Mỹ nhân 3 mét bẻ đôi đọ sắc bên Tăng Thanh Hà, dân mạng đôi co về định nghĩa visual ngọc nữ

Khung hình chung của 2 thế hệ ngọc nữ.

Liên hoan phim Quốc tế Đà Nẵng tuần qua trở thành tâm điểm visual của showbiz Việt khi quy tụ dàn sao đình đám trong và ngoài nước. Từ màn xuất hiện của Ji Chang Wook bên cạnh Kaity Nguyễn cho đến sự tái xuất hiếm hoi của Tăng Thanh Hà trên thảm đỏ, mỗi khung hình đều đủ sức tạo nên một chủ đề bàn luận riêng.

Giữa rất nhiều khung hình đẹp, một bức ảnh không nằm trong kịch bản quảng bá nào lại bất ngờ trở thành tâm điểm khi Tăng Thanh Hà và Kaity Nguyễn xuất hiện cạnh nhau. Netizen nhận xét khung hình này mang thông điệp "Ngọc nữ đời đầu gặp ngọc nữ đời sau". Sự tương phản về thần thái, vóc dáng và khí chất của hai thế hệ mỹ nhân đủ khiến cộng đồng mạng gọi đây là cuộc gặp gỡ giữa hai định nghĩa "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Điểm cộng lớn của màn hội ngộ này nằm ở lựa chọn thời trang khi cả hai đều ưu ái những thiết kế đến từ các thương hiệu Việt. Tăng Thanh Hà trung thành với phong cách tối giản đã trở thành dấu ấn cá nhân: áo quây đen ôm dáng kết hợp chân váy trắng, khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng phần xương quai xanh đầy tinh tế. Trong khi đó, Kaity Nguyễn lại xuất hiện trong chiếc đầm ren cao cổ màu xám bạc, mang tinh thần cổ điển pha chút kịch tính, giúp tổng thể trở nên sắc sảo và nổi bật hơn.

Đặt cạnh nhau trong cùng một khung hình, sự đối lập về vóc dáng càng làm nổi bật cá tính của mỗi người. Nếu Tăng Thanh Hà sở hữu tỷ lệ cơ thể cao ráo, mảnh mai, tạo cảm giác thanh thoát trong từng chuyển động thì Kaity Nguyễn lại mang hình mẫu petite với vóc dáng nhỏ xinh.

Sự chênh lệch về vóc dáng giữa Tăng Thanh Hà và Kaity Nguyễn cũng vô tình gợi lại chủ đề đang được bàn luận sôi nổi sau khi dự án Nam Phương Hoàng hậu được công bố. Với gương mặt thanh tú, thần thái tri thức và nét đẹp mang màu sắc điện ảnh, Kaity cũng là một trong những cái tên được nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ nếu có cơ hội hóa thân vào hình tượng này.

Dẫu vậy, chiều cao vẫn là điểm khiến nhiều người lăn tăn, bởi Nam Phương Hoàng hậu được cho là sở hữu vóc dáng khoảng 1m75, trong khi Kaity lại nổi tiếng với hình thể nhỏ nhắn tạo nên một khác biệt khá rõ về mặt ngoại hình.

Sau tất cả, điều khiến bức ảnh này được bàn luận nhiều nhất vẫn là cuộc chạm mặt giữa hai hình mẫu "ngọc nữ" của hai thế hệ. Nếu Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp thanh lịch, điềm tĩnh và sang trọng đã trở thành biểu tượng suốt nhiều năm, thì Kaity Nguyễn lại mang đến nguồn năng lượng trẻ trung hơn, vừa mềm mại lại sắc nét, đủ linh hoạt để biến hóa giữa hình ảnh điện ảnh và khả năng thích nghi cùng nhiều phong cách thời trang.

Sự khác biệt ấy khiến khung hình trở nên thú vị. Một người đại diện cho vẻ đẹp đã được thời gian chứng minh sức sống, một người là gương mặt nổi bật của thế hệ kế cận với nhiều tiềm năng bứt phá. Thay vì đặt hai mỹ nhân lên bàn cân để tìm ra ai xứng đáng hơn với danh xưng "ngọc nữ", bức ảnh này cho thấy khái niệm ấy ngày nay đã rộng mở hơn rất nhiều. Điều công chúng tìm kiếm không còn là một khuôn mẫu nhan sắc cố định, mà là khí chất, dấu ấn và sức hút riêng mà mỗi người mang lại.

Ảnh: Threads, IGNV