Lưu Diệc Phi không giống những người đẹp khác

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi dù ở thời nào cũng khiến dân tình phải bàn tán.

Nếu nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi luôn là cái tên gần như không có đối thủ. Danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" được xem như sự công nhận dành cho vẻ đẹp hiếm có của cô. Khác với nhiều mỹ nhân ngày càng thăng hạng nhờ thời gian hay công nghệ làm đẹp, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Lưu Diệc Phi đã sở hữu nhan sắc "kinh diễm" ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí.

Khoảnh khắc thời trẻ của Lưu Diệc Phi hot trở lại.

Những hình ảnh cũ của minh tinh sinh năm 1987 đến nay vẫn liên tục được "đào lại", mỗi khoảnh khắc đều khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục, gần như không bị thời gian làm lu mờ.

Đặc biệt, ở thời điểm này, nét đẹp của Lưu Diệc Phi chưa mang dấu ấn của sự từng trải, thay vào đó là vẻ tự tin, pha chút kiêu kỳ nhưng vẫn ánh lên sự hồn nhiên, trong sáng. Ánh mắt bình thản, biểu cảm điềm tĩnh cùng phong thái ung dung khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông mà không cần cố gắng thu hút sự chú ý. Đây cũng là thời kỳ nhiều khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi sở hữu vẻ đẹp "độc nhất vô nhị", đủ để trở thành hình mẫu nhan sắc của cả một thế hệ.

Bình luận viral của netizen xứ Trung cho rằng "thần tiên tỷ tỷ" không giống ai.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã sở hữu nhan sắc khiến công chúng khó có thể rời mắt. Ở độ tuổi đôi mươi, nữ diễn viên gây thương nhớ với gương mặt trái xoan thanh tú, đường nét mềm mại nhưng hài hòa đến gần như hoàn hảo. Đôi mắt trong veo, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi nhỏ xinh tạo nên vẻ đẹp thuần khiết, mong manh như bước ra từ phim cổ trang.

Nhan sắc trong veo thời trẻ của Lưu Diệc Phi khiến cộng đồng mạng lần nào ngắm nhìn cũng xao xuyến.

Làn da trắng mịn không tì vết càng tôn lên khí chất "thoát tục" hiếm có, giúp cô luôn nổi bật dù chỉ trang điểm nhẹ với tông hồng tự nhiên. Đặc biệt, mỗi khi mỉm cười hay khẽ nghiêng đầu, Lưu Diệc Phi toát lên nét dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn phảng phất vẻ kiêu sa, đúng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ". Nhan sắc kinh diễm ấy đã giúp mỹ nhân sinh năm 1987 trở thành chuẩn mực visual của Cbiz suốt hơn hai thập kỷ và đến nay vẫn được nhiều thế hệ khán giả ngưỡng mộ.

Vẻ đẹp yêu kiều của Lưu Diệc Phi.

Ở ngưỡng U40, Lưu Diệc Phi không còn mang vẻ đẹp non nớt của thời đôi mươi mà chuyển sang khí chất đằm thắm, sắc sảo và trưởng thành hơn. Dẫu vậy, đẳng cấp nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn gần như không hề phai nhạt theo thời gian. Gương mặt thanh tú với ngũ quan cân đối, sống mũi thanh thoát, đôi mắt trong veo và làn da trắng sáng vẫn là những điểm nhận diện làm nên thương hiệu của nữ diễn viên.

Ngay cả trong những khoảnh khắc để mặt mộc hay bị ghi lại qua camera thường, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vẻ rạng rỡ hiếm có, gần như không để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc bền vững nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh: TikTok, Instagram