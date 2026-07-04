Kẻ thắng lợi lớn nhất khi Taylor Swift kết hôn

Không một bức ảnh được hé lộ ra ngoài, người ta vẫn biết cô dâu được chú ý nhất thế giới lúc này đã mặc váy cưới Dior do Jonathan Anderson thiết kế.

Mọi đồn đoán cuối cùng cũng đã có lời giải. Trước khi nói "I do" với Travis Kelce, Taylor Swift đã nói lời đồng ý với một chiếc váy cưới đến từ Dior. Theo thông cáo do đại diện của Taylor Swift xác nhận, người đứng sau thiết kế váy cưới của nữ ca sĩ chính là Jonathan Anderson, giám đốc sáng tạo mới của nhà mốt Pháp Dior.

Kể từ khi gia nhập thương hiệu vào năm ngoái, Anderson được giao nhiệm vụ làm mới hình ảnh toàn cầu của Dior. Và việc tạo ra có thể là chiếc váy cưới được chú ý nhất năm, một thiết kế gần như chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng sao chép trên khắp thế giới, rõ ràng là cách không thể hiệu quả hơn để làm điều đó. Hiện tại, hình ảnh chính thức của chiếc váy vẫn chưa được công bố.

Đây được xem là một chiến thắng lớn đối với Jonathan Anderson, đặc biệt sau khi Dua Lipa vừa lựa chọn đối thủ của Dior là Chanel cho váy cưới của mình. Đây cũng là thành quả dành cho Delphine Arnault, CEO của Dior, người đã nỗ lực đưa Anderson về dẫn dắt thương hiệu. Đồng thời, lựa chọn này cũng phần nào cho thấy Taylor Swift - người vốn yêu thích phong cách cổ tích hơn là thời trang avant-garde, lập dị hay tối giản, và chưa bao giờ thực sự chạy theo sự hào nhoáng của giới high fashion - đã nghĩ đến giá trị lâu dài của chiếc váy nhiều không kém giấc mơ công chúa trong ngày trọng đại.

Việc mời nhà thiết kế hot nhất hiện nay của một trong những fashion house danh giá bậc nhất Paris thực hiện váy cưới cũng giống như việc tổ chức hôn lễ trong một sân vận động khổng lồ giữa trung tâm một thành phố đông đúc vào đúng cuối tuần nhộn nhịp nhất năm, một tuyên ngôn về đẳng cấp và sức ảnh hưởng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Taylor Swift mặc một thiết kế Dior do Jonathan Anderson thực hiện. Trước đó, cô từng diện bộ corset kẻ tartan cùng phần tà dài của người tiền nhiệm Maria Grazia Chiuri tại MTV Video Music Awards 2024. Từ tháng 4 năm nay, nữ ca sĩ cũng liên tục xuất hiện cùng nhiều mẫu túi xách Dior khác nhau.

Trước khi thông tin được xác nhận, giới mộ điệu từng đưa ra nhiều dự đoán. Không ít người tin rằng Ralph Lauren sẽ là cái tên được lựa chọn, bởi ông được xem là biểu tượng của thời trang Mỹ, trong khi đám cưới của Taylor và Travis diễn ra đúng dịp Quốc khánh Mỹ 4/7. Hơn nữa, cả hai cũng từng mặc Ralph Lauren trong bộ ảnh đính hôn.

Một số khác lại đặt cược vào Schiaparelli, bởi Taylor từng mặc một chiếc váy trắng của thương hiệu này tại Grammy 2024. Tuy nhiên, việc Lauren Sánchez Bezos và Dua Lipa đều đã chọn Schiaparelli cho lễ cưới của mình khiến khả năng đó giảm đi đáng kể. Vivienne Westwood cũng là ứng viên sáng giá nhờ tình yêu của Taylor dành cho corset và những thiết kế mang tinh thần lãng mạn, hoài cổ vốn là thế mạnh của nhà mốt Anh.

Điều thú vị là ngay cả Vogue, trong bài viết dự đoán về nhà thiết kế váy cưới của Taylor Swift, cũng không nhắc đến Dior. Chỉ có The Hollywood Reporter là công khai đưa Dior vào danh sách khả năng trong tuần này. Khi đó, Dior từ chối bình luận như thường lệ.

Thông cáo từ đại diện Taylor Swift còn cho biết đây là chiếc váy cưới couture đầu tiên Jonathan Anderson thiết kế cho một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Dù vậy, Anderson không phải lần đầu thực hiện váy cưới, tháng 6 vừa qua, siêu mẫu Hề Mộng Dao đã mặc một thiết kế couture cổ thuyền tay dài của Dior với phần lưng mở như đôi cánh chim trong lễ cưới cùng doanh nhân Hà Du Quân.

Cũng trong tháng đó, influencer người Brazil Elisa Zarzur lựa chọn một bodysuit couture ren thêu cầu kỳ của Dior kết hợp chân váy satin bồng lớn, cũng sở hữu chi tiết lưng mở lấy cảm hứng từ đôi cánh.

Đáng chú ý hơn, trong show haute couture đầu tiên của Jonathan Anderson dành cho Dior hồi tháng 1, thiết kế kết màn cũng là một chiếc váy cưới. Đó là mẫu váy lệch vai phủ hàng trăm cánh hoa bán trong suốt, được ví như sự kết hợp giữa nàng tiên Titania và một thiên thần tuyết. Nhìn lại, có lẽ đó chính là màn thử vai của Anderson cho chiếc váy cưới được cả thế giới mong chờ. Và nếu đúng như vậy, anh đã thành công.

Theo The New York Times