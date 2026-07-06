Xoài Non và Gil Lê vừa chụp ảnh cưới với ngựa?

Bối cảnh nông trại, ngựa trắng và tạo hình cổ điển của Xoài Non, Gil Lê thu hút sự chú ý.

Mỗi lần Xoài Non và Gil Lê xuất hiện cùng nhau, công chúng lại có thêm một lý do để tưởng tượng về ngày cả hai chính thức báo tin vui. Mới đây, khi đồng thời đăng tải những khoảnh khắc hậu trường của một buổi photoshoot ngoài trời cùng nhiếp ảnh gia Milor Trần, cặp đôi đã hé lộ một concept đầy chất điện ảnh với tạo hình mang màu sắc quý tộc châu Âu, khiến không ít liên tưởng đến... một bộ ảnh cưới.

Lấy bối cảnh tại một nông trại yên bình với những chú ngựa làm bạn diễn, concept của bộ ảnh nhanh chóng được định hình qua ngôn ngữ thời trang cao cấp. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy ôm sát thường thấy trên thảm đỏ, Kye Nguyễn đã khéo léo thổi vào dự án này một làn gió quý tộc cổ điển mang đậm hơi thở Equestrian Chic - phong cách kỵ sĩ quý tộc kết hợp cùng chất đồng quê phương Tây hoài niệm.

Xoài Non và Gil Lê vừa đồng loạt chia sẻ hậu trường buổi chụp ảnh mới với concept không khác gì một buổi chụp ảnh cưới.

Giữa khung cảnh đồng cỏ xanh mướt, Gil Lê xuất hiện chuẩn dáng một hoàng tử lịch lãm trong bộ suit đen cắt may sắc sảo, kết hợp với sơ mi trắng cổ cao cách điệu và điểm xuyết bằng chiếc cài áo gold brooch vương giả. Ngay phía sau, Xoài Non tạo dáng kiêu kỳ trên lưng ngựa trắng trong bộ váy cưới mang sắc trắng tinh khôi với phom dáng bất đối xứng hiện đại. Điểm nhấn đắt giá nâng tầm tinh thần cổ điển chính là chiếc mũ pillbox - món phụ kiện mang tính biểu tượng của các đệ nhất phu nhân và giới quý tộc Âu Mỹ thế kỷ trước.

Sự chuyển dịch không gian và phong cách tiếp tục được đẩy lên cao trào ở những khung hình bên trong chuồng ngựa. Tại đây, chất liệu quý tộc đã nhường chỗ cho sự phóng khoáng, hoang dại của phong cách Viễn Tây. Xoài Non vẫn diện sắc trắng cô dâu nhưng được phối cùng thắt lưng da bản to và mũ cowboy cá tính. Kề cạnh cô, Gil Lê khoác lên mình chiếc áo choàng dáng dài thắt đai quyền lực cùng đôi boots da cao cổ, tạo nên một tổng thể gai góc, điện ảnh nhưng không kém phần tình tứ.

Dù khoác lên mình những thiết kế cao cấp được đầu tư đến đâu, thứ làm nên linh hồn của bộ ảnh này vẫn là phản ứng hóa học chân thật của hai người. Ở góc máy cận cảnh, fan hâm mộ chắc hẳn đã bị chinh phục hoàn toàn bởi cái tựa đầu của Xoài Non lên bờ vai vững chãi của Gil Lê. Người đẹp khoe trọn layout makeup tông Tây sắc sảo, nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn làm bật lên nét đẹp lai Tây trứ danh.

Trong hơn một năm qua, mỗi lần xuất hiện chung tại các sự kiện, cả hai nhiều lần lựa chọn trang phục mang tinh thần bridal, từ những bộ suit lịch lãm đến các thiết kế váy trắng thanh lịch, khiến công chúng không ít lần đùa rằng chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường.

Lần này cũng vậy, dù chưa có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ về mục đích của buổi chụp, những hình ảnh hậu trường đủ để người hâm mộ bắt đầu tưởng tượng về một bộ ảnh mang màu sắc cổ điển, lãng mạn và đầy tính thời trang. Sự cân bằng giữa tinh thần high fashion và những khoảnh khắc tự nhiên của cặp đôi là thứ khiến bộ ảnh này trở nên thú vị ngay từ những hình ảnh nhá hàng đầu tiên.

Ảnh, Clip: FBNV