Phụ nữ trên 40 tuổi nhất định phải có 5 item để mix thế nào cũng trẻ hẳn ra, sang hơn vài bậc

Chỉ cần ưu tiên sắm 5 món thời trang này, phong cách của phụ nữ trên 40 tuổi đã "lên hương".

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ không còn chạy theo những xu hướng thời trang thay đổi liên tục mà hướng đến phong cách bền vững, thanh lịch và phù hợp với bản thân. Thực tế, để mặc đẹp không cần sở hữu quá nhiều quần áo. Chỉ cần đầu tư đúng những món đồ cơ bản, dễ phối và có phom dáng đẹp, bạn hoàn toàn có thể tạo nên nhiều outfit khác nhau mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, tinh tế.

Dưới đây là 5 item được xem là "xương sống" của tủ đồ, giúp phụ nữ ngoài 40 tuổi mặc gì cũng sang hơn và cuốn hút hơn.

Áo thun

Đừng nghĩ áo thun chỉ dành cho những cô gái trẻ. Một chiếc áo thun trơn, chất liệu tốt và vừa vặn với cơ thể chính là món đồ có khả năng "hack tuổi" hiệu quả nhất. Những gam màu như trắng, đen, be, xám hoặc xanh navy đều rất dễ mặc và không bao giờ lỗi mốt.

Áo thun có thể kết hợp với quần jeans để tạo vẻ ngoài năng động, phối cùng chân váy dài để tăng nét nữ tính hoặc mặc với quần ống rộng cho phong cách tối giản, hiện đại. Điều quan trọng là nên chọn chất liệu dày dặn, đường may gọn gàng và tránh những họa tiết quá cầu kỳ để tổng thể luôn thanh lịch.

Chân váy dài

Một chiếc chân váy dài luôn mang đến vẻ mềm mại và sang trọng mà hiếm món đồ nào có thể thay thế. Thiết kế dài qua gối không chỉ giúp che khuyết điểm đôi chân mà còn tạo cảm giác cơ thể cân đối, thanh thoát hơn.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, chân váy chữ A hoặc chân váy suông là lựa chọn dễ mặc nhất vì phù hợp với nhiều dáng người. Khi phối cùng áo thun, tổng thể sẽ trẻ trung và thoải mái. Nếu kết hợp với áo sơ mi trơn màu, bộ trang phục lại trở nên chỉn chu, phù hợp để đi làm hoặc gặp gỡ đối tác. Chỉ cần thay đổi giày và phụ kiện, bạn đã có thể biến hóa từ phong cách thường ngày sang thanh lịch chỉ trong vài phút.

Quần jeans

Nhiều người nghĩ rằng quần jeans không còn phù hợp khi bước qua tuổi 40, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Một chiếc quần jeans có phom đứng hoặc ống suông sẽ giúp người mặc trông trẻ trung mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Nên ưu tiên các thiết kế đơn giản, ít rách, không quá ôm sát và có màu xanh đậm hoặc xanh trung tính. Đây là kiểu quần dễ phối với gần như mọi loại áo trong tủ đồ. Chỉ cần kết hợp quần jeans với áo sơ mi trắng và một đôi giày bệt hoặc sneaker trắng, bạn đã có ngay diện mạo hiện đại nhưng không hề "cưa sừng làm nghé".

Quần ống rộng

Nếu chỉ được chọn một kiểu quần để đầu tư sau tuổi 40, quần ống rộng chắc chắn là cái tên đáng cân nhắc. Thiết kế này giúp đôi chân trông dài hơn, che khuyết điểm phần hông và bắp chân rất hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác sang trọng trong từng bước di chuyển.

Quần ống rộng đặc biệt phù hợp khi phối cùng áo thun sơ vin hoặc áo sơ mi đơn giản. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ sẽ giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo và khiến tổng thể gọn gàng hơn. Những gam màu như đen, kem, be, trắng hoặc nâu luôn dễ phối đồ và có thể mặc quanh năm.

Áo sơ mi trơn màu

Không có món đồ nào thể hiện sự thanh lịch rõ ràng như một chiếc áo sơ mi trơn màu. Dù là sơ mi trắng, xanh nhạt, be hay hồng pastel, thiết kế tối giản luôn mang lại cảm giác sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Áo sơ mi có thể phối cùng quần jeans để tạo vẻ ngoài trẻ trung, kết hợp với quần ống rộng cho phong cách công sở hiện đại hoặc mặc cùng chân váy dài để tăng nét nữ tính. Chỉ cần xắn nhẹ tay áo hoặc mở một vài cúc cổ, tổng thể sẽ trở nên phóng khoáng và thời thượng hơn mà vẫn giữ được sự tinh tế.



