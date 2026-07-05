Thanh Thuỷ gặp đối thủ xứng tầm

Không quá khi nói rằng đây là màn đọ sắc "bất phân thắng bại" giữa hai mỹ nhân Vbiz.

Trong một sự kiện làm đẹp mới đây, Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy và diễn viên Lê Tam Triều Dâng đã có màn đứng chung khung hình khiến mạng xã hội bàn tán. Nếu Thanh Thủy ghi điểm với thần thái của một nàng hậu cùng vóc dáng nổi bật thì Tam Triều Dâng lại chứng minh vì sao cô được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt "ăn hình" của Vbiz.

Thanh Thuỷ và Tam Triều Dâng tham gia một sự kiện gần đây. (Nguồn: chumchumbiz)

Thanh Thủy xuất hiện trong thiết kế váy hồng pastel đính kết lấp lánh, phần cổ yếm khoét sâu giúp tôn bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc xoăn dài buông tự nhiên kết hợp layout makeup trong trẻo với đôi má ửng hồng càng làm nổi bật vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính đặc trưng của nàng hậu. Lợi thế chiều cao cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn giúp Thanh Thủy nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, tạo cảm giác sang trọng và cuốn hút.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng lựa chọn hình ảnh thanh lịch với chiếc váy trắng trễ vai dáng corset ôm sát, điểm xuyết những bông hoa nhỏ tinh tế ở viền cổ áo. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng cùng một lọn tóc buông nhẹ trước gương mặt giúp nữ diễn viên toát lên vẻ dịu dàng, mong manh nhưng không kém phần sang trọng. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, làn da trắng mịn và nụ cười nhẹ nhàng khiến cô vẫn đủ sức hút dù đứng cạnh một hoa hậu.

Cả hai người đẹp đo nhan sắc "bất phân thắng bại. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến bức ảnh trở nên ấn tượng nằm ở chỗ cả hai không hề "dìm" nhau khi đứng cạnh. Thanh Thủy đại diện cho vẻ đẹp rạng rỡ, hiện đại của một nàng hậu, còn Tam Triều Dâng lại mang đến cảm giác mong manh, tinh khôi như nàng thơ. Hai phong cách khác biệt nhưng bổ trợ cho nhau, giúp khung hình vừa có sự nổi bật, vừa giữ được cảm giác hài hòa.

(Nguồn: TikTok)

Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà khái niệm "bất phân thắng bại" được thể hiện rõ nét. Không quá lời khi nói đây là một trong những màn "đọ visual" hiếm hoi khiến dân tình khó nghiêng về bất kỳ ai. Thanh Thủy có lợi thế chiều cao và khí chất hoa hậu, trong khi Tam Triều Dâng lại ghi điểm với gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng. Chính vì vậy, dưới những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận rằng Tam Triều Dâng "chỉ thiếu chiều cao là đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu", bởi nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá không hề thua kém các người đẹp đình đám.

Không quá lời khi nói đây là một trong những màn chung khung hình hiếm hoi khiến khán giả khó nghiêng về bất kỳ ai. (Nguồn: TikTok)

Thời gian gần đây, visual của Tam Triều Dâng cũng được nhận xét ngày càng "lên hương". Nữ diễn viên trung thành với phong cách trang điểm trong trẻo, tôn những đường nét tự nhiên trên gương mặt, kết hợp cùng vóc dáng mảnh mai và thần thái nhẹ nhàng. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính hay trên mạng xã hội và cả ở những bức ảnh đời thường cô đều nhận về nhiều lời khen nhờ diện mạo ngày càng sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, nữ tính.