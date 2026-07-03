Đừng nghĩ Tăng Thanh Hà không biết "đáp trả"

Từng đối mặt với chê trách ngoại hình "già dặn", Tăng Thanh Hà đầy bản lĩnh chia sẻ quan điểm sống đầy nhân văn.

Dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa chính thức được công bố đã lập tức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi hé lộ màn kết hợp giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô cho mối tình kinh điển giữa Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng đế Bảo Đại. Lần tái xuất sau 13 năm vắng bóng của "Ngọc nữ" nhanh chóng đứng giữa tâm bão của những ý kiến trái chiều. Trong đó, ngoại hình ở tuổi 40 của nữ diễn viên bị mang ra mổ xẻ, đánh giá là không phù hợp và có sự chênh lệch tuổi tác thấy rõ với nam chính kém 11 tuổi.

Từ một biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt, Hà Tăng bỗng chốc đứng trước việc bị đặt lên bàn cân so sánh với những đàn em kém tiếng, ít tuổi nghề chỉ vì họ đang nắm giữ thanh xuân - điều mà cô đã đi qua.

Suốt hơn một thập kỷ không hoạt động nghệ thuật, Tăng Thanh Hà vẫn là một bức tường thành bất bại về hình tượng lẫn danh tiếng. Những khung hình OOTD đời thường, những cốc nước chăm da lành mạnh hay chỉ là một bức ảnh diện áo dài cũng đủ để cái tên Hà Tăng gây sốt mạng xã hội.

Thế nhưng, có một nghịch lý là khi cô chính thức tái xuất với một hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, sự khắt khe của một bộ phận khán giả lại chực trào như thể người phụ nữ này không được phép già đi. Không phải làn da, mái tóc hay phong cách, đôi mắt mới là thứ được xem là "khuyết điểm"của ngôi sao sinh năm 1986.

"Tái hiện nhân vật lịch sử theo tôi ngoại hình diễn viên cần phải có nét tương đồng với nguyên mẫu thì ổn hơn. Cô này đẹp nhưng với đôi mắt mí to hốc mắt sâu thì không thuần nét Á Đông như Hoàng hậu Nam Phương" - một khán giả thẳng thắn nhận xét về tạo hình của Hà Tăng trong dự án mới.

Thực tế, đôi mắt sâu của người đẹp đã bị công chúng bàn luận từ lâu. Ngược dòng thời gian về tháng 10/2025, tạp chí Đẹp công bố Tăng Thanh Hà là gương mặt trang bìa kỷ niệm số báo thứ 300. Sự xuất hiện hiếm hoi đó từng khiến người hâm mộ nức nở với một diện mạo hoàn toàn mới: quyến rũ, táo bạo và đầy lôi cuốn. Song, nhiều cư dân mạng khi ấy đã nhanh chóng nhặt ra những dấu vết thời gian qua đôi mắt trũng sâu có phần "khắc khổ" của nàng dâu hào môn:

"Mắt quan trọng thật đấy, có đẹp đến mấy đôi mắt cũng nói lên tất cả" "Nhìn mắt chị chắc cũng có nỗi khổ tâm", "Sao mắt nhìn khắc khổ quá", hay "Mí mắt của chị làm chị già phải không mọi người"...

Đứng trước những lời xì xầm, ngôi sao tưởng chừng kín tiếng như Hà Tăng sau đó lại chọn cách nói lên suy nghĩ một cách tinh tế nhưng không kém phần trực diện. Trong ngày sinh nhật tuổi 39 sau đó không lâu, nữ diễn viên trải lòng trên trang cá nhân, thẳng thắn nhìn nhận về dấu vết thời gian và cách bản thân đã đối diện với điều đó bằng tâm thế của một người mẹ ba con hạnh phúc:

"Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi 'mắt sâu' này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi. Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một 'phiên bản' của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ".

Đây là một trong những lần hiếm hoi suốt nhiều năm sự nghiệp, Tăng Thanh Hà quyết định lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi ngoại hình của mình bị mang ra bàn tán công khai. Lời "đáp trả" nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng không chỉ giúp cô bộc lộ nỗi lòng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phụ nữ về việc trân trọng những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Một tư duy sâu sắc, tích cực bên trong một vẻ đẹp tri thức mặn mà là lý do khiến hình ảnh của Tăng Thanh Hà trở thành "sách mẫu" được nhiều cô gái theo đuổi. Ở tuổi 40, sự khắt khe của công chúng có thể trút vào đôi mắt trũng sâu, nhưng bản lĩnh và thần thái của một người phụ nữ giàu trải nghiệm mới là thứ giúp Tăng Thanh Hà đứng vững trước thời gian.

Ảnh: FBNV, Đẹp, Internet