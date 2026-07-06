Chuyện gì xảy ra với Ariana Grande?

Hình ảnh đang lan truyền trên mạng của Ariana Grande khiến nhiều người bị sốc.

Những năm gần đây, ngoại hình của Ariana Grande liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là vóc dáng ngày càng gầy gò của nữ ca sĩ. Dù từng nhiều lần khẳng định sức khỏe bản thân vẫn tốt nhưng mỗi lần xuất hiện, diện mạo của ngôi sao đình đám vẫn thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Mới đây, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ diện váy ngắn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ảnh, đôi chân của Ariana trông rất mảnh, dường như "chỉ còn da bọc xương" khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Bức hình vóc dáng của Ariana Grande đang viral cõi mạng.

Trong bức ảnh đang lan truyền, vóc dáng của Ariana Grande tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi nữ ca sĩ xuất hiện với thân hình gầy đến mức gây nhiều lo ngại. Bộ váy hai dây ôm sát càng khiến đôi vai nhô cao, xương quai xanh và phần cánh tay mảnh khảnh của giọng ca sinh năm 1993 lộ rõ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý nhất là đôi chân quá gầy, dài và khẳng khiu như sắp gãy của cô. Phần đùi và bắp chân nhỏ đến mức lộ rõ đường nét xương, đầu gối gồ lên, tạo cảm giác thiếu sức sống và khỏe mạnh. Kết hợp cùng đôi giày cao gót cỡ 20cm, đôi chân của Ariana Grande trông càng tong teo, mỏng manh.

Tuy nhiên, bức ảnh này thực chất là sản phẩm được tạo ra bằng AI và không phản ánh đúng ngoại hình hiện tại của Ariana Grande. Ở phiên bản gốc, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục kín đáo gồm áo cardigan xám kết hợp quần jeans rộng, chỉ để lộ phần cổ và xương quai xanh. Dù vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng Ariana không lộ gầy đến mức gây sốc như hình ảnh đã qua chỉnh sửa. Phiên bản AI đã can thiệp mạnh vào tỷ lệ cơ thể, khiến cánh tay, vòng eo và đặc biệt là đôi chân trở nên gầy guộc đến mức... đáng sợ. Sự việc một lần nữa cho thấy các hình ảnh do AI tạo ra có thể dễ dàng bóp méo ngoại hình người nổi tiếng, khiến công chúng hiểu lầm nếu không kiểm chứng nguồn gốc.

Đây mới là bức hình gốc của Ariana Grande.

Sở dĩ, nhiều người lướt qua có thể sẽ bị đánh lừa bởi trong The Eternal Sunshine Tour - tour diễn toàn cầu đầu tiên của nữ ca sĩ sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh và các dự án cá nhân vừa qua, hình ảnh Ariana siêu gầy đã ngập tràn MXH, kéo theo nhiều những cuộc bàn luận về ngoại hình. Loạt ảnh và video ghi lại trong các đêm diễn cho thấy giọng ca Thank U, Next xuất hiện với thân hình mảnh mai hơn đáng kể. Những bộ váy corset ôm sát làm nổi bật bờ vai gầy, xương quai xanh lộ rõ, cánh tay và vòng eo đều nhỏ đi trông thấy, khiến không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng hiện tại của Ariana Grande đã thay đổi rất nhiều, không mang đến sự khỏe khoắn, năng lượng như trước.

Trước những tranh cãi kéo dài, Ariana từng lên tiếng cho rằng công chúng không nên đánh giá sức khỏe của 1 người qua vẻ bề ngoài của họ. Thậm chí, cơ thể mà nhiều người cho là "lý tưởng" trong quá khứ thực chất lại là thời điểm tăm tối cô không có sức khỏe tốt. Nữ ca sĩ mong khán giả ngừng so sánh ngoại hình của mình qua từng giai đoạn, bởi mỗi cơ thể đều có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau và không phải lúc nào vẻ ngoài cũng phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của một con người.

Vóc dáng hiện tại của Ariana Grande.

Ảnh: IGNV, Threads.