Lisa về Thái đẹp chấn động cõi mạng, diện tận 2 thiết kế của local brand Việt

Lisa khoe trọn body cực phẩm trong 2 thiết kế của brand Việt.

Sức hút của Lisa chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, nữ thần tượng sinh năm 1997 trở thành tâm điểm tại sự kiện của một thương hiệu khi thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ tại quê nhà Thái Lan. Từ sáng sớm, hàng nghìn fan đã xếp hàng dài với hy vọng có thể nhìn thấy Lisa ngoài đời thực, biến khu vực tổ chức sự kiện thành "biển người". Chỉ vài phút xuất hiện của em út BLACKPINK cũng đủ khiến bầu không khí bùng nổ với những tiếng reo hò không ngớt. Đáng chú ý, nhôi sao đình đám đã lựa chọn tận 2 thiết kế đến từ local brand Việt đình đám FANCì Club.

Lisa cực xinh đẹp khi diện chiếc đầm trắng có thiết kế cut-out tinh tế. (Nguồn: FANCì Club)

Đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ, Lisa xuất hiện với thần thái rạng rỡ, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào fan. Ngay lập tức, loạt hình ảnh và fancam ghi lại khoảnh khắc của nữ idol nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt xem và tương tác.

Chiếc đầm trắng lệch vai với một bên tay dài, kết hợp những đường cắt khoét tinh tế ở phần eo mang đến tổng thể vừa hiện đại, nữ tính vừa gợi cảm vừa đủ. Điểm nhấn nút thắt ở phần thân trước cũng giúp thiết kế trở nên bắt mắt hơn mà không tạo cảm giác phô trương.

Mẫu đầm trắng dạ hội Widowbird của FANCì Club giúp Lisa ghi điểm tuyệt đối. (Nguồn: TikTok)

Gam màu trắng tối giản càng tôn lên làn da sáng cùng khí chất sang trọng của Lisa. Thiết kế ôm sát cơ thể khéo léo khoe vòng eo con kiến săn chắc, trong khi phần chân váy dáng dài giúp đôi chân của nữ idol trông càng thêm thon dài. Dù không sử dụng quá nhiều phụ kiện, chỉ với chiếc cuff kim loại bản lớn và mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, Lisa vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật.

Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là một trong những outfit đẹp nhất của Lisa thời gian gần đây. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại phát huy tối đa lợi thế hình thể của nữ idol, đồng thời mang đến cảm giác sang trọng, thời thượng.

Thiết kế ôm sát cơ thể khéo léo khoe vòng eo con kiến săn chắc của người đẹp.(Nguồn: Instagram)

Điều khiến bộ trang phục càng thêm ấn tượng chính là vóc dáng gần như hoàn hảo của Lisa. Vòng eo nhỏ nổi tiếng, bờ vai mảnh cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô "cân đẹp" những thiết kế ôm sát vốn khá kén người mặc. Ngay cả trong những đoạn video quay bằng điện thoại, body của nữ idol vẫn nhận về vô số lời khen vì săn chắc và không hề có dấu hiệu bị "dìm" qua ống kính.

Không chỉ gây chú ý với chiếc đầm trắng tại sự kiện mới đây, Lisa còn đang dành nhiều sự ưu ái cho các thiết kế của FANCì Club. Trong post mới nhất trên Instagram, nữ idol cũng diện một mẫu váy đỏ rực của thương hiệu này. Thiết kế ôm sát với phần cổ trễ gợi cảm, điểm nhấn lông vũ ở tay áo cùng chất liệu xuyên thấu nhẹ ở chân váy giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy quyến rũ của Lisa. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi slingback họa tiết da báo và chiếc túi Louis Vuitton xinh xắn, tạo nên bản phối vừa nữ tính, sang chảnh nhưng vẫn mang tinh thần Y2K đặc trưng của FANCì Club.

Chiếc đầm đỏ của thương hiệu FANCì Club như sinh ra là dành cho Lisa. (Nguồn: Instagram)

Không khó để nhận ra Lisa đặc biệt phù hợp với ngôn ngữ thiết kế của FANCì Club. Thương hiệu này vốn nổi tiếng với những phom dáng ôm sát, đường cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn tinh tế, giúp tôn lên đường cong cơ thể và tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ vóc dáng. Khi được Lisa diện, các thiết kế càng phát huy tối đa vẻ đẹp nhờ thân hình săn chắc, vòng eo nhỏ cùng đôi chân thon dài của nữ idol. Chính sự hòa hợp giữa tinh thần gợi cảm, hiện đại của FANCì Club và vóc dáng nổi bật của Lisa đã tạo nên những màn lên đồ luôn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện.