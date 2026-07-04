Giật mình khi Jennie trút bỏ tất cả

Sự tự tin khi làm chủ hình thể, kết hợp cùng tư duy hiện đại trong việc ứng dụng các phương pháp wellness để duy trì sắc vóc, là chất xúc tác giúp Jennie luôn toát ra nguồn năng lượng quyến rũ một cách nguyên bản và tự nhiên nhất.

Ngay sau màn trình diễn bùng nổ tại Roskilde Festival - một trong những lễ hội âm nhạc danh giá bậc nhất châu Âu, Jennie (BLACKPINK) tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch.

Trong loạt ảnh đăng tải tối ngày 3/7 nữ thần tượng mang đến một khía cạnh hoàn toàn khác biệt khi khéo léo đan cài giữa lịch trình công việc và khoảng lặng phục hồi năng lượng. Trái ngược với hình ảnh một ngôi sao quyền lực luôn được bao bọc bởi những bộ cánh có tính toán, Jennie chọn cách trút bỏ tất cả, từ xiêm y lộng lẫy, lớp phấn son dày cộm cho đến áp lực hào quang để hoàn toàn chìm đắm trong không gian riêng tư.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào loạt ảnh chụp tại phòng xông hơi, nơi nữ ca sĩ diện lại bộ bikini hai mảnh họa tiết da báo thuộc bộ sưu tập do chính cô kết hợp cùng thương hiệu Frankie's Bikinis. Giữa làn hơi nước mờ ảo, thành viên của BLACKPINK không ngần ngại phô diễn gương mặt mộc hoàn toàn cùng làn da rám nắng khỏe khoắn.

Dưới góc độ khoa học làm đẹp, xông hơi không chỉ là liệu pháp lý tưởng để giải tỏa căng thẳng thần kinh sau chuỗi lịch trình dày đặc, mà nhiệt độ cao còn kích thích quá trình đào thải độc tố qua lỗ chân lông, tăng cường tuần hoàn máu giúp làn da có được độ bóng khỏe, hồng hào tự nhiên.

Sự phóng khoáng này không hề mang lại cảm giác phô phang, ngược lại càng tôn lên đường cong hình thể săn chắc và thần thái tự do tự tại của một ngôi sao biết cách chăm sóc bản thân từ sâu bên trong.

Thực tế, những ai theo dõi chặng đường của Jennie đều không bất ngờ trước sự gắn liền của cô với thời trang áo tắm cũng như các liệu pháp phục hồi dưới nước. Nữ ca sĩ sinh năm 1996 từng gây chú ý khi tiết lộ trên tạp chí Vogue về sở thích ngâm bồn đá lạnh để giải tỏa áp lực cơ thể sau các tour diễn toàn cầu.

"Ở Hàn Quốc, văn hóa xông hơi rất phổ biến, nên tôi đã đi xông hơi mỗi ngày. Việc tắm nước lạnh ngay sau đó trở thành một thói quen tự nhiên đối với tôi" - thành viên có tần suất diện bikini đi bơi nhiều nhất nhì BLACKPINK chia sẻ.

Tinh thần thư giản này tiếp tục được duy trì xuyên suốt chuyến đi, từ khoảnh khắc cô thả mình tại bể bơi khách sạn cổ kính cho đến lúc xuống phố. Trong các góc máy selfie, Jennie diện chiếc áo gilet dáng vest màu xám với phần cổ chữ U khoét sâu gợi cảm, hoặc đơn giản là kết hợp áo khoác đen cùng kính râm.

Visual gần như không có dấu hiệu của makeup hay sự hỗ trợ của các chuyên gia làm tóc, một làn da rám nắng được chăm sóc kỹ lưỡng, mái tóc búi vội ngẫu hứng và phong thái tự tại mới là thứ khẳng định đẳng cấp của một biểu tượng thời trang quốc tế.

Tại đây, phiên bản Jennie (BLACKPINK) lộng lẫy trên sân khấu dường như được cất gọn, nhường chỗ cho một Kim Jennie đầy chất liệu bạn gái hay một fashion influencer đích thực.

Đó cũng chính là lý do vì sao trang cá nhân của nữ ca sĩ luôn có sức cuốn hút đặc biệt đối với công chúng, bởi cô luôn biết cách đan cài những chất liệu đời thường gần gũi, chân thực nhưng vẫn ngập tràn cảm hứng thẩm mỹ.

Ảnh: IGNV, Getty Images