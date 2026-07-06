Mỹ nam có mái tóc phát sáng như vị thần mặt trời, đi show thời trang gây chiến tranh mạng xã hội

Khép lại cuộc chiến ảnh thật hay ảo ở Paris, Jimin vừa tỏa sáng như thần mặt trời ngay trên sân khấu concert mới.

Một khoảnh khắc chạy vụt qua ống kính tại concert mới đây của Jimin (BTS) đang gieo rắc "tương tư" trên diện rộng. Dưới ánh đèn sân khấu tone vàng ấm áp, mái tóc màu blonde tung bay cộng hưởng hoàn hảo với ánh sáng, biến nam thần tượng thành một "thần mặt trời" tỏa sáng rực rỡ - một giao diện phát sáng hoàn mỹ, phần nào đẩy lùi tranh cãi nhan sắc tại Paris Fashion Week cách đây không lâu.

"Thần mặt trời" bước ra từ thánh đường concert Arirang

Hành trình càn quét các quốc gia châu Âu của World Tour Arirang đang trong giai đoạn bùng nổ nhất. Xen kẽ giữa lịch trình concert dày đặc, các thành viên nắm giữ hợp đồng Đại sứ của những nhà mốt Pháp như V, Jimin và j-hope theo đó cũng chạy show mệt nghỉ để xuất hiện trên hàng ghế đầu tuần lễ thời trang nam vừa kết thúc. Bước lên sân khấu ca nhạc, hào quang của các mỹ nam ngay lập tức toả ra một màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Tại các chặng concert diễn ra vào đầu tháng 7, Jimin tiếp tục trung thành với mái tóc hush cut màu blonde - layout làm nên vẻ đẹp tiên tử mang đậm tinh thần unisex độc bản của anh trong era này. Phiên bản hiện tại được nâng cấp đầy phá cách khi một bên tóc tết sát da đầu tinh xảo, đính kết thêm phụ kiện kim loại gai góc, phần còn lại vuốt ngược phóng khoáng khoe trọn góc nghiêng sắc lẹm.

Qua các video focus cam, người xem hoàn toàn bị áp đảo bởi năng lượng trình diễn và tạo hình xuất sắc của giọng ca sinh năm 1995. Nhiều khung hình cam thường ghi lại khoảnh khắc Jimin thăng hoa trên sân khấu, "phát sáng" tựa thần mặt trời phần nào đã trả lời cho những hoài nghi về phong độ nhan sắc trước đó.

Video quay cận của Jimin ở concert mới (Nguồn X).

Tranh cãi visual của Hoàng tử Dior

Trước khi lấy lại hào quang rực rỡ trên sân khấu, Jimin là tâm điểm của một cuộc "chiến tranh mạng xã hội" nảy lửa khi xuất hiện tại show diễn Dior hôm 24/6 trong khuôn khổ Paris Fashion Week SS27. Với tư cách Đại sứ toàn cầu, giọng ca của BTS trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của truyền thông quốc tế, dẫn đến việc loạt ảnh bắt trọn khoảnh khắc của anh do Getty Images chụp được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Làn sóng tranh cãi thực sự bùng nổ khi nam thần tượng đăng tải loạt ảnh tại sự kiện lên Instagram cá nhân. Nhiều cư dân mạng lập tức đặt hai phiên bản ảnh lên bàn cân và cáo buộc thành viên BTS lạm dụng công nghệ chỉnh sửa quá đà để cố tình làm trắng da, kéo chân, thu nhỏ mặt.

Ngay lập tức, cộng đồng fan Jimin đã lên tiếng phủ nhận, bảo vệ hình tượng của nam ca sĩ. Người hâm mộ cho rằng những bức ảnh Getty Images mà anti-fan dùng để so sánh thực chất đã bị can thiệp chỉnh sửa ác ý nhằm bóp méo đường nét thực tế của nam ca sĩ.

Giữa lúc cuộc tranh luận xung quanh bức ảnh của Jimin đang ở đỉnh điểm gay gắt, một bài đăng trên nền tảng X bất ngờ bùng nổ khi so sánh ảnh Getty Images và ảnh Instagram cá nhân của Felix (Stray Kids). Bài viết này nhanh chóng trở thành ngòi nổ, thu về gần 30 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Bài đăng viral vô tình mở ra một trào lưu "lật mặt thần tượng" rầm rộ khắp cõi mạng.

Sự khác biệt về hiệu ứng diện mạo của Jimin thời gian qua cho thấy hào quang âm nhạc và tiêu chuẩn thời trang vốn vận hành bằng những ngôn ngữ không đồng nhất. Đứng trên sân khấu của BTS, người nghệ sĩ được tự do giải phóng phiên bản lộng lẫy và nguyên bản nhất của chính mình trong một không gian mà họ hoàn toàn làm chủ.

Trong khi đó, việc bước đến Paris Fashion Week trong tâm thế một gương mặt đại diện, đó lại là một câu chuyện khác. Đối diện với ống kính khách quan của truyền thông quốc tế cùng nhãn quan định hình phong cách riêng biệt từ nhà mốt Pháp, đó là nơi sức hút của một thần tượng không còn ở thế chủ động mà phải chịu sự chi phối từ lăng kính thẩm mỹ của cả một hệ sinh thái thời trang xa xỉ.

Ảnh: X