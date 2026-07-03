Bạn thân 20 năm của Tăng Thanh Hà xuất hiện: Mỹ nhân U50 mặt sắc, dáng sang, không thể nghèo nổi

Đồng hành ủng hộ Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà gây chú ý với thần thái sắc sảo, sang trọng.

Dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chính thức được giới thiệu với công chúng thông qua sự kiện họp báo hoành tráng vào chiều ngày 2/7 vừa qua. Bên cạnh tâm điểm truyền thông đổ dồn vào màn tái xuất màn ảnh nức nở của nữ chính Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng, sự kiện còn quy tụ dàn khách mời đình đám đến chúc mừng đoàn phim.

Giữa dàn ngôi sao lên đồ lộng lẫy, sự xuất hiện của nữ diễn viên Thân Thúy Hà - người chị em thân thiết trong hội bạn thân 20 năm của Ngọc nữ - đã trở thành một trong những điểm sáng thu hút ống kính truyền thông.

Cựu người mẫu, diễn viên Thân Thuý Hà tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh chiều 2/7 (Clip: TikTok).

Xuất hiện tại sự kiện để ủng hộ người em thân thiết, mỹ nhân sinh năm 1978 lập tức nhận về nhiều lời khen ngơi, trầm trồ từ netizen cho phong độ nhan sắc duy trì dài lâu dù đã chạm ngõ U50. Thân Thúy Hà lựa chọn một thiết kế đầm dáng blazer đen quyền lực với phần cổ chữ V khoét sâu gợi cảm, khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc thắt lưng da bản lớn tôn lên vòng eo thon gọn.

Nữ diễn viên chọn kiểu tóc búi sát da đầu đầy sắc sảo, tôn lên cấu trúc gương mặt thanh tú, làn da căng bóng mịn màng cùng màu son đỏ quyến rũ. Thần thái sang trọng, quyền lực cùng khí chất quý phái của cô khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Được biết, Thân Thúy Hà cũng sẽ đảm nhiệm một vai diễn trong tác phẩm lần này. Dù tạo hình và thông tin chi tiết về nhân vật của cô vẫn chưa được công bố, công chúng đã lập tức bàn tán, nhiều khán giả hài hước để lại nhận xét rằng dù chưa biết cô sẽ vào vai gì, nhưng nhìn giao diện của Thân Thuý Hà, chắc đó sẽ lại là một nhân vật... không thể nghèo nổi.

Nhận xét của netizen hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại hành trình nghệ thuật của Thân Thúy Hà. Trước khi đóng đinh với danh xưng "bà hoàng vai phản diện" hay các nhân vật phu nhân giàu có trên sóng truyền hình, cô từng là một biểu tượng nhan sắc nổi danh ở thập niên 90.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, chân dài quên Tiền Giang liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các sân chơi nhan sắc lớn. Năm 1995, người đẹp tham gia cuộc thi Người đẹp sông Tiền và xuất sắc đoạt giải Á khôi, đồng thời lọt vào top 10 một cuộc thi sắc đẹp lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi cô phủ sóng quốc gia là khi cô giành giải Nhất cuộc thi Hoa khôi Thanh niên Thanh lịch Thời trang Toàn quốc do báo Thời trang trẻ tổ chức tại Hà Nội.

Sau chiến thắng này, nhờ sự đỡ đầu của báo Thời trang trẻ, Thân Thuý Hà chính thức bước chân vào làng mốt và nhanh chóng trở thành một trong những chân dài đình đám của sàn catwalk Việt Nam suốt thập niên 1990. Đến năm 2004, khi đang ở đỉnh cao phong độ của một siêu mẫu, cô quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh đến nay.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Thân Thúy Hà còn được ngưỡng mộ bởi tình bạn tri kỷ kéo dài gần hai thập kỷ với Tăng Thanh Hà và diễn viên Quốc Cường. Bộ ba đã đồng hành bên nhau từ những ngày tuổi trẻ cho đến khi đều đã có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống. Dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, "Ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời lại chính là sợi dây kết nối bền chặt, giữ cho ngọn lửa tình bạn của các thành viên luôn ấm áp.

Trên trang cá nhân, hội bạn thân quyền lực vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tụ họp đời thường vô cùng giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười. Sự xuất hiện của Thân Thúy Hà tại dự án tái xuất của Tăng Thanh Hà không chỉ là một kỷ niệm được viết thêm cho tình bạn tri kỷ đáng quý trong showbiz, mà còn khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ màn bùng nổ diễn xuất của hai mỹ nhân tên Hà trên màn ảnh rộng thời gian tới.

Ảnh: TikTok, FBNV, Internet