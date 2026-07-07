Sốc với diện mạo tuổi 54 của Jang Dong Gun, nét nam tính bay sạch

Diện mạo khác lạ của Jang Dong Gun này đang khiến dân tình xôn xao.

Từng là một trong những tài tử đình đám nhất màn ảnh Hàn Quốc, Jang Dong Gun là cái tên gắn liền với thời kỳ hoàng kim của làn sóng Hallyu từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm đình đám như Friend, All About Eve, Phẩm Giá Quý Ông, đồng thời được xem là hình mẫu "nam thần quốc dân" của nhiều thế hệ khán giả. Jang Dong Gun sở hữu gương mặt góc cạnh chuẩn tượng tạc, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đường quai hàm nam tính, tạo nên vẻ ngoài lịch lãm và phong trần hiếm có. Tuy nhiên, diện mạo mới đây của tài tử xứ Hàn lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì trông khác lạ so với hình ảnh quen thuộc. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng gương mặt của nam diễn viên có phần cứng hơn, đường nét thiếu tự nhiên, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khiến vẻ nam tính, phong trần từng làm nên thương hiệu của anh bị ảnh hưởng.

Diện mạo khác lạ của Jang Dong Gun ở tuổi 54.

Trong đoạn video được lan truyền, Jang Dong Gun vẫn giữ phong thái lịch lãm quen thuộc với bộ suit xanh navy kết hợp sơ mi xanh nhạt, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh đúng chất quý ông Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lại là gương mặt có nhiều thay đổi so với hình ảnh nam thần góc cạnh từng làm nên tên tuổi của anh. Khuôn mặt vốn sắc nét nay trở nên đầy đặn hơn thấy rõ, đặc biệt ở phần gò má và hai bên má, tạo cảm giác căng bóng bất thường dưới ánh đèn. Lớp da như được... đánh má hồng, căng mịn gần như không để lộ nếp nhăn khi nam diễn viên mỉm cười cũng làm ngôi sao xứ Hàn mất đi nét nam tính, phong trần từng là thương hiệu.

Nam diễn viên mất đi vẻ nam tính, bụi bặm từng làm nên thương hiệu.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, cộng đồng mạng bày tỏ sự hốt hoảng, tiếc nuối vì không nhận ra được đường nét góc cạnh của tài tử đình đám. Nhiều nghi vấn đặt ra rằng Jang Dong Gun đã can thiệp thẩm mỹ bằng các phương pháp như tiêm chất làm đầy để trông trẻ trung hơn, khiến gương mặt trở nên sưng, đơ cứng và mất đi những đường nét tự nhiên.

Cộng đồng mạng không nhận ra Jang Dong Gun.

Thế nhưng, không lâu sau đó, 1 bức ảnh chụp Jang Dong Gun cùng bà xã Go So Young và bạn bè trong một buổi gặp gỡ diễn ra vào tháng trước cũng nhanh chóng được cư dân mạng "đào lại". Khác hẳn hình ảnh gây tranh cãi tại sự kiện, gương mặt của nam tài tử trong khoảnh khắc đời thường trông tự nhiên và hài hòa hơn đáng kể. Làn da vẫn có dấu hiệu lão hóa đúng với tuổi ngoài 50, những nếp nhăn nhẹ ở khóe mắt và vùng trán cũng hiện rõ khi anh mỉm cười, trong khi đường nét góc cạnh quen thuộc vẫn được giữ nguyên. Không còn cảm giác căng bóng hay phần gò má đầy bất thường, diện mạo của Jang Dong Gun vẫn ghi điểm ở sự phong độ, quý ông.

Hình ảnh 1 tháng trước, Jang Dong Gun trông vẫn phong độ, lão hóa 1 cách tự nhiên.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Jang Dong Gun được xem là một trong những "tượng đài nhan sắc" của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh chuẩn nam thần với đường quai hàm sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm tạo nên vẻ ngoài vừa lịch lãm, vừa nam tính. Không mang vẻ đẹp thư sinh như nhiều tài tử cùng thời, Jang Dong Gun chinh phục khán giả bằng khí chất trưởng thành, phong trần và đầy cuốn hút. Visual nam tính cùng thần thái điện ảnh đã giúp anh trở thành hình mẫu lý tưởng của hàng triệu khán giả châu Á, ở tuổi trung niên vẫn được xem là 1 quý ông quyến rũ.

Vẻ ngoài điển trai, nam tính của Jang Dong Gun những năm 2000 gây sốt toàn châu Á.

Nam diễn viên được đánh giá càng lớn tuổi càng nam tính.

Ảnh: X, Instagram.