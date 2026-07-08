Nữ phụ phim Yêu Tinh nay đã 44 tuổi, ngoại hình mãi dừng ở tuổi 30 nhờ lối sống lý tưởng

Ở tuổi 44, Yoo In Na vẫn khiến khán giả ngỡ chỉ ngoài 30 nhờ duy trì lối sống kỷ luật suốt nhiều năm.

Bộ phim Yêu Tinh (Goblin) đã bước sang cột mốc 10 năm nhưng sức hút của dàn diễn viên năm ấy vẫn chưa hề hạ nhiệt. Mới đây, chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm bộ phim quy tụ bộ tứ Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun và Yoo In Na đã trở lại những địa điểm quay hình cũ, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Người gây bất ngờ nhất trong số họ là Yoo In Na. Ở tuổi 44, nữ diễn viên gần như không thay đổi so với thời điểm đóng Yêu Tinh, từ làn da, vóc dáng cho đến thần thái trẻ trung khiến nhiều người ví vẻ ngoài của cô như đang dừng lại mãi ở ngưỡng 30.

Thừa nhận từng can thiệp thẩm mỹ, nhưng bí quyết thật sự nằm ở sự tự giác suốt nhiều năm

Ngay từ khi mới nổi tiếng, Yoo In Na từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận vì ngoại hình khác biệt so với ảnh thời còn đi học. Trước những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên sinh năm 1982 không né tránh mà thẳng thắn thừa nhận bản thân từng có những điều chỉnh về ngoại hình. Chính sự chân thành ấy đã giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

Dẫu vậy, bản thân Yoo In Na cũng nhiều lần chia sẻ rằng các phương pháp thẩm mỹ chỉ có thể hỗ trợ một phần. Điều giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung suốt nhiều năm vẫn là lối sống kỷ luật. Với chiều cao 1m65, nữ diễn viên duy trì cân nặng khoảng 44kg trong nhiều năm liền, đồng thời giữ được làn da căng mịn và vóc dáng săn chắc nhờ những thói quen tưởng đơn giản nhưng rất bền bỉ.

Không tập gym nặng, chỉ kiên trì tập cơ bụng và giãn cơ mỗi ngày

Yoo In Na từng tiết lộ cô không phải người yêu thích những buổi tập cường độ cao. Thay vào đó, nữ diễn viên ưu tiên những bài tập có thể duy trì lâu dài như gập bụng và giãn cơ toàn thân.

Việc tập luyện đều đặn giúp cơ lõi khỏe hơn, cải thiện tư thế và giữ cho vòng eo luôn săn chắc. Dù không theo đuổi hình thể cơ bắp, cô vẫn sở hữu đường cơ bụng số 11 đáng mơ ước.

Thích ngâm mình trong bồn nước ấm để cơ thể và làn da cùng được phục hồi

Một trong những thói quen được Yoo In Na duy trì nhiều năm là tắm ngâm nửa người trong nước ấm. Theo nữ diễn viên, đây là khoảng thời gian giúp cô thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Việc ngâm nước ấm cũng góp phần thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm tình trạng sưng phù và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, làn da cũng dễ duy trì trạng thái căng bóng và khỏe mạnh hơn.

Nhiệt độ nước lý tưởng được khuyến nghị khoảng 38-40 độ C và chỉ nên ngâm trong khoảng 15-20 phút để tránh gây áp lực cho cơ thể.

Cứ mỗi giờ lại uống nước một lần

Yoo In Na đặc biệt coi trọng việc uống đủ nước. Thậm chí, cô còn cài báo thức trên điện thoại để nhắc bản thân bổ sung nước sau mỗi giờ.

Việc duy trì lượng nước ổn định không chỉ giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn mà còn hỗ trợ làn da giữ được độ ẩm, hạn chế tình trạng khô ráp. Uống nước đều cũng giúp tăng cảm giác no, giảm việc nhầm lẫn giữa khát và đói, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Không cấm bản thân ăn món yêu thích nhưng chỉ ăn vừa đủ để hết thèm

Khác với nhiều chế độ ăn kiêng khắt khe, Yoo In Na áp dụng một nguyên tắc khá thú vị trong việc kiểm soát cân nặng. Nếu quá thèm một món ăn nào đó, cô sẽ không cố nhịn hoàn toàn mà chỉ ăn một hoặc hai miếng để thỏa mãn vị giác rồi dừng lại. Theo nữ diễn viên, chỉ cần nếm một chút, cảm giác thèm ăn sẽ giảm đi đáng kể.

Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đồng tình. Việc cấm đoán tuyệt đối đôi khi khiến cơ thể càng khao khát món ăn hơn và dễ dẫn đến ăn quá mức sau đó. Ngược lại, cho phép bản thân thưởng thức với lượng vừa phải lại giúp việc kiểm soát chế độ ăn trở nên bền vững hơn.

Ăn nhiều rau, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Yoo In Na tin rằng vẻ đẹp của làn da bắt đầu từ những gì được đưa vào cơ thể. Thực đơn hằng ngày của cô luôn có nhiều rau xanh, trái cây và các loại hạt. Nữ diễn viên cũng hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn. Thậm chí, cô từng hài hước chia sẻ rằng mỗi lần lỡ ăn đồ công nghiệp, cô lại thấy có lỗi và sẽ mua thêm thật nhiều rau về ăn để cân bằng.

Những món ăn đơn giản như bắp cải luộc, dâu tây, kiwi hay một nắm hạt mỗi ngày đều là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn của nữ diễn viên suốt nhiều năm.

Luân phiên các loại mặt nạ theo nhu cầu của da

Bên cạnh chế độ ăn uống, Yoo In Na cũng rất chú trọng chăm sóc da. Cô thường luân phiên giữa mặt nạ cấp ẩm và mặt nạ phục hồi hoặc hỗ trợ da mụn thay vì chỉ dùng một loại cố định. Khi cảm thấy da khô, nữ diễn viên sẽ xịt khoáng ngay để bổ sung độ ẩm. Sau mỗi lần rửa tay, cô cũng duy trì thói quen thoa kem dưỡng nhằm hạn chế tình trạng da khô nứt.

Tuyệt đối không chạm tay bẩn lên mặt

Trong số rất nhiều bí quyết chăm sóc da, đây có lẽ là nguyên tắc đơn giản nhưng Yoo In Na luôn tuân thủ nghiêm ngặt.

Nữ diễn viên gần như không bao giờ đưa tay lên mặt nếu chưa rửa sạch. Theo cô, bàn tay tiếp xúc với điện thoại, tay nắm cửa và vô số bề mặt khác mỗi ngày nên rất dễ mang theo vi khuẩn. Việc hạn chế chạm tay lên mặt giúp giảm nguy cơ nổi mụn, kích ứng và giữ cho làn da ổn định lâu dài.

Nhìn vào Yoo In Na ở tuổi 44, nhiều người dễ nghĩ bí quyết nằm ở các phương pháp làm đẹp hiện đại. Nhưng thực tế, điều giúp cô giữ được vẻ ngoài trẻ trung suốt gần một thập kỷ lại đến từ những thói quen rất cơ bản: ăn uống điều độ, vận động vừa đủ, ngủ nghỉ hợp lý và chăm sóc làn da đều đặn mỗi ngày. Sự kiên trì ấy là "vũ khí" giúp nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo khiến khán giả ngỡ như thời gian đã bỏ quên cô.