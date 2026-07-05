Show váy cưới hot nhất Việt Nam lúc này: Từ không gian đến thiết kế đều đẹp như cổ tích
Từ sân khấu ngập tràn ánh sáng, những màn catwalk mãn nhãn đến hàng trăm thiết kế váy cưới và vest may đo tinh xảo, The Vietnam Grand WeddX 2026 đã biến VinPalace Cổ Loa thành điểm hẹn của những giấc mơ hôn lễ, thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm.
Diễn ra tại VinPalace Cổ Loa trong 2 ngày 4 và 5/7, The Vietnam Grand WeddX 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về tham quan, check-in và tìm kiếm cảm hứng cho ngày trọng đại. Trên diện tích hơn 9.000m², sự kiện mang đến không gian cưới được đầu tư quy mô với wedding showcase, sân khấu immersive, khu triển lãm, workshop cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm được dàn dựng chỉn chu, giúp khách tham quan có cái nhìn toàn diện về những xu hướng cưới mới nhất.
Bên cạnh đó, các fashion show cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua khi quy tụ nhiều thương hiệu nổi bật như Hoàng Khánh Show , Lunedi Bespoke Vest Show, Én Bridal.. . quy tụ gần 100 model. Những màn trình diễn mãn nhãn với loạt thiết kế cưới tinh xảo, từ váy cưới lộng lẫy đến vest may đo lịch lãm đã mang đến bữa tiệc thị giác đầy cảm hứng, để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu và các cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày cưới.
Show diễn thời trang tại The Vietnam Grand WeddX 2026 (Clip: Như Hoàn)
Ngay từ khi bước vào khu vực trung tâm, sân khấu của The Vietnam Grand WeddX 2026 đã khiến khách tham quan không khỏi choáng ngợp bởi quy mô và cách dàn dựng đầy tính nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ một khu rừng ánh sáng huyền ảo, không gian được bao phủ bởi những "thân cây" trắng đính pha lê lấp lánh, hòa quyện cùng hệ thống ánh sáng tím – xanh biến đổi liên tục, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa giàu cảm xúc.
Đặc biệt, đường runway uốn lượn hình chữ S ôm trọn đảo hoa ở trung tâm, mang đến cảm giác mềm mại và dẫn dắt ánh nhìn theo từng bước chân người mẫu. Dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, khán giả cũng có cảm giác như đang lạc vào một đại cảnh wedding show đẳng cấp quốc tế, nơi mỗi góc đều có thể trở thành background hoàn hảo cho những bức ảnh check-in hay khoảnh khắc trình diễn mãn nhãn.
Các thiết kế váy cưới trên sàn diễn ghi dấu ấn với bảng màu trắng chủ đạo, tôn lên vẻ tinh khôi nhưng vẫn mang nhiều sắc thái khác nhau qua phom dáng và kỹ thuật xử lý chất liệu. Từ những chiếc váy công chúa bồng bềnh phủ nhiều lớp voan mềm mại, các thiết kế đuôi cá ôm sát tôn đường cong đến phom váy suông tối giản hay đầm trễ vai thanh lịch, mỗi sáng tạo đều mang một tinh thần riêng nhưng vẫn giữ trọn nét lãng mạn của thời trang cưới.
Điểm nhấn còn nằm ở những chi tiết đính kết thủ công tinh xảo cùng loạt phụ kiện được chăm chút kỹ lưỡng như khăn voan thêu họa tiết mềm mại, voan dài phủ sàn đầy thướt tha hay những món phụ kiện cài tóc độc đáo được chế tác từ ngọc trai, pha lê và kim loại uốn nghệ thuật. Tất cả hòa quyện để tạo nên diện mạo vừa sang trọng, vừa bay bổng, biến mỗi màn catwalk thành một khung cảnh đẹp như cổ tích.
Song hành cùng những bộ váy cưới lộng lẫy là loạt thiết kế vest được may đo chỉn chu, mang đến hình ảnh lịch lãm và hiện đại dành cho chú rể. Các bộ suit chủ yếu sử dụng bảng màu trung tính như đen, trắng, kem, xám hay nâu trầm, vừa dễ ứng dụng vừa ghi điểm bởi vẻ sang trọng, nịnh mắt.
Từng thiết kế gây ấn tượng nhờ kỹ thuật cắt may sắc sảo, phom dáng đứng chuẩn cùng những đường dựng vai và xử lý chất liệu tinh tế, giúp tôn vóc dáng người mặc. Bên cạnh kiểu tuxedo cổ điển, nhiều mẫu vest còn được làm mới với ve áo bản lớn, chất liệu gấm dệt nổi, satin bóng nhẹ hay các chi tiết thêu thủ công, tạo điểm nhấn vừa đủ mà không làm mất đi vẻ nam tính. Khi kết hợp cùng sơ mi, cà vạt hoặc nơ và phụ kiện cài áo, mỗi bộ trang phục đều toát lên phong thái bảnh bao, cuốn hút của chú rể trong ngày trọng đại.