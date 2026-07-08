Ái nữ tỷ phú Ambani xách chiếc Hermès đắt nhất hành tinh

Isha Ambani chiếm trọn spotlight tại Tuần lễ thời trang Haute Couture nhờ chiếc túi Hermès nạm kim cương quý hiếm của mẹ.

Sự xuất hiện của Isha Ambani - ái nữ của vị tỷ phú giàu nhất châu Á tại Tuần lễ thời trang Haute Couture Paris vào ngày 6/7 vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế. Tham dự show diễn mới Rahul Mishra, tiểu thư nhà Ambani chọn cho mình bộ trang phục mang phom dáng điêu khắc màu xám sang trọng. Mặc dù bộ cánh Haute Couture tinh xảo nhận được nhiều lời khen ngợi, món phụ kiện đính kim cương lấp lánh có mối liên kết đặc biệt với mẹ cô mới thực sự trở thành tâm điểm của sự kiện.

Isha Ambani tham dự tuần lễ Haute Couture Thu Đông 26/27 trong show diễn Rahul Mishra (Nguồn: Instagram).

Chiếc váy Haute Couture phom dáng điêu khắc tinh xảo

Isha Ambani lựa chọn một chiếc đầm quây dáng ôm được may đo riêng, nổi bật với phần thân trên corset cấu trúc cứng cáp giúp tôn lên đường nét cơ thể thanh thoát. Nhà thiết kế Rahul Mishra thể hiện kỹ nghệ thủ công bậc thầy thông qua việc đính kết tỉ mỉ các chi tiết thêu cùng tông màu, pha lê, kim sa và hạt cườm hiệu ứng ba chiều. Cách sắp xếp tinh tế này tạo nên diện mạo giống như những chuỗi vòng cổ lấp lánh xếp lớp mềm mại trên nền vải. Sắc xám ánh kim mang lại chiều sâu lịch lãm, kết hợp cùng phom dáng dựng khối mang đến một tổng thể mang tính vương quyền và hiện đại.

Phần thân áo ôm sát chuyển tiếp mượt mà sang dáng váy midi xếp nếp rủ nhẹ nhàng, điểm xuyết bằng những bông hoa thêu tay dọc theo vòng eo để tạo hiệu ứng như một tấm lụa mềm cuộn quanh cơ thể. Chiếc khăn choàng mỏng đồng điệu được khoác hờ qua vai và buông dài phía sau, giúp tiết chế bớt sự thô cứng của cấu trúc corset và bổ sung nét thanh thoát cho diện mạo.

Diện mạo của cô hoàn hảo hơn nhờ phong cách làm đẹp quý phái, với mái tóc búi cao gọn gàng tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Layout trang điểm đi theo hướng góc cạnh nhẹ nhàng với hàng lông mày định hình rõ nét, đường kẻ mắt mèo thanh mảnh, hàng mi dày kết hợp cùng gò má tạo khối tự nhiên và màu son nude lì thời thượng, giữ cho bộ trang phục quý giá luôn là điểm sáng trung tâm.

Siêu phẩm Hermès Birkin đắt nhất hành tinh từ tủ đồ của mẹ

Để hoàn thiện vẻ ngoài xa hoa, ái nữ nhà Ambani khéo léo kết hợp cùng khuyên tai nụ kim cương, dây chuyền mặt chữ chữ V tinh tế, một chiếc nhẫn bản lớn và đôi giày cao gót đồng điệu. Mặc dù vậy, mọi sự chú ý của giới mộ điệu đều va vào chiếc túi xách siêu nhỏ Hermès Sac Bijou Birkin mà cô cầm trên tay.

Được mệnh danh là một trong những chiếc túi hiếm và đắt đỏ nhất hành tinh, kiệt tác Sac Bijou Birkin - đúng như tên gọi "Birkin trang sức" không chỉ là túi xách mà là một tuyệt tác kim hoàn đội lốt phụ kiện, được chế tác hoàn toàn bằng vàng trắng 18k, đính 3025 viên kim cương, nặng tổng cộng 111,09 carat.

Từ nắp, quai cho đến ổ khóa, từng chi tiết đều được đánh bóng, khảm nạm tỉ mỉ đến mức phản chiếu ánh sáng. Giữa vô vàn mẫu túi Hermès Birkin khác nhau, Sac Bijou Birkin được xem là "đỉnh Everest" của thế giới xa xỉ, nơi mọi chuẩn mực về giá trị, độ hiếm và tay nghề đều chạm tới mức tuyệt đối.

Món phụ kiện xa xỉ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với gia tộc Ambani. Chiếc Hermès Sac Bijou Birkin phiên bản giới hạn có giá 2 triệu USD (hơn 54 tỷ đồng) từng đồng hành cùng phu nhân Nita Ambani tại một sự kiện hồi tháng 10 năm ngoái. Việc Isha Ambani lựa chọn món bảo vật này được xem như một sự tri ân tinh tế gửi tới bộ sưu tập đồ hiệu mang tính biểu tượng của mẹ mình.

Chiếc túi quả xoài 2,6 tỷ ở Met Gala

Tháng 5 vừa qua, ái nữ gia tộc Ambani cũng tham dự siêu hội Met Gala với một màn flexing"văn hóa đắt đỏ và sâu sắc nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên diện một chiếc Sari truyền thống đến Met Gala, Isha Ambani đã khẳng định với tạp chí Vogue rằng đối với cô, không có trang phục nào xứng đáng được gọi là một loại hình nghệ thuật hơn chiếc Sari.

Điểm gây choáng ngợp nhất chính là phần áo bra và trang sức đi kèm, nơi hội tụ hơn 1.800 carats đá quý từ bộ sưu tập cá nhân của mẹ cô. Riêng phần thân áo đã được đính kết thủ công từ hơn 200 viên kim cương "old mine-cut" quý hiếm, kết hợp cùng ngọc lục bảo, kim cương thô polki và đá kundan. Diện mạo xa hoa này còn bao gồm hai chiếc vòng cổ kim cương phân tầng nặng hơn 250 carats và một món đồ trang sức sarpech lịch sử ở phía sau, vốn từng thuộc về bộ sưu tập của các vị vua Nizam.

Sự sáng tạo của Isha còn thể hiện qua những phụ kiện mang tính biểu tượng văn hóa cao, tiêu biểu là chiếc túi cầm tay hình quả xoài, loại quả quốc dân của Ấn Độ. Đây không phải là một chiếc túi hiệu thông thường mà là một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại có tuổi đời 20 năm của nghệ sĩ lừng danh Subodh Gupta, với giá trị ước tính lên tới 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Ảnh: X