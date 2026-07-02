Hình mới mới nhất của Hà Tăng: Mọi góc chụp đều khiến dân tình xuýt xoa vì một thứ
Đẳng cấp nhan sắc của Hà Tăng sau 13 năm vắng bóng khiến công chúng trầm trồ.
Sau thời gian dài đồn đoán, Hà Tăng đã chính thức khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện tại sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện. Nữ diễn viên được xác nhận sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm vắng bóng, trở thành tâm điểm của đông đảo truyền thông, ekip và dàn diễn viên góp mặt tại sự kiện.
Đặc biệt, nhan sắc của "ngọc nữ màn ảnh Việt" tại họp báo lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ở tuổi 40, Hà Tăng vẫn ghi điểm tuyệt đối qua ống kính truyền thông với visual rạng rỡ, khí chất sang trọng cùng làn da đẹp không tì vết đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm qua. Có thể thấy, dù đã qua khoảng thời gian dài không hoạt động showbiz nhưng phong độ nhan sắc của nàng dâu hào môn vẫn vô cùng đẳng cấp.
Trong lần tái xuất được mong chờ, Hà Tăng một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup thanh lịch với lớp nền mỏng nhẹ, gần như tiệp hoàn toàn vào làn da, kết hợp đôi mắt kẻ eyeliner sắc nét, hàng mi cong tự nhiên và son môi đỏ cam bóng nhẹ, tôn lên những đường nét thanh tú vốn có. Kết hợp cùng kiểu tóc uốn vintage ôm gọn gương mặt và thần thái điềm tĩnh, sang trọng, cô toát lên vẻ đẹp đài các, cổ điển đúng với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu.
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là làn da trắng mịn, căng bóng và gần như không thấy khuyết điểm. Dưới ánh đèn flash cận cảnh của sự kiện, bề mặt da vẫn giữ được độ mướt, săn chắc cùng hiệu ứng glowy khỏe khoắn, khiến nhiều người khó tin nữ diễn viên đã bước sang tuổi 40.
So với thời điểm cách đây 13 năm khi còn hoạt động sôi nổi trên màn ảnh, làn da hiện tại của Hà Tăng collagen tự nhiên chắc chắn không còn dồi dào nhưng vãn mang lại cảm giác tươi tắn và rạng rỡ, thậm chí trông còn bóng khỏe hơn. Điều này cũng chính phần nào thể hiện hành trình chăm da kỹ lưỡng, khoa học của minh tinh sinh năm 1986.
Tại sự kiện, Hà Tăng lựa chọn một thiết kế đầm lụa satin mang phom dáng tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ yêu kiều đúng tinh thần quý tộc. Phần cổ thuyền thanh lịch được nhấn nhá bằng chi tiết đính đá và ngọc trai tinh xảo ở vai, kết hợp cùng vòng tay ngọc trai ton-sur-ton, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa tinh tế. Chất liệu satin mềm mại ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, mỗi bước di chuyển đều tạo hiệu ứng rủ tự nhiên đầy cuốn hút. Điểm đắt giá nhất nằm ở thiết kế hở lưng sâu hình chữ V, khéo khoe tấm lưng mảnh mai cùng làn da trắng mịn không tì vết. Góc nhìn từ phía sau càng tôn lên bờ vai thanh thoát và vóc dáng cân đối, giúp nữ diễn viên toát lên khí chất kiêu sa, quyến rũ.