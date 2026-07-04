UNIQLO Đà Nẵng có gì mà khiến hàng nghìn người xếp hàng, dàn KOL đồng loạt rủ nhau đến check-in?

Ngay trong ngày đầu khai trương, cửa hàng UNIQLO đầu tiên tại Đà Nẵng đã thu hút hơn 5.000 khách hàng cùng dàn KOL và content creator đến trải nghiệm, tạo nên “cơn sốt” mua sắm tại thành phố biển trong những ngày cuối tuần.

Từ sáng sớm, hàng dài người đã có mặt trước cửa hàng UNIQLO, háo hức trở thành những khách hàng đầu tiên vào mua sắm sau nhiều ngày chờ đợi. Mọi người đều hào hứng để sở hữu những sản phẩm LifeWear "hot hit" với mức giá ưu đãi và những phần quà độc quyền từ thương hiệu.

Yêu thích phố cổ Hội An đến mức từng gọi đây là nơi "đẹp đến từng chi tiết" và luôn mang lại nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận, Thiên Minh bày tỏ thích thú với những họa tiết trong Bộ sưu tập UTme! "Đà Nẵng Xin Chào". Đây là bộ sưu tập UTme! phiên bản giới hạn với các mẫu áo thun lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa của Đà Nẵng như Mì Quảng, đèn lồng Hội An, làng chiếu Cẩm Nê và bãi biển Mỹ Khê.

Thiên Minh chọn cho mình chiếc áo thun UTme! họa tiết đèn lồng Hội An ngay khi vừa ghé khu vực trưng bày BST này. Ảnh: UNIQLO Việt Nam

"Visual" ngập tràn cảm hứng nghệ thuật này hứa hẹn sẽ là điểm check-in "đắt giá" tại cửa hàng UNIQLO AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê

Content creator Mộng Thảo và cặp chị em Thiều Hoa - Xuân Hoa hào hứng check in khu vực BST UTme!

Không chỉ xuýt xoa trước không gian cửa hàng, Mộng Thảo còn chia sẻ thêm: " Cảm giác thương hiệu mình thích xuất hiện ngay tại quê nhà thật sự rất "đã". Nhìn những địa danh, nét đẹp văn hóa Đà Nẵng được đưa vào BST của một thương hiệu quốc tế, người trẻ tụi mình cảm thấy thành phố được trân trọng và tự hào vô cùng ."

Là một người trẻ đang sinh sống tại Đà Nẵng, cô bạn Trúc Anh Tự Do cũng đồng tình bày tỏ: "Mình nghĩ bất kỳ ai yêu mến Đà Nẵng cũng sẽ thích chi tiết này. Lời chào đầu tiên của UNIQLO tới thành phố biển xinh đẹp chính là bộ sưu tập UTme! "Đà Nẵng Xin chào". Khi nhìn thấy những biểu tượng đặc trưng của nơi mình đang sống xuất hiện trong một bộ sưu tập riêng, bản thân mình cảm thấy vô cùng tự hào."

Trong dịp khai trương, loạt sản phẩm UNIQLO với giá ưu đãi được các KOL nhanh chóng săn đón. Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp của UNIQLO với giá khuyến mãi là item được hội mặc đẹp ưa chuộng và nhanh chóng cho vào giỏ hàng.

Theo đuổi phong cách thanh lịch và nữ tính, Hứa Quỳnh Như chia sẻ phải lòng với các mẫu cardigan của UNIQLO. Chiếc Áo Cardigan Chống Tia UV Cổ Tròn là item được cô nàng lựa chọn nhờ bảng màu ngọt ngào cùng chất vải mềm mại và khả năng chống nắng.

Chuẩn bị cho chuyến vi vu sắp tới, content creator Huyền Trang Lux đã lựa chọn cho mình chiếc áo khoác chống tia UV . "Từ giờ mình chẳng cần đi xa mà ngay tại Đà Nẵng đã có UNIQLO. Các bạn trẻ tại Đà Nẵng sẽ có một không gian mua sắm lý tưởng." Cô nàng cũng cho biết thêm bản thân cực kỳ yêu thích mắt kính và túi bán nguyệt của UNIQLO, hai item đang được ưu đãi cực hời.

Dòng sản phẩm Áo Thun Mini của UNIQLO vốn đã "chiếm sóng" tủ đồ mùa hè của các cô nàng nhờ chất liệu mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái tối đa cùng bảng màu đa dạng, hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn "must have" tại thành phố biển.

Bên cạnh đó, loạt trang phục UNIQLO được yêu thích khác như Áo Thun AIRism Cotton, Áo Polo Dệt Kim, DRY-EX Áo Polo hay Túi Bán Nguyệt Mini Đeo Chéo đình đám… cũng nằm trong danh sách ưu đãi lần này để các bạn trẻ thỏa sức mua sắm.

Nhân dịp khai trương UNIQLO AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê còn mang đến nhiều quà tặng đặc biệt cho khách hàng. Từ ngày 3-5/7, với mỗi hóa đơn từ 1.399.000 đồng, khách hàng sẽ nhận 01 bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn, được thiết kế riêng cho cột mốc UNIQLO lần đầu có mặt tại Đà Nẵng. Ngoài ra, 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày cũng có cơ hội nhận bộ quà tặng gồm 01 quạt cầm tay và bánh đậu đỏ khi đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng.

Nếu bạn đang tìm một địa điểm để vừa sắm sửa trang phục hè, vừa check-in cùng những điểm nhấn địa phương chỉ có tại Đà Nẵng, đừng quên lên lịch ghé cửa hàng UNIQLO AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ dịp khai trương này.

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