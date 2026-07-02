Bà bầu sành điệu nhất lúc này gọi tên Anne Hathaway: Lên đồ thời thượng, phụ kiện tiền tỷ khi ra đường

Không chỉ là một ngôi sao điện ảnh, Anne Hathaway còn được xem là biểu tượng thời trang của Hollywood nhờ khả năng biến những trang phục tưởng chừng đơn giản trở nên cuốn hút.

Việc mang thai thường khiến nhiều ngôi sao ưu tiên sự thoải mái trong cách ăn mặc, tuy nhiên Anne Hathaway lại cho thấy điều ngược lại. Nữ diễn viên Hollywood vẫn duy trì phong độ mặc đẹp đáng ngưỡng mộ, liên tục xuất hiện với những bộ cánh thời thượng, khéo léo tôn bụng bầu mà không hề đánh mất vẻ sang trọng vốn có. Mỗi lần xuống phố của cô đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và những người yêu thời trang.

Cuối tháng 6 vừa qua, Anne Hathaway khiến mạng xã hội và truyền thông quốc tế xôn xao khi chính thức thông báo đang mang thai em bé thứ ba. Thay vì lựa chọn những thiết kế rộng thùng thình để che dáng, nữ diễn viên tự tin khoe bụng bầu trong bộ trang phục gồm áo lửng tay dài kết hợp chân váy dài đồng điệu. Khoảng hở tinh tế ở phần eo giúp cô tôn lên vẻ đẹp của hành trình làm mẹ, đồng thời mang đến hình ảnh hiện đại, khỏe khoắn và đầy tự tin.

Bộ trang phục nhanh chóng nhận được nhiều lời khen nhờ cách cân bằng giữa tính ứng dụng và yếu tố thời trang. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng đủ nổi bật, giúp Anne Hathaway chứng minh rằng phụ nữ mang thai vẫn hoàn toàn có thể mặc đẹp và thể hiện cá tính riêng.

Mới đây, nữ minh tinh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố New York với bộ jumpsuit màu đỏ rực thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Ashlyn. Đây là một trong những lần hiếm hoi Anne Hathaway lựa chọn gam màu nổi bật trong giai đoạn mang thai, và quyết định này lập tức tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Thiết kế có phần đường cắt nằm ngay dưới vòng eo, giúp giảm áp lực lên bụng bầu nhưng vẫn giữ được phom dáng thanh lịch. Chất liệu mềm mại cùng những đường xếp tầng nữ tính khiến tổng thể vừa thoải mái khi di chuyển, vừa đủ chỉn chu để xuất hiện trước ống kính.

Thay vì phối quá nhiều phụ kiện, Anne Hathaway chọn những món trang sức cao cấp để tạo điểm nhấn. Cô đeo vòng cổ và đồng hồ mặt đá đỏ đồng điệu, đến từ BVLGARI, với tổng giá trị ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng. Bộ trang sức không chỉ hài hòa với sắc đỏ của trang phục mà còn góp phần nâng tầm tổng thể, mang đến hình ảnh sang trọng nhưng không phô trương.

Điều đáng chú ý là dù đang mang thai, Anne Hathaway vẫn trung thành với phong cách tối giản vốn đã gắn liền với tên tuổi của mình. Cô không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà tập trung vào phom dáng đẹp, chất liệu cao cấp và những món phụ kiện đắt giá nhưng tinh tế.

Bên cạnh những bộ cánh nổi bật, nữ diễn viên cũng nhiều lần được bắt gặp trên đường phố với phong cách đời thường giản dị hơn. Trong một lần khác, Anne Hathaway diện nguyên "cây đen" gồm áo ôm tay ngắn kết hợp quần suông tối màu. Bộ trang phục tưởng chừng rất đơn giản nhưng vẫn tạo cảm giác thanh lịch nhờ phom dáng vừa vặn và cách phối phụ kiện khéo léo.

Điểm nhấn của set đồ chính là chiếc túi Dior màu đen với chi tiết chiếc nơ cách điệu ở mặt trước. Đây là một trong những thiết kế đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trong năm nay nhờ vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn mang nét nữ tính. Chiếc túi giúp bộ trang phục tối giản trở nên nổi bật hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Anne Hathaway cũng lựa chọn kính râm mắt mèo cùng kiểu tóc buộc gọn hoặc để suôn tự nhiên trong những lần xuống phố. Chính sự tiết chế trong cách làm đẹp giúp mọi ánh nhìn tập trung vào thần thái rạng rỡ và phong cách thanh lịch của nữ diễn viên.

Không chỉ là một ngôi sao điện ảnh, Anne Hathaway còn được xem là biểu tượng thời trang của Hollywood nhờ khả năng biến những trang phục tưởng chừng đơn giản trở nên cuốn hút. Ngay cả trong giai đoạn mang thai, cô vẫn cho thấy gu thẩm mỹ ổn định khi ưu tiên các thiết kế có đường cắt thông minh, vừa tôn vóc dáng vừa tạo cảm giác thoải mái. Qua loạt lần xuất hiện gần đây, Anne Hathaway chứng minh rằng thời trang dành cho bà bầu không chỉ xoay quanh sự rộng rãi hay an toàn. Chỉ cần lựa chọn đúng phom dáng, phối màu tinh tế và nhấn nhá bằng những món phụ kiện phù hợp, phụ nữ vẫn có thể giữ được vẻ ngoài sang trọng, thời thượng ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ nhận xét rằng Anne Hathaway đang là một trong những bà bầu mặc đẹp và sành điệu nhất của Hollywood hiện nay.