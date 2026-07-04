"Madonna Hàn Quốc" đã hé lộ bữa sáng giàu dinh dưỡng và thói quen đơn giản giúp cô duy trì dáng người đáng mơ ước ngay cả trong kỳ nghỉ.

Ở tuổi 56, "Madonna Hàn Quốc" Uhm Jung Hwa vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, cơ bắp săn chắc cùng nguồn năng lượng trẻ trung. Điều đáng nói là ngay cả trong những chuyến nghỉ dưỡng, nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn vẫn duy trì những thói quen sống lành mạnh thay vì buông lỏng chế độ ăn uống.

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân Umaizing Uhm Jung Hwa TV , biểu tượng gợi cảm của Kbiz đã chia sẻ hành trình du lịch tại đảo Maui (Hawaii), đồng thời hé lộ cách cô bắt đầu ngày mới bằng vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng và một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng.

Khởi động ngày mới bằng vài phút giãn cơ

Sau khi thức dậy, Uhm Jung Hwa không vội ăn sáng mà dành vài phút để thực hiện các động tác kéo giãn cơ thể. Trong video, cô nhẹ nhàng xoay khớp, kéo giãn cột sống và thực hiện tư thế rắn hổ mang nhằm đánh thức cơ bắp sau một đêm nghỉ ngơi.

Theo các chuyên gia, việc vận động nhẹ vào buổi sáng giúp các nhóm cơ và khớp bớt cứng, tăng độ linh hoạt trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày. Khi cơ bắp được kéo giãn đúng cách, nguy cơ đau mỏi hay chấn thương cũng giảm đáng kể.

Buổi sáng, chỉ cần dành vài phút thực hiện các động tác kéo giãn nhẹ nhàng cho cổ, vai, lưng và chân cũng đủ giúp cơ thể tỉnh táo, giảm cảm giác cứng cơ sau một đêm dài. Những động tác mở ngực, kéo giãn cột sống hoặc nâng thân trên cũng góp phần cải thiện tư thế, giảm tình trạng gù lưng do ngồi nhiều và tăng độ linh hoạt cho cơ thể. Tuy nhiên, người gặp các vấn đề về cột sống thắt lưng hoặc đau lưng kéo dài nên thực hiện trong phạm vi phù hợp, tránh ưỡn người quá mức.

Dù không phải bài tập đốt cháy nhiều calo, thói quen giãn cơ buổi sáng giúp cơ thể sẵn sàng vận động hơn, từ đó hỗ trợ duy trì lối sống năng động và quá trình kiểm soát cân nặng.

Bữa sáng đủ chất với nước ép rau xanh, trứng và bánh mì lên men

Sau khi tập giãn cơ, Uhm Jung Hwa vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô rửa sạch cần tây và cải kale, thái nhỏ hành tây cùng cà chua rồi xào sơ trước khi làm món trứng omelet. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho nước dừa, táo, cần tây, cải kale và nước cốt chanh vào máy xay để tạo thành ly nước ép rau củ tươi. Bữa sáng của ngôi sao U60 được hoàn thiện với trứng omelet, bánh mì sourdough và ly nước ép tự làm.

Bữa sáng được minh tinh xứ Hàn chia sẻ trong kì nghỉ.

Đây được đánh giá là thực đơn khá cân bằng khi kết hợp đầy đủ rau xanh, trái cây, protein và carbohydrate. Nước ép từ cải kale, cần tây, táo và chanh giúp bổ sung vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi. Hàm lượng nước và chất xơ cao trong rau củ cũng góp phần tạo cảm giác no, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời chứa choline, vitamin A cùng lutein và zeaxanthin – những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Một quả trứng cỡ lớn cung cấp khoảng 6g protein và khoảng 70 kcal. Nhờ tiêu hóa chậm hơn carbohydrate tinh chế, protein giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế tình trạng ăn vặt trong buổi sáng. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy bữa sáng giàu protein có thể giúp giảm cảm giác đói và cải thiện cảm giác no.

Trong khi đó, bánh mì sourdough (bánh mì lên men tự nhiên) được nhiều người yêu thích vì có chỉ số đường huyết thấp hơn so với bánh mì trắng thông thường. Quá trình lên men giúp giảm một số hợp chất cản trở hấp thu khoáng chất, đồng thời làm chậm tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn.

Muốn bữa sáng lành mạnh hơn, hãy ưu tiên rau xanh

Các chuyên gia cho rằng thực đơn của nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn khá phù hợp với người theo đuổi lối sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, để tối ưu hơn, nước ép nên hạn chế thêm đường hoặc siro. Khi xay, cũng nên tăng tỷ lệ rau xanh và giảm lượng trái cây ngọt để hạn chế lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, bánh mì chỉ nên dùng khoảng một đến hai lát, kết hợp cùng nguồn protein như trứng để tạo cảm giác no lâu mà vẫn kiểm soát được tổng năng lượng.

Vóc dáng khoẻ khoắn của Uhm Jung Hwa ở tuổi U60.

Qua những chia sẻ trong chuyến du lịch, có thể thấy bí quyết giữ gìn vóc dáng của Madonna Hàn Quốc không nằm ở những phương pháp cực đoan. Thay vào đó, cô duy trì đều đặn những thói quen đơn giản như vận động nhẹ sau khi thức dậy, ăn sáng đầy đủ với thực phẩm tươi và cân bằng dinh dưỡng. Chính sự kiên trì ấy đã giúp biểu tượng gợi cảm của Kbiz vẫn giữ được thân hình săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 50.

Ảnh: Instagram.