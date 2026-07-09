Mỹ nam “hẩy ngực” lập tức viral: Đại sứ thời trang có body cực phẩm, ăn mặc quá chất mê hoặc 11 triệu fan

Anh chàng này đang chiếm sóng MXH thời gian gần đây với màn giật ngực mê hoặc bất cứ ai lướt qua.

Trong Kpop, chỉ cần vài giây trình diễn đủ ấn tượng cũng có thể tạo nên một hiện tượng viral trên mạng xã hội. Một động tác vũ đạo bắt mắt kết hợp với biểu cảm cuốn hút của idol thường nhanh chóng được cắt thành video ngắn lan truyền trên MXH. Mới đây, ca khúc BAD của ATEEZ cũng tạo nên hiệu ứng tương tự. Đặc biệt, phân đoạn Choi San đứng ở vị trí center với động tác giật ngực dứt khoát, kết hợp ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm đầy cuốn hút đã khiến người xem gần như không thể rời mắt, hút về hàng triệu lượt tương tác.

Vũ đạo giật ngực hút hàng triệu lượt xem của Choi San. (Nguồn: TikTok)

Sở dĩ phân đoạn này nhanh chóng "gây bão" là bởi Choi San hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Động tác giật ngực dứt khoát càng được tôn lên nhờ thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc và phần cánh tay nổi rõ cơ bắp của nam idol. Outfit ôm sát là điểm cộng giúp nổi bật vóc dáng mạnh mẽ, gợi cảm của nam idol. Bên cạnh đó, layout makeup với mắt kẻ sắc, contour blend đậm ở phần mũi cùng ánh nhìn sắc lạnh giúp visual của Choi San thêm phần sexy.

Phân cảnh khiến người xem khó rời mắt của mỹ nam Kpop.

Choi San sở hữu gương mặt mang đậm nét nam tính, bad boy với những đường nét sắc sảo và góc cạnh. Đường viền hàm rõ nét, cằm thon gọn cùng gò má cao tạo hiệu ứng khuôn mặt đầy chiều sâu. Đôi mắt dài, hơi xếch ở phần đuôi kết hợp hàng lông mày rậm giúp ánh nhìn của nam idol luôn toát lên vẻ cuốn hút, mạnh mẽ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy và nụ cười nửa miệng càng tăng thêm nét quyến rũ rất riêng. Chính sự hòa quyện giữa đường nét góc cạnh và thần thái cuốn hút đã giúp anh được đánh giá là một trong những visual nam tính, sexy nổi bật của thế hệ idol Kpop hiện nay.

Vẻ đẹp quyến rũ, cuốn hút của Choi San.

Body của Choi San cũng thuộc hàng cực phẩm ở Kpop. Mỹ nam sinh năm 1999 sở hữu tỷ lệ cơ bắp cân đối với bờ vai rộng, lưng dày và phần ngực săn chắc, tạo nên khung người chữ V đầy nam tính. Cánh tay nổi rõ từng thớ cơ, bắp tay cuồn cuộn nhưng vẫn gọn gàng, trong khi vòng eo siết chặt giúp tổng thể càng thêm cân xứng. Mỗi khi diện áo ba lỗ hoặc trang phục ôm sát, lợi thế hình thể của Choi San càng được phô diễn rõ nét, mang đến cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sức mạnh. Thành quả này đến từ nhiều năm tập luyện cường độ cao kết hợp lịch trình biểu diễn dày đặc, giúp anh duy trì thân hình rắn rỏi, săn chắc mà vẫn linh hoạt trên sân khấu.

Ngôi sao sinh năm 1999 gây ấn tượng với body cực phẩm, không có gì để chê.

Giao diện sexy cùng khí chất cuốn hút của Choi San cũng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của Dolce & Gabbana. Nam đại sứ ghi dấu với những tạo hình đầy nam tính và cuốn hút tại các show diễn của thương hiệu. Visual cùng khả năng "cân đồ" của thành viên ATEEZ cũng được đánh giá là vô cùng hợp với vibe với nhà mốt Ý.

Choi San được phong Đại sứ Toàn cầu của Dolce & Gabbana.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, Choi San còn "đốn tim" người hâm mộ với phong cách đời thường cá tính và thời thượng. Nam idol ưa chuộng những item basic như áo tank top, áo phông, sơ mi oversized, quần jeans hay quần cargo nhưng luôn biết cách phối cùng phụ kiện để tạo điểm nhấn. Gout thời trang của anh là sự pha trộn giữa vẻ phóng khoáng của "boyfriend material" và nét bụi bặm, nổi loạn của hình tượng "bad boy", vừa gần gũi vừa cuốn hút. Dù diện trang phục tối giản hay những outfit mang hơi hướng streetwear, thành viên ATEEZ vẫn toát lên khí chất ngôi sao khó nhầm lẫn.