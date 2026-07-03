Gái xinh 2K5 được ví như Lee Hyori thế hệ mới, mặc kiểu gì cũng không thoát được "kiếp sang"

Mỹ nhân này đang được đánh giá là fashion icon thế hệ mới của Kpop.

Gawon là một trong những mỹ nhân thế hệ mới nhận được chú ý nhất nhờ visual sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng thần thái lạnh lùng, sang chảnh hiếm có. Sở hữu chiều cao ấn tượng, tỷ lệ cơ thể cân đối và gương mặt đậm chất high fashion, nữ idol sinh năm 2005 nhiều lần được ví như fashion icon thế hệ mới của Kpop.

Không chỉ gây sốt mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang, Gawon còn chứng minh khả năng "cân" đẹp mọi phong cách ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, mặc đồ casual cũng đủ sức tạo ấn tượng. Mới đây, outfit sân bay của ngôi sao trẻ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi kết hợp khéo léo các item mang đậm tinh thần Y2K. Cùng mái tóc dài buông tự nhiên, biểu cảm tự tin và khí chất ngút ngàn, Gawon được nhiều cư dân mạng nhận xét như hiện thân của "biểu tượng gợi cảm" Kpop Lee Hyori.

Gawon viral với outfit Y2K khi xuất hiện tại sân bay. (Nguồn: TikTok)

Chiếc áo thun ôm sát màu hồng in logo vintage của Ralph Lauren kết hợp cùng quần jeans cạp trễ DIESEL, thắt lưng bản lớn DSQUARE2 đã giúp Gawon tái hiện trọn vẹn tinh thần Y2K đang thịnh hành. Set đồ không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ bắt mắt nhờ bảng màu rực rỡ và cách phối mang hơi thở đầu những năm 2000. Lợi thế vóc dáng cao ráo cùng vòng eo thon gọn giúp nữ idol diện đẹp kiểu quần cạp trễ vốn rất kén người mặc, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân.

Mái tóc đen dài suôn thẳng được buông tự nhiên càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo, sống mũi cao và nụ cười nhẹ đầy cuốn hút. Chính thần thái tự tin, pha chút nổi loạn nhưng vẫn sang chảnh đã khiến nhiều người liên tưởng Gawon tới hình ảnh Lee Hyori thời kỳ đỉnh cao.

Gawon mang vibe Y2K cuốn hút khiến nhiều người liên tưởng đến Lee Hyori.

Netizen gọi Gawon là IT girl của Gen 5, so sánh cô nàng với biểu tương Y2K của Kpop là Lee Hyori.

Không chỉ là nữ hoàng gợi cảm, Lee Hyori còn được xem là biểu tượng cho phong cách Y2K ở Kpop.

Mới đây, Gawon cũng nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện tại sự kiện của Polène với tạo hình mang đậm tinh thần quiet luxury – tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng. Nữ idol diện sơ mi xanh pastel được sơ vin gọn gàng cùng quần short trắng cạp cao, phối thêm thắt lưng da màu be để nhấn vào vòng eo thon và đôi chân dài miên man. Bộ trang phục không có chi tiết cầu kỳ nhưng gây ấn tượng nhờ phom dáng chuẩn mực, bảng màu nhã nhặn cùng cách phối phụ kiện tinh tế với vòng cổ ánh vàng, giày slingback màu kem và túi xách da nâu trầm. Đặc biệt, khí chất sang trọng và visual đẹp kiểu rất "clean" khiến nữ idol trông chẳng khác nào một tiểu thư tài phiệt đời thực.

Vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng của Gawon.

Khả năng "cân đồ" củ Gawon đã nhiều lần được kiếm chứng khi cô tham dự các show diễn của Prada.

Phong cách đời thường của Gawon cũng nhiều lần khiến dân tình "đổ rạp" bởi sự thời thượng, sang chảnh nhưng vẫn phảng phất nét cá tính rất riêng. Nữ idol sinh năm 2005 không chạy theo những bản phối cầu kỳ mà ưu tiên các item cơ bản như áo thun, crop top, quần jeans hay quần nỉ, nhưng qua cách mix & match tinh tế, tổng thể vẫn toát lên cảm giác đắt giá. Lợi thế vóc dáng chuẩn người mẫu với đôi chân dài, bờ vai thanh mảnh cùng gương mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa giúp Gawon được nhận xét là "mặc gì cũng sang". Thậm chí, có những lần xuất hiện ở sân bay với set đồ đơn giản đến mức trông như đồ ngủ nhưng "bản sao Park Min Young" vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái lạnh lùng, mái tóc đen suôn mượt và khí chất slay ngút ngàn.

Lợi thế hình thể cùng visual sang chảnh, cuốn hút khiến Gawon luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: Instagram.