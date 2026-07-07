Phạm Băng Băng mặc sến, mất điểm nặng trước Getty Images

Tạo hình của Phạm Băng Băng khi tham dự fashion week đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Nhắc đến Phạm Băng Băng, công chúng thường nghĩ ngay đến danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ" của làng giải trí Hoa ngữ. Suốt nhiều năm, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện trong nước và quốc tế, minh tinh sinh năm 1981 đều khiến truyền thông bùng nổ với những màn lên đồ cầu kỳ, sang trọng cùng thần thái quyền lực hiếm ai sánh kịp. Từ những thiết kế couture lộng lẫy đến layout makeup sắc sảo, Phạm Băng Băng gần như chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng về khả năng cân đồ.

Tuy nhiên, màn xuất hiện mới đây tại show diễn của thương hiệu Georges Hobeika trong khuôn khổ tuần lễ Haute Couture Paris Fashion Week lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thay vì những lời tán dương quen thuộc, tạo hình lần này của mỹ nhân đình đám bị cho là chưa tôn được lợi thế nhan sắc, khiến tổng thể diện mạo mất điểm trước ống kính.

Phạm Băng Băng xuất hiện tại show diễn Georges Hobeika. (Nguồn: Instagram)

Tại show diễn, Phạm Băng Băng lựa chọn thiết kế cúp ngực tông trắng ngà được đính kết pha lê và họa tiết baroque cầu kỳ trải dài khắp thân váy. Phần găng tay dài đồng điệu cùng chất liệu và chi tiết thêu nổi góp phần tạo nên tổng thể mang hơi hướng hoàng gia, đúng với phong cách lộng lẫy vốn gắn liền với nữ diễn viên. Thế nhưng, lần kết hợp này lại bị nhiều khán giả đánh giá là "quá tay". Bộ váy vốn đã dày đặc chi tiết trang trí nhưng mỹ nhân họ Phạm lại chọn kiểu tóc búi hai bên kết hợp phụ kiện đá cỡ lớn, khiến tổng thể trở nên nặng nề và sến sẩm thay vì sang trọng.

Phạm Băng Băng diện 1 thiết kế được đính kết cầu kỳ.

Layout makeup cũng chưa thực sự tôn lên lợi thế nhan sắc của minh tinh đình đám. Lớp nền trắng bệch đi cùng đôi mắt kẻ đậm và cặp lens sáng màu khiến gương mặt thiếu sự mềm mại, trong khi màu son hồng fuchsia quá rực khiến tổng thể trở nên lệch tông. Thay vì mang đến vẻ đẹp quý phái, tổng thể tạo hình vô tình cộng thêm vài tuổi cho Phạm Băng Băng, làm giảm đi khí chất sắc sảo và sang trọng vốn là "thương hiệu" của nữ diễn viên nhất là qua ống kính Getty Images.

Dù vậy, khó có thể phủ nhận Phạm Băng Băng vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng nể ở tuổi 45. Qua những bức ảnh cận mặt, làn da của nữ diễn viên vẫn giữ được độ căng bóng, mịn màng và gần như không để lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Vùng trán, khóe mắt hay rãnh cười đều khá mượt mà, trong khi bề mặt da sáng đều màu, ít khuyết điểm và vẫn giữ được độ đàn hồi ấn tượng. Gương mặt V-line thanh thoát cùng đường nét sắc sảo cũng giúp mỹ nhân sinh năm 1981 giữ được thần thái sang trọng mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Nhiều người nhận xét nếu thay đổi kiểu tóc và lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng, hiện đại hơn, nhan sắc của Phạm Băng Băng hoàn toàn có thể "cứu" được tổng thể tạo hình. Bởi xét riêng về nền da và những đường nét tự nhiên, cô vẫn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Cbiz duy trì được vẻ đẹp gần như không bị thời gian bào mòn.

Nhan sắc của nữ diễn viên qua ống kính Getty Images.

Lần này, Phạm Băng Băng đã không ghi điểm được với netizen.

Trước đó, các màn xuất hiện của Phạm Băng Băng trong thời gian gần đây nhìn chung vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ phong độ nhan sắc ổn định. Mỹ nhân sinh năm 1981 thường lựa chọn những layout makeup tôn lên làn da trắng sứ căng mịn cùng ngũ quan sắc nét, vẻ đẹp vừa yêu kiều vừa sang trọng. Ở tuổi 45, cô vẫn giữ được khí chất minh tinh hàng đầu Cbiz, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm của truyền thông và giới mộ điệu.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn xứng danh đại mỹ nhân.

Ảnh: Weibo, Instagram.