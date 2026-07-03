Tỷ lệ vàng của Tóc Tiên

Vòng eo siêu nhỏ, cơ bụng săn chắc cùng vóc dáng thon gọn tạo nên tỷ lệ body chuẩn từng centimet của Tóc Tiên.

Tóc Tiên đang ở giai đoạn bùng nổ nhan sắc với vẻ đẹp ngày cang sắc sảo, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút. Bên cạnh visual lên hương, vóc dáng săn chắc của ngôi sao sinh năm 1989 cũng được "flex" qua những trang phục mang phong cách táo bạo, gợi cảm. Nhờ duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc trong nhiều năm, Tóc Tiên khiến nhiều chị em phải ghen tị vòng eo nhỏ xíu, cơ bụng số 11 rõ nét cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, khỏe khoắn ở độ tuổi 37.

Mới đây, giao diện đời thường được nữ ca sĩ chia sẻ tiếp tục gây sốt khi khéo léo khoe trọn vòng eo "con kiến" cùng cơ bụng vạn người mê, mang vẻ đẹp hiện đại, gợi cảm và tràn đầy năng lượng.

Tóc Tiên khoe trọn vòng eo "10 điểm không có nhưng".

Tóc Tiên lựa chọn 1 bản phối mang hơi hướng office siren đầy cá tính. Nữ ca sĩ kết hợp áo sơ mi trắng dáng croptop với cà vạt họa tiết vintage, quần ống loe cạp trễ màu xám cùng cặp kính gọng đỏ tạo điểm nhấn, mang đến tổng thể vừa phong cách vừa quyến rũ. Thiết kế lửng khéo léo phô diễn vòng eo phẳng lỳ, cơ bụng số 11 rõ nét cùng đường thắt eo đầy sexy. Phần eo siêu nhỏ kết hợp với vòng hông căng đầy tạo nên tỷ lệ đường cong hút mắt, thon gọn nhưng vẫn gợi cảm.

Mái tóc bob uốn nhẹ ôm lấy gương mặt, lớp mái lưa thưa cùng layout makeup tông hồng đỏ rạng rỡ càng giúp Tóc Tiên trông trẻ trung và cuốn hút. Nữ ca sĩ lựa chọn túi xách ton sur ton cùng loạt phụ kiện đeo tay để hoàn thiện tạo hình trẻ trung, "hack tuổi".

Vòng eo siêu nhỏ cùng cơ bụng săn chắc của Tóc Tiên.

Đôi chân dài miên man cùng đường thắt eo hút mắt của mỹ nhân sinh năm 1989.

Trước đó, Tóc Tiên cũng nhiều lần khiến mạng xã hội bùng nổ với những màn lên đồ táo bạo, phô diễn trọn vẹn vóc dáng nuột nà. Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích các thiết kế cắt xẻ ở phần eo, hông hay lưng trần, kết hợp cùng phom dáng ôm sát để tôn lên đường cong nóng bỏng.

Nữ ca sĩ thường diện những trang phục ôm sát, khoe eo cùng đường cong gợi cảm.