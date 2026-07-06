Bức hình bóc trần mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Không gầy trơ xương, body khỏe khoắn và quyến rũ của mỹ nhân này khiến dân tình mê không thể rời mắt.

Từ lâu, vóc dáng "mình hạc xương mai" đã trở thành chuẩn mực phổ biến trong làng nhạc Kpop. Không ít ngôi sao sẵn sàng ăn kiêng khắt khe, ép cân liên tục để duy trì thân hình siêu mảnh, đến mức đôi khi khiến diện mạo trở nên gầy gò, thiếu sức sống. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất của Tzuyu lại chứng minh một chuẩn đẹp khác cũng được công chúng đặc biệt yêu thích. Sở hữu khung người thanh mảnh nhưng không hề "da bọc xương", mỹ nhân đẹp nhất thế giới gây ấn tượng với tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn cùng cặp đùi đầy đặn quyến rũ, tạo nên tổng thể khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Bức hình cam thường body của Tzuyu gây sốt cõi mạng.

Nhìn ở góc nghiêng, vóc dáng của Tzuyu càng cho thấy sự khác biệt so với chuẩn "mình dây" thường thấy ở Kpop. Thiết kế bodysuit ngắn giúp đôi chân dài trở thành tâm điểm, đặc biệt là cặp đùi "mật ong" săn chắc, căng khỏe đầy cuốn hút. Các thớ cơ đùi hiện rõ đường nét khi nữ idol di chuyển, không phải kiểu gầy mỏng thiếu sức sống mà là vóc dáng có lực, chỉ cần nhìn cũng đủ cảm nhận được thành quả của quá trình tập luyện đều đặn và khỏe khoắn. Dù sở hữu vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể thanh mảnh, em út TWICE vẫn giữ được sự đầy đặn ở hông, đùi và bắp chân, tạo nên tổng thể cân đối, gợi cảm mà không hề phô trương. Nhiều người hâm mộ nhận xét body của nữ idol mang đúng tinh thần "fit" thay vì "skinny" – khỏe khoắn, dẻo dai và tràn đầy năng lượng.

Cận cảnh vóc dáng gây sốt của mỹ nhân đẹp nhất thế giới. (Nguồn: TikTok)

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho body healthy, quyến rũ của Tzuyu.

Tỷ lệ eo nhỏ, hông nở cung cặp đùi đầy đặn, khỏe khoắn của Tzuyu càng thêm phần "đốt mắt" khi diện áo crop top kết hợp cùng quần jeans ống loe.

Có thể thấy, body săn chắc đầy sức sống của Tzuyu không phải thành quả đến sau một chế độ ép cân khắc nghiệt, mà là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ suốt nhiều năm. Nữ idol duy trì lịch tập gym đều đặn để tăng sức mạnh cơ bắp, kết hợp cùng pilates nhằm cải thiện độ dẻo dai, giữ đường cong mềm mại và vóc dáng cân đối. Bên cạnh đó, những buổi tập vũ đạo kéo dài cùng TWICE cũng là hình thức đốt cháy calo hiệu quả, giúp cơ thể luôn săn chắc, tăng sức bền và tạo nên các nhóm cơ khỏe khoắn. Từng chuyển động trên sân khấu đều cho thấy nền tảng thể lực tốt và khả năng kiểm soát cơ thể đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý, Tzuyu từng chia sẻ cô không lựa chọn nhịn ăn để giảm cân, mà ưu tiên xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, ăn uống đủ chất kết hợp tập luyện đều đặn để duy trì vóc dáng healthy và sexy vạn người mê.

Body vô cùng lực và quyến rũ của mỹ nhân đẹp nhất thế giới khác biệt hoàn toàn so với dáng người gầy "mình dây", tong teo của mặt bằng chung các idol Kpop.

Không chỉ sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ, Tzuyu còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Kpop. Năm 2019, cô từng đứng đầu bảng xếp hạng "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do chuyên trang TC Candler bình chọn, vượt qua nhiều mỹ nhân đình đám quốc tế. Visual của thành viên TWICE chinh phục người hâm mộ nhờ những đường nét hài hòa hiếm có: Gương mặt nhỏ thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to trong trẻo cùng đôi môi căng mọng tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sang trọng. Dù lựa chọn layout makeup tự nhiên hay sắc sảo trên sân khấu, Tzuyu vẫn giữ được khí chất cuốn hút. Sau hơn 10 năm hoạt động, nhan sắc của mỹ nhân xứ Đài được nhiều người nhận xét ngày càng chín muồi, sắc sảo hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét thuần khiết từng giúp cô trở thành "visual huyền thoại" của thế hệ idol Gen 3.

Visual ngày càng thăng hạng, luôn ngọt ngào và trong trẻo của Tzuyu.

Ảnh: IGNV, X