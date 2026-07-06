Việt Nam không có mỹ nhân nào giống Baifern hơn "em gái miền Tây" này

Dụi mắt 100 lần vẫn không tin đây chính là người ấy.

Một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường vừa được chia sẻ trên trang cá nhân đang khiến cõi mạng dậy sóng. Khung hình mở ra một không gian ngập tràn sắc xanh của cây cỏ, những tán dừa rủ bóng bên ao súng nở hoa quen thuộc. Giữa cái nắng rực rỡ, một cô gái trùm áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân, quần ống rộng, đang dốc hết sức lực để quăng chiếc lưới bắt cá siêu to khổng lồ.

Sự thật phía sau bộ dạng lam lũ này nhanh chóng tạo nên một cú bẻ lái bất ngờ cho người xem. Khi góc máy tiến lại gần, ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai và lớp áo trùm kín bưng là một gương mặt mộc không chút tì vết cùng nụ cười rạng rỡ thương hiệu. Hóa ra, cô gái quê đang vật lộn với chiếc lưới cá kia chính là Baifern Pimchanok - ngọc nữ đắt giá, biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí xứ Chùa Vàng.

Đoạn clip ghi lại buổi dã ngoại tấu hài của gia đình nữ diễn viên nhanh chóng cán mốc hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Theo dòng trạng thái được chia sẻ, cô nàng ban đầu hí hửng xin phép mẹ ra khu vườn yên tĩnh để nằm nghiên cứu kịch bản cho dự án mới. Ai ngờ vừa ra đến nơi, "lệnh mẫu" đã lập tức giao ngay cho nhiệm vụ lội ao bắt cá. Bố bận rộn làm phó nháy, còn số phận của cuốn kịch bản đành phải chịu cảnh bỏ ngỏ một góc.

Bất kỳ khán giả Việt nào lướt qua khoảnh khắc này cũng sẽ lập tức nghĩ ngay đến một buổi trưa hè bình yên ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Kiểu thời trang "ninja" chống nắng kết hợp cùng bộ môn quăng lưới bắt cá ao nhà này thực sự không thể trộn lẫn vào đâu được.

Độ chịu chơi của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay chưa dừng lại ở đó. Thử thách bắt cá nhanh chóng leo thang khi Baifern cùng người đồng hành quyết định chơi lớn, nhảy thẳng xuống ao súng để mò cá. Khoảnh khắc hai cô gái ngâm mình dưới dòng nước bùn đến tận ngực, đầu vẫn đội mũ chống nắng và cười tít mắt giữa những tán lá súng dập dềnh khiến người hâm mộ vừa buồn cười vừa nể phục độ lầy lội.

Hình ảnh một đại minh tinh lộng lẫy, sang chảnh trên các thảm đỏ quốc tế hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một Baifern cực kỳ bình dân, hài hước và tràn đầy năng lượng tích cực bên gia đình.

Baifern Pimchanok (tên thật Pimchanok Luevisadpaibul, sinh năm 1992) mang trong mình dòng máu Thái - Hoa. Ít ai biết trước khi trở thành đại minh tinh, cô từng là một vận động viên thể dục nghệ thuật sở hữu nhiều huy chương thời trung học - nền tảng đã tạo nên sự tinh tế và uyển chuyển trong từng bước đi của người đẹp sau này. Cơ duyên nghệ thuật của Baifern đến bất ngờ vào năm lớp 6 khi cô lọt vào mắt xanh của một agency người mẫu và bắt đầu bằng vai trò khiêm tốn là diễn viên đóng quảng cáo giày học sinh.

Bước đệm nhỏ bé ấy mở đường cho cú bùng nổ vào năm 2010 với vai diễn chính trong Crazy Little Thing Called Love, biến Baifern thành hiện tượng quốc dân chỉ sau một đêm. Thành công nối tiếp trên màn ảnh lớn nhỏ giúp cô giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu, song bước đi đưa tên tuổi cô vượt tầm một diễn viên thông thường chính là hành trình âm thầm lấn sân vào thế giới thời trang và làm đẹp cao cấp.

Một trong những hợp đồng được chú ý nhất của Baifern có thể kể đến như mối hợp tác với Onitsuka Tiger từ năm 2021 dưới danh nghĩa Friend of the House. Bước chạy đà đã tạo tiền đề cho năm 2024 bùng nổ khi cô chính thức được LOEWE công bố là Đại sứ toàn cầu, đồng thời là gương mặt đại diện đầu tiên của khu vực Đông Nam Á cho nhà mốt Tây Ban Nha này. Vị thế của cô nhanh chóng được khẳng định qua chiến dịch Pre-collection Xuân Hè 2025 được chụp bởi nhiếp ảnh gia huyền thoại Juergen Teller.

Baifern và Tóc Tiên tại triển lãm thời trang LOEWE Crafted World ở Thượng Hải năm 2024.

Cùng trong năm 2024, Tiffany & Co. gọi tên Baifern là nữ đại sứ người Thái đầu tiên trong lịch sử thương hiệu, gắn liền mật thiết với bộ sưu tập Tiffany Lock. Cứ thế như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, danh phận của cô với Onitsuka Tiger cũng chính thức được nâng cấp lên Đại sứ thương hiệu vào tháng 7/2025, đưa Baifern đến với hàng ghế đầu Milan Fashion Week.

Không bó hẹp ở mảng thời trang, Baifern khẳng định sức hút trong địa hạt làm đẹp với vai trò Đại sứ cho SK-II, lan tỏa thông điệp "bare skin confidence" đồng điệu với phong cách chuộng mặt mộc tự nhiên ngoài đời của cô. Cho đến giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nữ diễn viên liên tiếp mở rộng tầm ảnh hưởng sang mảng lifestyle-tech khi trở thành gương mặt đại diện Đông Nam Á của Lenskart, bao gồm cả dòng hợp tác đặc biệt Lenskart x Pop Mart.

Ngọc nữ Thái Lan và Hoa hậu Thanh Thuỷ gặp gỡ tại một sự kiện của SK-II vào tháng 6 vừa qua.

Đáng chú ý, bên cạnh các ông lớn quốc tế, Baifern còn đồng hành cùng chiến dịch kỷ niệm 10 năm của MITH Bangkok, dùng sức ảnh hưởng cá nhân để nâng đỡ thương hiệu nước hoa nội địa vươn tầm châu Âu.

Portfolio đắt giá này cho thấy chiến lược xây dựng thương hiệu cá nhân của Baifern không có chỗ cho sự may mắn nhất thời. Từ một cô bé vận động viên, cô đã từng bước định hình một bản đồ danh tiếng toàn diện.

Ảnh: IGNV