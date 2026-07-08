Han So Hee xả vai nữ thần Dior, nhan sắc mộc qua cam thường gây chú ý

Han So Hee tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ, không cần đến những lớp makeup hay filter cầu kỳ.

Han So Hee là cái tên nhiều lần tạo nên những khoảnh khắc viral chỉ nhờ ảnh và video do người qua đường ghi lại. Dù xuất hiện giữa đám đông hay đang di chuyển trên phố, nữ diễn viên vẫn nổi bật bởi đường nét gương mặt thanh thoát và khí chất rất riêng.

Mới đây, 1 đoạn video ghi lại cảnh minh tinh xứ Hàn ký tặng người hâm mộ trên đường phố Paris nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Điều đáng nói, mỹ nhân sinh năm 1994 trang điểm rất nhẹ nhàng, thoải mái giao lưu với fan trong khi máy quay liên tục zoom cận gương mặt. Không hề né tránh ống kính ở khoảng cách gần, Han So Hee vẫn ghi điểm với trạng thái làn da khá tốt.

Clip Han So Hee ký tặng người hâm mộ khi sang Pháp dự fashion week. (Nguồn: X)

Trong đoạn video được người hâm mộ ghi lại, Han So Hee gây ấn tượng với diện mạo mộc mạc nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Nữ diễn viên gần như chỉ trang điểm rất nhẹ, tập trung vào lớp nền mỏng, hàng chân mày tự nhiên cùng đôi môi phủ sắc hồng nude trong trẻo.

Không có eyeliner sắc sảo hay layout makeup cầu kỳ thường thấy trên thảm đỏ, gương mặt của cô vẫn toát lên vẻ thanh tú nhờ đường nét hài hòa. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt to với ánh nhìn dịu dàng, bờ môi đầy cùng gương mặt nhỏ gọn tạo nên tổng thể mềm mại và cuốn hút. Đặc biệt, làn da căng mịn, đều màu gần như không lộ khuyết điểm dù bị camera fan quay ở cự ly rất gần càng khiến cư dân mạng trầm trồ. Bề mặt da gần như không lộ lỗ chân lông hay dấu hiệu mệt mỏi, vẫn phản chiếu ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nền da đẹp đã giúp layout trang điểm tối giản của nữ diễn viên càng phát huy hiệu quả, tôn lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Han So Hee trông vẫn tươi tắn dù trang điểm rất nhẹ nhàng.

Trạng thái làn da tươi tắn, rạng rỡ của nữ diễn viên.

Trong quá khứ, Han So Hee cũng từng tạo nên một trong những khoảnh khắc viral nhất mạng xã hội với khoảnh khắc ngẫu hứng cắn nắp bút trong lúc ký tặng người hâm mộ. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng biểu cảm tự nhiên cùng thần thái vừa lạnh lùng, vừa có chút quyến rũ khiến đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. So với khoảnh khắc mới đây, nữ diễn viên khi ấy xuất hiện với layout makeup được chăm chút kỹ lưỡng hơn, từ lớp nền không tì vết, đôi mắt được nhấn nhẹ đến màu son tươi tắn, giúp các đường nét thanh tú càng thêm nổi bật.

Khoảnh khắc cắn bút từng viral cõi mạng của Han So Hee.

Trước đó, Han So Hee đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất hiện tại show Dior Haute Couture trong thiết kế thuộc BST Cruise 2027. Nữ diễn viên diện chiếc váy lụa satin màu hồng pastel – chất liệu vốn được xem là "bài toán khó" vì bề mặt bóng và độ rủ tự nhiên rất dễ làm lộ khuyết điểm cơ thể hoặc khiến tổng thể trở nên nhạt nhòa.

Thế nhưng, với tỷ lệ hình thể cân đối cùng bờ vai thanh mảnh, Han So Hee đã chinh phục hoàn toàn thiết kế này. Phom váy suông ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, kết hợp các cụm hoa thêu nổi phối lông vũ chạy dọc phần ngực và hông, tạo hiệu ứng ba chiều đầy tinh xảo, đồng thời giúp bộ trang phục thêm chiều sâu và bắt sáng. Tông màu hồng pastel chính là yếu tố cuối cùng làm nổi bật làn da trắng mịn, phát sáng của mỹ nhân Hàn Quốc, mang đến tổng thể mềm mại, thanh lịch nhưng vẫn phảng phất nét yêu kiều, sang trọng đúng tinh thần Dior Haute Couture.

Han So Hee đẹp chuẩn nữ thần tại show Haute Couture của Dior.

Ảnh: Instagram, X.