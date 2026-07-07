Chân váy dài mùa này quá đẹp, chị em ghim ngay 5 cách mặc sành điệu từ dạo phố tới đi du lịch

Muốn mặc đẹp với chân váy dài, chị em đừng bỏ qua 5 công thức mix đồ sau đây.

Chân váy dài đang trở thành một trong những món đồ được yêu thích nhất trong tủ đồ của phái đẹp. Không chỉ ghi điểm nhờ sự nữ tính, thanh lịch, kiểu chân váy này còn có khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Dù là xuống phố cuối tuần, đi cà phê cùng bạn bè hay chuẩn bị vali cho chuyến du lịch mùa hè, chỉ cần thay đổi cách kết hợp trang phục là bạn đã có ngay diện mạo mới mẻ, cuốn hút.

Nếu vẫn chưa biết mặc chân váy dài thế nào để vừa đẹp vừa hợp xu hướng, hãy tham khảo ngay 5 công thức phối đồ dưới đây.

Chân váy dài và áo blouse

Sự kết hợp giữa chân váy dài và áo blouse luôn mang đến vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch nhưng không hề nhàm chán. Những chiếc áo blouse với chi tiết tay bồng, bèo nhún hay cổ nơ giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn. Khi phối cùng chân váy dài suông hoặc chân váy xòe nhẹ, bạn sẽ có ngay outfit phù hợp để đi làm, đi cà phê hay hẹn hò.

Để bộ trang phục trông hiện đại hơn, hãy ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, be, kem hoặc pastel. Bạn cũng có thể sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác đôi chân dài hơn và vóc dáng cân đối hơn. Hoàn thiện set đồ với một đôi sandal quai mảnh hoặc giày búp bê sẽ giúp tổng thể thêm phần tinh tế.

Chân váy dài và áo hai dây

Áo hai dây luôn là món thời trang được nhiều tín đồ mặc đẹp yêu thích trong mùa hè. Khi kết hợp cùng chân váy dài, áo hai dây tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa nữ tính, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bạn có thể chọn áo hai dây trơn hoặc họa tiết nổi bật. Chân váy dài chất liệu denim, kaki hoặc vải suông sẽ là lựa chọn lý tưởng giúp tổng thể trở nên trẻ trung và thời thượng hơn. Đây cũng là công thức rất phù hợp cho những chuyến du lịch bởi vừa thoải mái vừa dễ lên hình.

Chân váy dài và áo nhấn eo

Những thiết kế áo có chi tiết nhấn eo đang rất được yêu thích bởi khả năng tôn dáng hiệu quả. Dù là áo peplum, áo chiết eo hay áo có dây buộc, khi kết hợp với chân váy dài đều giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Công thức này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn thời trang. Chân váy dài dáng chữ A hoặc váy xếp ly sẽ giúp tổng thể thêm mềm mại, uyển chuyển trong từng bước di chuyển.

Đối với những chuyến du lịch, hãy ưu tiên các chất liệu nhẹ như cotton hoặc linen để vừa mát mẻ vừa tạo cảm giác bay bổng khi chụp ảnh. Một đôi sandal đế thấp và chiếc túi cói cũng là những phụ kiện hoàn hảo để hoàn thiện set đồ.

Chân váy dài và áo sơ mi

Áo sơ mi và chân váy dài là công thức chưa bao giờ lỗi mốt. Chỉ cần thay đổi kiểu áo hoặc cách mặc, bạn đã có thể biến hóa từ phong cách công sở chỉn chu sang vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng.

Với những chiếc sơ mi trắng cơ bản, hãy thử sơ vin một phần hoặc buộc vạt áo để tạo điểm nhấn mới lạ. Trong khi đó, sơ mi kẻ sọc, sơ mi linen hoặc sơ mi màu pastel sẽ giúp outfit thêm nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Chân váy dài và áo thun

Đây là công thức đơn giản nhưng luôn mang lại hiệu quả cao. Một chiếc áo thun trơn hoặc áo thun in họa tiết kết hợp cùng chân váy dài đủ để tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động mà vẫn nữ tính.

Để outfit trông gọn gàng hơn, bạn nên sơ vin áo hoặc chọn những mẫu áo thun dáng lửng. Nếu yêu thích phong cách tối giản, hãy kết hợp áo thun trắng với chân váy đen, be hoặc denim xanh. Ngược lại, những gam màu nổi như vàng bơ, xanh pastel hay hồng nhạt sẽ giúp bộ trang phục trở nên tươi tắn và nổi bật hơn trong mùa hè.