cup năm nay.

dunhill được thành lập tại London vào năm 1893 bởi Alfred Dunhill, thương hiệu nổi tiếng với nghệ thuật may đo chuẩn Anh, những phom suit có cấu trúc vai sắc nét cùng triết lý thiết kế đề cao tính bền vững và giá trị lâu dài hơn là chạy theo xu hướng. Bên cạnh tailoring, dunhill còn được biết đến với các sản phẩm đồ da, phụ kiện và phong cách "quiet luxury" mang đậm tinh thần quý ông Anh. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc sáng tạo Simon Holloway, thương hiệu những mùa gần đây liên tục nhận được lời khen khi làm mới menswear cổ điển bằng phom dáng hiện đại và chất liệu cao cấp, góp phần đưa hình ảnh quý ông lịch lãm trở lại trên cả sàn diễn lẫn thảm đỏ.

Có lẽ vì vậy mà trong khi nhiều đội tuyển lựa chọn tracksuit hoặc trang phục thể thao khi di chuyển để tạo sự thoải mái nhất, Nhật Bản vẫn kiên định với hình ảnh những quý ông mặc suit. Đó không đơn thuần là đồng phục, mà là một phần bản sắc. Thất bại trên sân cỏ có thể khép lại hành trình World Cup, nhưng cách các cầu thủ Nhật Bản xuất hiện trước công chúng đã chứng minh rằng phong thái và sự chỉn chu cũng là một chiến thắng đáng nhớ.

Ảnh: Instagram, Threads, dunhill