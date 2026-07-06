Mác áo Zara luôn chứa "ám hiệu", đi shopping nên biết để tránh mua lầm

Ít ai để ý, nhưng chiếc mác Zara đang âm thầm tiết lộ phom dáng, dòng sản phẩm và cả cách chọn size chuẩn.

Không ít người từng rơi vào tình huống mua một món đồ Zara vì thấy đẹp trên ma-nơ-canh nhưng khi mặc lại không như kỳ vọng. Có chiếc blazer đứng dáng hơn hẳn, có chiếc áo thun lại mềm và mỏng hơn tưởng tượng, trong khi cùng một size nhưng độ rộng cũng khác nhau đáng kể.

Thực tế, Zara từ lâu đã âm thầm "gửi gắm" khá nhiều thông tin ngay trên chiếc mác áo. Chỉ cần hiểu ý nghĩa của màu nhãn và những ký hiệu nhỏ trên tag, bạn có thể chọn đúng kiểu dáng, chất liệu và kích cỡ phù hợp ngay cả khi không có thời gian thử đồ.

Mác đen: Dòng đáng đầu tư nếu muốn mặc lâu

Nếu đang tìm một món đồ có thể đồng hành nhiều năm thay vì chỉ mặc theo mùa, hãy ưu tiên những thiết kế mang mác đen. Đây được xem là dòng sản phẩm chú trọng nhiều hơn đến phom dáng, kỹ thuật cắt may và chất liệu.

Blazer, quần âu, áo khoác dài hay áo len dệt kim là những món thường xuất hiện trong nhóm này. Kiểu dáng nhìn chung gọn gàng, sắc nét và dễ tạo cảm giác chỉn chu khi mặc. Chính vì vậy, nhiều tín đồ Zara xem đây là dòng sản phẩm đáng đầu tư nhất, phù hợp cho môi trường công sở, các buổi tiệc hoặc những dịp cần ăn mặc lịch sự.

Mác trắng: Những món cơ bản dễ mặc mỗi ngày

Nếu tủ đồ đang thiếu áo thun trơn, sơ mi trắng hay quần jeans cơ bản, mác trắng sẽ là khu vực đáng để ghé qua.

So với dòng mác đen, các thiết kế mang mác trắng thường có mức giá dễ tiếp cận hơn, tập trung vào những món đồ thiết yếu và dễ phối. Đây cũng là nhóm sản phẩm được nhiều người lựa chọn để xây dựng tủ đồ capsule vì có tính ứng dụng cao, ít lỗi mốt và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

TRF: Góc dành cho những ai mê xu hướng

Những ai thích chạy theo xu hướng chắc hẳn không còn xa lạ với dòng TRF (Trafaluc) của Zara. Đây là nơi tập trung nhiều thiết kế mang tinh thần trẻ trung và thời thượng như áo crop top, chân váy mini, quần jeans ống rộng, set denim hay các item lấy cảm hứng từ street style. So với hai dòng còn lại, TRF thường cập nhật xu hướng nhanh hơn, phù hợp với những người thích thử nghiệm phong cách mới hoặc muốn làm mới tủ đồ theo từng mùa.

Ba ký hiệu nhỏ trên tag mới là ký hiệu quan trọng nhất

Bên cạnh màu của chiếc mác, Zara còn in thêm những ký hiệu nhỏ trên tag quần áo. Đây là mẹo được nhiều tín đồ thời trang Hàn Quốc truyền tai nhau vì giúp chọn đúng size nhanh hơn, đặc biệt trong mùa giảm giá khi phòng thử đồ luôn đông kín.

Nếu trên tag là hình vuông, điều đó đồng nghĩa sản phẩm có phom dáng tiêu chuẩn. Bạn chỉ cần chọn đúng size quen thuộc là có thể mặc vừa.

Nếu là hình tròn, món đồ đó được thiết kế theo kiểu rộng rãi hơn bình thường. Những ai thích phong cách oversized có thể giữ nguyên size, còn nếu muốn mặc gọn gàng hơn có thể cân nhắc giảm một cỡ.

Trong khi đó, ký hiệu tam giác lại báo hiệu thiết kế ôm sát cơ thể hơn. Với các sản phẩm này, nhiều người thường chọn tăng thêm một size để tạo cảm giác thoải mái, đặc biệt là áo sơ mi, váy hoặc quần có chất liệu ít co giãn.

Màu nhãn hay những ký hiệu nhỏ trên tag không phải là quy định chính thức được Zara công bố như một "bí kíp" mua sắm, nhưng đã được nhiều tín đồ thời trang quan sát và đúc kết qua quá trình sử dụng.

Lần tới khi bước vào Zara, thay vì chỉ nhìn giá hay mẫu mã, hãy dành vài giây để quan sát chiếc mác áo. Đôi khi chỉ một ký hiệu nhỏ cũng đủ giúp bạn tránh mua nhầm phom dáng, tiết kiệm thời gian thử đồ và tăng cơ hội mang về đúng món đồ mình thực sự muốn mặc.

Theo TVBS