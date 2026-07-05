Lời khuyên từ diễn viên múa Hàn Quốc để giữ dáng gầy nhưng khoẻ dù không cắt tinh bột

Không ăn kiêng cực đoan nhưng luôn ưu tiên những thực phẩm tươi, ít chế biến, diễn viên múa nổi tiếng Hàn Quốc vẫn duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 46.

Ở tuổi 46, diễn viên múa ba lê Yoon Hye Jin – vợ của tài tử Uhm Tae Woong vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai nhưng săn chắc cùng thần thái tràn đầy sức sống. Mới đây, cô chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội, hé lộ thói quen tập luyện và chế độ ăn uống giúp duy trì phong độ hình thể suốt nhiều năm.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Yoon Hye Jin xuất hiện trong phòng tập ba lê với những động tác mềm mại, uyển chuyển. Dù sở hữu thân hình thon gọn, nữ nghệ sĩ vẫn để lộ hệ cơ săn chắc, đặc biệt là phần lưng, cánh tay và đôi chân – thành quả của nhiều năm theo đuổi bộ môn đòi hỏi sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể cao. Bên cạnh đó, những bữa ăn đơn giản với khẩu phần khá nhỏ của cô cũng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người tò mò về bí quyết giữ dáng.

Vóc dáng gầy nhưng vẫn khoẻ khoắn của Yoon Hye Jin.

Thực đơn ưu tiên rau củ và các loại hạt

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bữa ăn của Yoon Hye Jin chủ yếu gồm cà rốt, bông cải xanh, một ít trứng luộc và các loại hạt. Đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không quá nhiều calo, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng.

Trong đó, cà rốt và bông cải xanh nổi bật nhờ hàm lượng chất xơ cao, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Bông cải xanh còn chứa nhiều vitamin C, folate và kali, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch cũng như sức khỏe tim mạch. Trong khi đó, cà rốt giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A, có lợi cho thị lực và giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Các loại hạt cũng là điểm nhấn trong thực đơn của nữ nghệ sĩ. Hạnh nhân, óc chó hay hạt điều đều chứa nhiều chất béo không bão hòa, có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu và tốt cho hệ tim mạch nếu sử dụng với lượng hợp lý. Tuy nhiên, do có mật độ năng lượng khá cao, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng một nắm nhỏ (20-30g) mỗi ngày để tránh nạp quá nhiều calo.

Thực đơn lành mạnh nhưng vẫn cần cân đối hơn

Dù được đánh giá là sạch và giàu rau xanh, khẩu phần ăn của Yoon Hye Jin vẫn được các chuyên gia nhận định là còn khá ít, đặc biệt ở lượng protein và carbohydrate.

Bữa ăn của cô chỉ có khoảng nửa quả trứng luộc, trong khi đây là nguồn cung cấp protein quan trọng giúp duy trì khối cơ. Nếu lượng protein nạp vào không đủ trong thời gian dài, cơ thể có thể khó phục hồi sau khi vận động và làm giảm khả năng duy trì cơ bắp.

Để cân bằng hơn, các chuyên gia gợi ý nên bổ sung thêm những nguồn protein chất lượng như cá, ức gà, đậu phụ, các loại đậu hoặc sữa chua Hy Lạp trong mỗi bữa ăn. Đây đều là những thực phẩm giàu protein nhưng không chứa quá nhiều chất béo bão hòa.

Đừng cắt giảm hoàn toàn tinh bột

Một điểm khác được nhắc đến là khẩu phần ăn của Yoon Hye Jin gần như không có carbohydrate. Dù nhiều người lựa chọn cắt giảm tinh bột để giảm cân, đây vẫn là nguồn năng lượng chính cho não bộ và cơ bắp.

Nếu thiếu carbohydrate trong thời gian dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm hiệu suất tập luyện, đồng thời có thể phải sử dụng protein làm nguồn năng lượng thay vì dành cho việc xây dựng và phục hồi cơ.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn carbohydrate phức hợp như gạo lứt, yến mạch, lúa mạch, khoai lang, khoai tây hoặc các loại đậu. Những thực phẩm này giúp cung cấp năng lượng ổn định, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ duy trì cân nặng hiệu quả hơn.

Có thể thấy, vóc dáng của Yoon Hye Jin không chỉ đến từ chế độ ăn uống mà còn là kết quả của nhiều năm gắn bó với bộ môn ba lê và lối sống năng động. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe lâu dài, một thực đơn cân bằng giữa rau xanh, protein, chất béo tốt và carbohydrate vẫn là lựa chọn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao hơn so với việc ăn quá ít hoặc cắt giảm một nhóm dưỡng chất quan trọng.

Ảnh: IGNV.