Chuỗi trà sữa hot nhất nhì Trung Quốc phải bồi thường hơn 37 tỷ đồng vì logo "đạo nhái" họa tiết hoa 4 cánh của Louis Vuitton

Tòa án Tô Châu tuyên Molly Tea xâm phạm quyền nhãn hiệu của Louis Vuitton, buộc bồi thường 10,3 triệu nhân dân tệ và gỡ bỏ logo hoa 4 cánh trên toàn hệ thống. Vụ việc lập tức leo thẳng top 1 hot search Weibo.

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) ra phán quyết sơ thẩm xác định logo hoa 4 cánh của chuỗi trà sữa Molly Tea (tên tiếng Trung là Mạt Lị Nãi Bạch, nghĩa là "sữa trắng hoa nhài") xâm phạm quyền sử dụng độc quyền đối với 7 nhãn hiệu hình hoa 4 cánh của Louis Vuitton, vốn là họa tiết cốt lõi trong hệ thống Monogram kinh điển của nhà mốt Pháp.

Theo phán quyết, công ty mẹ của Molly Tea tại Thâm Quyến phải bồi thường cho Louis Vuitton 10 triệu nhân dân tệ thiệt hại kinh tế cùng 300 nghìn nhân dân tệ chi phí bảo vệ quyền lợi, tổng cộng 10,3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 37 tỷ đồng).

Cửa hàng nhượng quyền bị kiện cùng chịu trách nhiệm liên đới trong phạm vi 100 nghìn nhân dân tệ. Ngoài khoản tiền, tòa còn yêu cầu Molly Tea lập tức ngừng sử dụng logo vi phạm và đăng thông báo cải chính trên trang chủ của 6 nền tảng gồm website chính thức, Weibo, WeChat, mini program, Tiểu Hồng Thư và Douyin.

Đăng ký nhãn hiệu bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn dùng

Chi tiết khiến Molly Tea khó biện hộ nhất nằm ở lịch sử đăng ký nhãn hiệu. Dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc cho thấy các đơn đăng ký nhãn hiệu hình hoa 4 cánh của thương hiệu này đều đang trong trạng thái bị bác hoặc bị tuyên vô hiệu. Dù không nắm quyền sở hữu hợp pháp, Molly Tea vẫn sử dụng biểu tượng này rộng rãi trên bao bì, cửa hàng khắp Trung Quốc.

Tại tòa, phía Molly Tea lập luận rằng hình hoa 4 cánh mô phỏng hoa nhài, thuộc dạng hình ảnh phổ biến trong tự nhiên, đồng thời trà sữa và đồ da xa xỉ là hai ngành hàng hoàn toàn khác nhau nên không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên tòa án nhận định họa tiết hoa 4 cánh của Louis Vuitton là nhãn hiệu nổi tiếng, được pháp luật bảo hộ vượt ra ngoài phạm vi ngành hàng. Việc Molly Tea liên tục bị từ chối đăng ký nhưng vẫn cố tình sử dụng trên quy mô lớn cho thấy chủ ý "dựa hơi" danh tiếng thương hiệu xa xỉ.

Mức bồi thường được tòa tính toán dựa trên doanh thu hằng năm của Molly Tea và tỷ trọng sản phẩm mang logo vi phạm, kết hợp với chi phí theo đuổi vụ kiện của Louis Vuitton.

Dân mạng réo tên Chagee, gợi ý Dior "nghiên cứu" tiếp

Phán quyết lập tức chiếm top 1 hot search Weibo. Bên cạnh luồng ý kiến cho rằng án phạt là xứng đáng, không ít dân mạng bênh vực Molly Tea với lập luận họa tiết hoa 4 cánh của Louis Vuitton vốn có nguồn gốc từ hoa văn bảo tướng hoa thời Đường và các họa tiết truyền thống thời Tống của Trung Quốc.

Hài hước hơn, nhiều bình luận gợi ý các nhà mốt khác nên "học theo": "Cứ theo đà này thì bộ phận pháp lý của Dior, Gucci và Chanel có thể nghiên cứu luôn Chagee. Những năm đầu, thương hiệu này rất thích lấy cảm hứng từ các nhà mốt xa xỉ trên thiết kế túi đựng trà sữa, đặc biệt là Dior".

Ngay trong ngày tuyên án, nhà sáng lập Molly Tea Trương Bá Thừa tuyên bố sẽ kháng cáo. Đáng chú ý, sau khi phán quyết được công bố, logo tại mục "trung tâm hội viên" trên mini program của hãng đã đổi từ màu đen sang màu sắc khác. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói đây là quyết định vận hành, không rõ có liên quan trực tiếp đến bản án hay không.

Molly Tea thành lập năm 2020 tại Thâm Quyến, mở cửa hàng đầu tiên năm 2021 và nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng trà sữa Trung Quốc với định vị "Đông phương hiện đại", chuyên các dòng trà ướp hương nhài, ngọc lan. Cuối năm 2024, thương hiệu nhận vòng vốn gần 100 triệu nhân dân tệ do Alibaba dẫn đầu, và tính đến đầu năm 2026 đã vượt mốc 2.300 cửa hàng trên toàn cầu.