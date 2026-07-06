5 kiểu tóc layer mùa hè đang thịnh hành nhất, phù hợp với mọi khuôn mặt và còn hack tuổi xuất sắc

Muốn thay đổi diện mạo thật ấn tượng trong mùa hè, chị em đừng bỏ qua 5 kiểu tóc layer sau đây.

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những kiểu tóc layer với thiết kế nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng vẫn tôn lên nét cá tính riêng của mỗi người. Không chỉ giúp mái tóc trông dày và bồng bềnh hơn, tóc layer còn có khả năng ôm gọn gương mặt, tạo hiệu ứng thanh thoát và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Dù bạn yêu thích vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch hay năng động, hiện đại, chắc chắn sẽ có một kiểu tóc layer phù hợp để làm mới diện mạo trong mùa hè này.

Tóc layer đuôi cụp

Tóc layer đuôi cụp là lựa chọn lý tưởng dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách dịu dàng, tinh tế. Phần tóc được cắt tỉa thành nhiều lớp mềm mại, trong khi phần đuôi được uốn cụp nhẹ vào trong giúp tổng thể mái tóc trông gọn gàng và tự nhiên hơn.

Điểm nổi bật của kiểu tóc này là khả năng ôm sát khuôn mặt, che đi những khuyết điểm như gò má cao hay cằm vuông, đồng thời tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ gọn hơn. Với những người sở hữu mái tóc mỏng, layer đuôi cụp còn giúp tăng độ phồng, mang lại vẻ ngoài đầy sức sống.

Tóc layer suôn thẳng

Nếu yêu thích vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn sang trọng, tóc layer suôn thẳng là xu hướng không nên bỏ qua trong hè 2026. Khác với mái tóc thẳng truyền thống, kiểu layer giúp các tầng tóc có độ chuyển động tự nhiên, tạo cảm giác mềm mại và bớt đơn điệu.

Tóc layer suôn thẳng đặc biệt phù hợp với những người có mái tóc dày hoặc tóc khỏe. Các lớp tóc được cắt khéo léo giúp giảm bớt cảm giác nặng nề, đồng thời giữ được độ dài yêu thích. Khi kết hợp cùng màu nhuộm nâu lạnh, nâu trà sữa hoặc đen tự nhiên, kiểu tóc này càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại.

Tóc layer uốn xoăn

Mùa hè luôn là thời điểm thích hợp để thử nghiệm những kiểu tóc bồng bềnh và đầy sức sống. Tóc layer uốn xoăn chính là gợi ý được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ khả năng tạo hiệu ứng tóc dày, mềm mại và cực kỳ nổi bật.

Tùy theo phong cách cá nhân, bạn có thể lựa chọn uốn sóng lơi, uốn chữ S hoặc uốn xoăn nhẹ phần thân và đuôi tóc. Các tầng layer giúp những lọn tóc chuyển động tự nhiên hơn, hạn chế cảm giác nặng nề và tạo độ phồng hài hòa.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người có gương mặt tròn hoặc trái xoan vì giúp cân đối đường nét khuôn mặt. Khi kết hợp cùng mái bay hoặc mái thưa, tổng thể sẽ trở nên trẻ trung và nữ tính hơn.

Tóc layer ngang vai

Không quá dài cũng không quá ngắn, tóc layer ngang vai tiếp tục giữ vững sức hút trong năm 2026 nhờ sự tiện lợi và khả năng phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau.

Độ dài ngang vai mang đến cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ nữ tính để tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Các lớp tóc được cắt tỉa khéo léo giúp phần tóc chuyển động nhẹ nhàng mỗi khi bước đi, tạo vẻ ngoài tự nhiên và cuốn hút.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của kiểu tóc này là dễ chăm sóc. Bạn không cần dành quá nhiều thời gian tạo kiểu mỗi sáng mà vẫn có thể giữ được mái tóc gọn gàng. Chỉ cần sấy nhẹ hoặc uốn đuôi đơn giản là đã đủ để tạo nên diện mạo tươi mới.

Tóc ngắn layer mái thưa

Những cô nàng yêu thích phong cách Hàn Quốc chắc chắn không thể bỏ qua kiểu tóc ngắn layer mái thưa. Đây là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè 2026 nhờ vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào và khả năng "hack tuổi" hiệu quả.

Phần tóc được cắt ngắn vừa phải kết hợp với các tầng layer ôm sát khuôn mặt, trong khi mái thưa giúp gương mặt trở nên mềm mại và cân đối hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng bởi mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát và rất dễ chăm sóc.

Tóc ngắn layer mái thưa cũng có tính ứng dụng cao khi dễ dàng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể uốn nhẹ phần đuôi để tăng vẻ nữ tính, làm phồng chân tóc để tạo cảm giác dày hơn hoặc giữ nguyên tóc thẳng tự nhiên để có diện mạo năng động, hiện đại.