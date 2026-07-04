Việt Nam có nữ ca sĩ 42 tuổi lão hoá ngược không ai bằng, Trấn Thành phải nhắn hỏi: Định không già hay sao?

Lời tán dương của Trấn Thành một lần nữa khẳng định danh tiếng "thánh hack tuổi" của Lương Bích Hữu.

Mới đây, trên trang cá nhân của Lương Bích Hữu, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khi đăng tải loạt khoảnh khắc cận cảnh nhan sắc đời thường. Ở tuổi 42, diện mạo trẻ trung bất chấp sự tàn phá của thời gian từ giọng ca Cô gái Trung Hoa không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ, mà ngay cả những đồng nghiệp thân thiết trong giới cũng phải bày tỏ sự ngỡ ngàng.

Phía dưới bài viết, nam nghệ sĩ Trấn Thành đã để lại một bình luận tương tác đầy hóm hỉnh nhằm "hỏi khó" cô bạn: "Định không già hả Hữu? Không hề lép vế, nữ ca sĩ lập tức lém lỉnh phản hồi: "Bạn cũng có chịu già đâu".

Trên thực tế, Lương Bích Hữu sinh năm 1984, lớn hơn Trấn Thành 3 tuổi. Dù có sự chênh lệch về tuổi đời, cả hai vẫn luôn duy trì cách xưng hô ngang hàng đầy tự nhiên như những người bạn đồng niên. Điều này từng được chính Trấn Thành chia sẻ, đó là việc các nghệ sĩ thường ưu tiên xưng hô dựa trên sự đồng điệu và nét tươi trẻ trong tâm hồn thay vì đặt nặng tuổi tác sinh học. Đặc biệt đối với phái đẹp, tâm lý mong muốn được gọi bằng những danh xưng mang lại cảm giác trẻ trung, hạn chế việc bị gọi là "chị" là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cách xưng hô thân mật này vô hình trung giúp các nghệ sĩ giữ vững nguồn năng lượng tươi mới và duy trì mối quan hệ bền chặt qua năm tháng.

Lật lại dòng thời gian, làn sóng ngợi khen dành cho nhan sắc "lão hóa ngược" của Lương Bích Hữu đã bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ khoảng hai năm trước. Đáng chú ý nhất phải kể đến cột mốc tháng 12/2025, khi nữ ca sĩ chính thức thông báo tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, điều khiến công chúng ngỡ ngàng không chỉ là tấm bằng loại Giỏi xuất sắc của một nghệ sĩ kỳ cựu, mà chính là visual xuất thần của cô trong bộ lễ phục cử nhân.

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh mang đường nét trẻ thơ thương hiệu, làn da căng mịn cùng nụ cười rạng rỡ, Lương Bích Hữu hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của một bà mẹ một con đã bước sang tuổi 41. Đứng cạnh các tân cử nhân thuộc thế hệ Gen Z, cô hòa nhập một cách hoàn hảo đến mức tạo nên một cơn sốt bình luận trên các diễn đàn. Nhiều khán giả thừa nhận nếu chỉ nhìn thoáng qua, họ sẽ lầm tưởng đây là một cô sinh viên mười mươi vừa chập chững ra trường chứ không thể tin nổi vào độ tuổi thật của nữ ca sĩ.

Để chạm đến phong độ nhan sắc đỉnh cao như ở thời điểm hiện tại, Lương Bích Hữu đã phải trải qua một quá trình nỗ lực bền bỉ nhằm F5 lại hình ảnh cá nhân. Nhìn lại giai đoạn trước đó, cựu thành viên nhóm H.A.T từng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ dư luận khi xuất hiện với ngoại hình tăng cân khá rõ, đi kèm với những bộ trang phục bị đánh giá là chưa tôn dáng và có phần lỗi thời.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2024 khi nữ ca sĩ quyết tâm thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt và giảm thành công gần 20kg. Sự thay đổi rõ rệt về mặt hình thể trở thành đòn bẩy giúp cô tự tin thay đổi toàn diện từ phong cách thời trang, lối trang điểm cho đến kiểu tóc. Không còn bó buộc trong những hình ảnh an toàn hay sến sẩm, Lương Bích Hữu lột xác đầy ấn tượng với gu ăn mặc thời thượng, dẫn đầu xu hướng khi thử nghiệm từ phong cách streetwear năng động đến các thiết kế Y2K rực rỡ sắc màu.

Sự trẻ trung mang tính bứt phá của giọng ca U45 càng được minh chứng rõ nét khi cô có dịp đứng chung khung hình cùng các thế hệ đàn em kém mình nhiều tuổi. Đầu năm nay, trong một khoảnh khắc vô tình bị đặt lên bàn cân so sánh cùng nữ rapper tlinh - người kém cô tới 16 tuổi, khoảng cách thế hệ giữa cả hai dường như hoàn toàn bị xóa nhòa nhờ lớp makeup cá tính và phong cách thời trang đậm chất Gen Z. Tương tự, đọ sắc cùng Midu, dù đàn em sinh năm 1989 trẻ hơn cô 5 tuổi, Lương Bích Hữu vẫn tỏa sáng bằng nét rạng ngời và phong cách khiến người đối diện khó lòng phân định ai là đàn chị.

Không dừng lại ở các mỹ nhân, khi chung khung hình cùng các nam hậu bối như Ogenus, Dương Domic, Hùng Huỳnh hay Tuấn Ngọc, Lương Bích Hữu vẫn tạo nên sự kết hợp ăn ý đến kinh ngạc. Sự tự tin khi diện những set đồ Y2K cá tính bên cạnh các nghệ sĩ đàn em tạo nên một tổng thể tràn đầy năng lượng thanh xuân, khả năng dung hòa tuyệt vời, khiến người hâm mộ không khỏi thán phục trước một biểu tượng nhan sắc bất chấp dòng chảy của thời gian.

Ảnh: FBNV, Internet