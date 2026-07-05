Show váy cưới hot nhất Việt Nam lúc này: Từ không gian đến thiết kế đều đẹp như cổ tích

Từ sân khấu ngập tràn ánh sáng, những màn catwalk mãn nhãn đến hàng trăm thiết kế váy cưới và vest may đo tinh xảo, The Vietnam Grand WeddX 2026 đã biến VinPalace Cổ Loa thành điểm hẹn của những giấc mơ hôn lễ, thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm.

Diễn ra tại VinPalace Cổ Loa trong 2 ngày 4 và 5/7, The Vietnam Grand WeddX 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về tham quan, check-in và tìm kiếm cảm hứng cho ngày trọng đại. Trên diện tích hơn 9.000m², sự kiện mang đến không gian cưới được đầu tư quy mô với wedding showcase, sân khấu immersive, khu triển lãm, workshop cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm được dàn dựng chỉn chu, giúp khách tham quan có cái nhìn toàn diện về những xu hướng cưới mới nhất.

Bên cạnh đó, các fashion show cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua khi quy tụ nhiều thương hiệu nổi bật như Hoàng Khánh Show , Lunedi Bespoke Vest Show, Én Bridal.. . quy tụ gần 100 model. Những màn trình diễn mãn nhãn với loạt thiết kế cưới tinh xảo, từ váy cưới lộng lẫy đến vest may đo lịch lãm đã mang đến bữa tiệc thị giác đầy cảm hứng, để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu và các cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày cưới.

Show diễn thời trang tại The Vietnam Grand WeddX 2026 (Clip: Như Hoàn)